Baseball results for Thursday, April 21, 2022

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 3, Maple River 2

Maple River#101#000#0#—#2#1#1

Hayfield#100#020#x#—#3#7#4

Maple River: Boden Simon -for- 1 R; Skyler Jenkins 1-for-4; Mason Frank -for- 1 R. Pitchers: Lucas Doering (LP) 6.0 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 7 K.

Hayfield: Easton Fritcher 1-for-2, 1 HR, 2 RBI, 2 R; Nolan Klocke 1-for-3; Karver Heydt 1-for-3; Isaac Watson 1-for-3; Aidan Nelson 1-for-3; Zander Jacobson 2-for-3 1 2B; Isaac Nelson -for- 1 R. Pitchers: Easton Fritcher (WP) 6.0 IP, 0 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 10 K; Nolan Klocke (Save) 1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K.

Notes: Fritcher's two-run home run gave the Vikings a 3-2 lead in the fifth.