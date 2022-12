Boys basketball results for Monday, Dec. 19, 2022

Fillmore Central 66, Schaeffer Academy 61

HARMONY — Jayce Kiehne poured in a game-high 33 points as the Falcons overcame a two-point halftime deficit for the home win.

Kiehne knocked down three of the Falcons' seven 3-pointers. Dillon O'Connor was responsible for the other four en route to adding 19 points for FC.

Ethan Van Schepen led the Lions with 21 points, hitting three 3-pointers.

SCHAEFFER ACADEMY (61)

Luke Friese 5 P; Owen Larson 4 P; Evan Miller 9 P, 1 3-PT; Levi Ouren 15 P, 2 3-PT; Minsoo Choung 3 P; Joe Grenz 4 P; Ethan VanSchepen 21 P, 3 3-PT.

FILLMORE CENTRAL (66)

Jake Fishbaugher 4 P; Jayce Kiehne 33 P, 3 3-PT; Bryce Corson 4 P; Dillon O’Connor 19 P, 4 3-PT; Greg Kennedy 2 P; Gunner Benson 4 P.

Halftime: SA 25, FC 23.

Free throws: SA 13-18, FC 13-17.

Three-point goals: SA 6, FC 7.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 71, Lanesboro 52

SPRING GROVE (71)

Caleb Griffin 4 P; Isaac Nerstad 5 P, 1 3-PT; Ethan Crouch 2 P; Jacob Olerud 10 P, 2 3-PT; Jaxon Strinmoen 10 P; Elijah Solum 30 P, 2 3-PT.

LANESBORO (52)

John Prestemon 11 P, 1 3-PT; Mason Howard 15 P, 5 3-PT; Parker Storhoff 13 P, 1 3-PT; Stephan Schultz 7 P; Logan Torgerson 6 P.

Halftime: SG 39, LANE 32.

Free throws: SG 10-19, LANE 1-5.

Three-point goals: SG 5, LANE 7.

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 80, Lewiston-Altura 59

LEWISTON-ALTURA (59)

Nolan Oslie 2 P; Dylan Lee 5 P, 1 3-PT; Jace Ferguson 2 P; Wyatt Kreidermacher 4 P; Cole Kreidermacher 13 P, 3 3-PT; Caden Mierau 8 P, 2 3-PT; Owen Sommer 4 P; Zane Nelson 5 P; Mayson Zietlow 3 P, 1 3-PT; Michael Plass 9 P, 1 3-PT; Will Kreidermacher 4 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (80)

Ollie Liffrig 5 P; Kayden Rodrick 26 P, 2 3-PT; Hunter Streit 25 P, 1 3-PT; Preston Ohm 5 P; Ethan Miller 9 P, 1 3-PT; James Eickhoff 6 P; Connor Fogarty 2 P; Jack Boraas 2 P.

Halftime: ZM 52, LA 29.

Free throws: LA 13-15, ZM 18-27.

Three-point goals: LA 8, ZM 4.

Chatfield 58, Pine Island 51

PINE ISLAND (51)

Nick Bauer 12 P; Brandt Konik 4 P; Drew Sailer 10 P; Sven Oberg 7 P; Blake Schiltz 12 P; Andrew Taggart 4 P; Luke Sems 2 P.

CHATFIELD (58)

Eli Hopp 12 P; Drew Schindler 16 P; Luke Carrier 3 P; Isaac Stevens 18 P, 12 R; Sam Backer 9 P.

Halftime: CHAT 26, PI 18.

Free throws: PI 3-6, CHAT 13-21.

Three-point goals: PI 0, CHAT 0.