Baseball results for Tuesday, April 25, 2023

Albert Lea 6, Century 4

ROCHESTER — The Panthers had the bases loaded with nobody out on the sixth but couldn't get scratch across any runs as the Tigers held on for the victory.

Owen Kelly homered and doubled to go along with two RBI to lead the Panthers.

Albert Lea#100#104#0#—#6#6#4

Century#200#011#0#—#4#3#2

Albert Lea: Michael Olson -for- 2 RBI; Andrew Westeng -for- 2 R; Jaxon Richards 2-for-4; Logan Davis -for-, 1 RBI, 2 R; Ben Kuiters -for- 1 R; Devin Truesdell -for- 1 R. Pitchers:

Century: Nicholas Rochelle 1-for-1 1 RBI; Harrison Esau -for- 1 RBI; Owen Kelly 2-for-3, 1 2B, 1 HR, 2 RBI. Pitchers: Peyton Milene 4 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 5 K; Blake Baudoin (L) 2 IP, 2 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 3 K; Owen Kelly 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 1, Caledonia 0

Caledonia#000#000#0#—#0#4#1

Plainview-Elgin-Millville#000#100#x#—#1#6#1

Caledonia: Owen Denstad 1-for-3; Ayden Goetzinger 1-for-3. Pitchers: G Konz (LP) 6 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 3 K.

Plainview-Elgin-Millville: Jameson Brinkman 1-for-3; Braxton Tlougan 1-for-1 1 R; Bo Lamey 1-for-3; Nolan Welke 1-for-3; Logan Dittrich 1-for-1. Pitchers: Elias Walch (WP) 7 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 4 K.

Wabasha-Kellogg 5, Lewiston-Altura 4

Lewiston-Altura#000#110#2#—#4#5#5

Wabasha-Kellogg#500#000##—#5#6#1

Lewiston-Altura: Cole Kreidermacher -for-4; Kadyn Kieffer 1-for-2 1 SB; James Bowden -for-1; Nolan Oslie -for-3; Gavin Salvetti 1-for-2, 2 R, 1 SB; Eli Jensen 1-for-3, 1 2B, 2 RBI, 1 SB; Zane Nelson 1-for-3 1 R; Gavin Bambenek 1-for-1 1 2B; Gage Brommerich -for-1 1 R. Pitchers: Nolan Oslie (LP) 4 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 5 K; Gavin Salvetti 2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 4 K.

Wabasha-Kellogg: Parker Springer 1-for-2; Isaac Moore -for-2 1 R; Will Killeen 1-for-4, 1 RBI, 1 R; Ryan Hartert 1-for-1, 1 RBI, 1 R; Jacob Solberg 1-for-2; Oscar Fries -for-4 1 R; Blake Passe 1-for-4 1 R; Dom Busch 1-for-3 1 RBI. Pitchers: Cole Scheel (WP) 6 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 6 BB, 8 K; Oscar Fries 1 IP, 0 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 0 K.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 14, Triton 3

Hayfield#501#422##—#14#13#0

Triton#002#100##—#3#9#2

Hayfield: Ethan Pack 2-for-5, 1 RBI, 2 R; Aidan Nelson 3-for-5, 2 RBI, 3 R, 2 SB; Zander Jacobson 4-for-5, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 SB; Jack Thoe 3-for-4; Hunter Simonson -for- 2 RBI. Pitchers: Eric Bermea (WP) 6 IP, 9 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 11 K.

Triton: Francis Price 2-for-4 1 2B; Kolton Rieck 2-for-3 2 RBI; Tyler Gnagey 1-for-3; Corey Lilledahl 1-for-3. Pitchers: Bronson Freerksion (L) 3 1/3 IP, 8 H, 10 R, 8 ER, 6 BB, 4 K; Max Oakland 2 2/3 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 3 K.

SOUTHEAST CONFERENCE