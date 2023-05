Baseball results for Saturday, May 6, 2023

Lourdes 5, Zumbrota-Mazeppa 1

MAZEPPA — Aidan Jahns was stellar on the mound, allowing just one run on two hits in 6 2/3 innings to help lift the Eagles over the Cougars.

Isaac Wenszell led the Lourdes offense, finishing 3-for-4 with a pair of RBI. Easton Gasner also had multiple hits for Lourdes.

Lourdes#002#000#3X#—#5#8#0

Zumbrota-Mazeppa#001#000#0X#—#1#2#1

Lourdes: Owen Bruining 1-for-3 1 R; Isaac Wenszell 3-for-4, 2 RBI, 1 R; Nick Bowron 1-for-2, 1 3B, 1 RBI, 2 R; Easton Gasner 2-for-3, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Aidan Jahns 6 2/3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 3 K; Isaac Wenszell 1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K.

Zumbrota-Mazeppa: Frank Flicek 1-for-3; Jack Krier 0-for-2 1 R; Hunter Streit 1-for-2 1 RBI. Pitchers: Hudson Ohm 6 IP, 7 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 7 K; Jack Krier 1 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 K.

NON-CONFERENCE