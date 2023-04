Baseball results for Friday, April 14, 2023

River Falls 16, John Marshall 0

RIVER FALLS, Wis. — River Falls (Wis.) stroked 13 hits and ran off with a 16-0 win over John Marshall in the non-conference contest.

JM totaled just three hits. Garrett Hermanson had a double.

The Rockets are 1-2.

John Marshall#000#00#—#0#3#1

River Falls#712#6x#—#16#13#0

John Marshall: Garrett Hermanson 1-for-2 1 2B. Pitchers: Gavin Konz (LP) 0.2 IP, 3 H, 7 R, 7 ER, 4 BB, 0 K; Mason Konz 2.1 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 2 K; Justin Jarland 0.0 IP, 0 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 0 K; Mark Muenkel 1.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 1 K.

River Falls: No stats submitted.

THREE RIVERS CONFERENCE

Wabasha-Kellogg 17, Rushford-Peterson 7

Rushford-Peterson#321#001#—#7#6#5

Wabasha-Kellogg#251#135#—#17#18#4

Rushford-Peterson: Riley Tesch 2 R, 1 SB; Evan Skalet 1-for-2; Evan Kammerer 1-for-3, 1 RBI; Connor Vaughn 1 RBI, 1 R, 2 SB; Rylan Schneider 2-for-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 SB; Jonah Bunke 2-for-2, 2 R, 1 SB. Pitchers: Rylan Schneider 3 (LP) IP, 8 H, 8 R, 3 ER, 0 BB, 2 K; Jonah Bunke 2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 2 K; Evan Skalet 1/3 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 0 BB, 1 K.

Wabasha-Kellogg: Jackson Binnen 3-for-4, 1 2B; Parker Springer 3-for-5, 1 2B, 1 HR, 5 RBI, 4 R; Cole Scheel 1-for-4, 1 R; Isaac Moore 2-for-4, 1 2B, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Jacob Solberg 1-for-1; Will Killeen 1-for-4, 1 2B, 1 RBI; Ryan Hartert 3-for-5, 2 2B, 1 3B, 4 RBI, 3 R, 2 SB; Oscar Fries 1 R, 1 SB; Jorge Fernandez 1-for-1; Blake Passe 2-for-5, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Dom Busch 1-for-3, 1 RBI. Pitchers: Ryan Hartert 3 (WP) IP, 4 H, 6 R, 4 ER, 6 BB, 2 K; Oscar Fries 3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 3 K.

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 19, Triton 0

Zumbrota-Mazeppa#004#4(11)#—#19#7#2

Triton#000#00#—#0#1#6

Zumbrota-Mazeppa: Jack Krier 1-for-2, 1 RBI, 4 R; Preston Ohm 1-for-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Sam Knowlton 2-for-3, 1 2B, 3 RBI, 3 R. Pitchers: Hudson Ohm (WP) 4 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 3 BB, 8 K.

Triton: Tyler Gnagey 1-for-2. Pitchers: Bronson Freerksen (LP) 4 IP, 4 H, 8 R, 2 ER, 3 BB, 7 K; Corey Lilledahl 1 IP, 3 H, 11 R, 2 ER, 7 BB, 1 K.