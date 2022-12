Boys basketball results for Friday, Dec. 9, 2022

Lourdes 69, Pine Island 56

Rochester — Dillung Kullang and Parker Dunham led the way as the Eagles knocked off the Panthers.

Kullang finished with a game-high 16 points, while Dunham tallied 15 to go along with seven rebounds. Sam Theobald also finished in double figures with 10 points, while Adam Sellner added seven and Aidan Jahns chipped in six for a well-balanced Lourdes' offense.

Blake Schiltz finished with 15 points to lead Pine Island.

PINE ISLAND (56)

Nick Bauer 7 P, 1 3-PT; Brandt Konik 7 P, 1 3-PT; Drew Sailer 3 P; Sven Oberg 11 P, 1 3-PT; Blake Schiltz 15 P, 1 3-PT; Andrew Taggart 4 P; Luke Sems 9 P, 1 3-PT.

LOURDES (69)

Aidan Jahns 6 P, 4 R; Dillung Kullang 16 P, 3 R; Kevin Adeng-Kur 4 P, 3 R; Sam Theobald 10 P, 4 R, 1 3-PT; Adam Sellner 7 P, 1 R, 1 3-PT; David Scully 8 P, 2 R; Eric Nelson 3 P, 1 R; Jada Jubek 1 R; Parker Dunham 15 P, 7 R, 1 3-PT; Collin Weinschenk 1 R.

Halftime: LOUR 38, PI 31.

Free throws: PI 5-10, LOUR 5-11.

Three-point goals: PI 5, LOUR 3.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 72, Kasson-Mantorville 55

ZUMBROTA-MAZEPPA (72)

Ollie Liffrig 9 P; Kayden Rodrick 26 P, 4 3-PT; Carter Christopherson 12 P, 1 3-PT; Hunter Streit 20 P, 4 3-PT; Ethan Miller 3 P, 1 3-PT; James Eickhoff 2 P.

KASSON-MANTORVILLE (55)

Aidan Smith 2 P; Carson Briggs 2 P; Caisen Thome 12 P, 2 3-PT; Will Resch 3 P; Drew Fredrickson 6 P, 1 3-PT; Jake Hallstrom 10 P, 1 3-PT; Easton Suess 16 P; Ethan Lee 4 P.

Halftime: ZM 32, KM 29.

Free throws: ZM 14-19, KM 13-17.

Three-point goals: ZM 10, KM 4.

Lake City 74, Cannon Falls 54

LAKE CITY (74)

Hunter Lorenson 18 P, 1 3-PT; Keegan Ryan 22 P, 2 3-PT; Jack Meincke 2 P; Jaden Shones 5 P; Ryan Heise 27 P, 5 3-PT.

CANNON FALLS (54)

Jack Meyers 12 P, 3 3-PT; Dylan Banks 4 P; Aiden Johnson 6 P, 2 3-PT; Ethan Deutsch 2 P; Tyler Johnston 11 P; Jack Freeberg 5 P, 1 3-PT; Bryce Peer 5 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 5 P, 1 3-PT; Talan Duden 4 P.

Halftime: LC 33, CF 25.

Free throws: LC 8-13, CF 8-9.

Three-point goals: LC 8, CF 8.

GOPHER CONFERENCE

Triton 74, Waterville-Elysian-Morristown 44

WATERVILLE ELYSIAN MORRISTOWN (44)

Jasper Morris 13 P, 2 3-PT; Preston Grams 3 P, 1 3-PT; Gavin Brown 11 P, 3 3-PT; Talen Taylor 15 P, 3 3-PT; Owen Frodl 2 P.

TRITON (74)

Francis Price 4 P; Max Oakland 3 P; Pierce Petersohn 24 P, 3 3-PT; Boe Munnikhuysen 5 P, 1 3-PT; Jayce Leonardo 25 P; Matt Roussopoulos 5 P; Tyler Gnagey 4 P; Kaeden Ellingson 4 P.

Halftime: TRI 51, WEM 22.

Free throws: WEM 3-11, TRI 14-20.

Three-point goals: WEM 9, TRI 4.

NON-CONFERENCE

Fillmore Central 84, Grand Meadow 39

FILLMORE CENTRAL (84)

Jake Fishbaugher 11 P, 1 3-PT; Jayce Kiehne 32 P; Dillon O’Connor 6 P; Greg Kennedy 5 P; Matthew Marzolf 9 P, 2 3-PT; William Parker 10 P; Gunner Benson 9 P, 1 3-PT; Sam Springer 2 P.

GRAND MEADOW (39)

Hunter Dimick 3 P, 1 3-PT; Carter Glynn 4 P; Jace Kraft 16 P, 3 3-PT; Alex Lopez 13 P, 1 3-PT; Isaac Harmening 2 P; Logan Grafe 1 P.

Halftime: FC 50, GM 25.

Free throws: FC 12-17, GM 16-18.

Three-point goals: FC 4, GM 5.

Notes: FC is 1-1 overall; GM is 0-4.