Boys basketball results for Monday, Feb. 13, 2023

Schaeffer Academy 75, Houston 43

ROCHESTER — Levi Ouren made six 3-pointers and finished with a game-high 20 points to pace the Lions to a Southeast Conference win.

As a team, the Lions knocked down 12 3-pointers, with Evan Miller hitting four of them on his way to 18 points. SA also received 16 points from Ethan Van Schepen.

HOUSTON (43)

Maddox Rodriguez 2 P; Zach Olson 7 P, 1 3-PT; Morgan Rohweder 10 P, 1 3-PT; Carter Geiwitz 14 P; William Carlson 2 P; Eli Clay 2 P; Alex Wedl 2 P; Dawson Pedretti 2 P.

SCHAEFFER ACADEMY (75)

Luke Friese 7 P, 1 3-PT; Evan Miller 18 P, 4 3-PT; Levi Ouren 20 P, 6 3-PT; Minsoo Choung 7 P; Ethan VanSchepen 16 P; Graham Visser 7 P, 1 3-PT.

Halftime: SA 40, HOU 22.

Free throws: HOU 17-19, SA 9-12.

Three-point goals: HOU 2, SA 12.

THREE RIVERS CONFERENCE

La Crescent-Hokah 60, Fillmore Central 47

LA CRESCENT-HOKAH (60)

Elias McCool 6 P; Mason Einerwold 4 P; Joey Welch 2 P; Brady Grupa 2 P; Noah Bjerke-Wieser 6 P, 2 3-PT; Gunnar Esser 4 P; Owen Bentzen 8 P; Carter Todd 28 P, 2 3-PT.

FILLMORE CENTRAL (47)

Luke Hellickson 9 P, 3 3-PT; Jayce Kiehne 14 P; Chase Christianson 2 P; Bryce Corson 1 P; Dillon O’Connor 11 P; William Parker 5 P, 1 3-PT; Gunner Benson 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LAC 31, FC 22.

Free throws: LAC 6-16, FC 6-13.

Three-point goals: LAC 4, FC 5.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 59, Kingsland 23

KINGSLAND (23)

Sam Snitker 2 P; Jayden Brink 14 P, 2 3-PT; Mason Kolling 2 P; Garrison Hubka 2 P; Max Erdman 3 P.

SPRING GROVE (59)

Caleb Griffin 4 P, 1 3-PT; Tysen Grinde 6 P; Ethan Crouch 3 P; Jacob Olerud 14 P, 4 3-PT; Bryce Berns 2 P; Jaxon Strinmoen 17 P, 1 3-PT; Elijah Solum 11 P, 1 3-PT; Hunter Holland 2 P.

Halftime: SG 20, KING 14.

Free throws: KING 1-5, SG 6-10.

Three-point goals: KING 2, SG 7.

Notes: SG is 21-1 overall, 16-0 in the SEC; Kingsland is 11-12, 9-8.

NON-CONFERENCE

Pine Island 62, Triton 50

PINE ISLAND (62)

Brandon Week 3 P, 1 3-PT; Nick Bauer 15 P, 3 3-PT; Brandt Konik 2 P; Drew Sailer 6 P; Sven Oberg 8 P, 2 3-PT; Blake Schiltz 17 P; Andrew Taggart 5 P; Luke Sems 6 P.

TRITON (50)

Francis Price 6 P; Pierce Petersohn 25 P, 1 3-PT; Boe Munnikhuysen 7 P; Jayce Leonardo 6 P; Matt Roussopoulos 4 P; Kaeden Ellingson 2 P.

Halftime: PI 33, TRI 25.

Free throws: PI 8-11, TRI 7-13.

Three-point goals: PI 6, TRI 1.

Stewartville 91, Caledonia 64

STEWARTVILLE (91)

Parker Wangen 8 P; Henry Tschetter 14 P, 2 3-PT; Brady Pickett 4 P; Jayce Klug 3 P, 1 3-PT; Tegan Malone 17 P, 4 3-PT; Ian Hoot 7 P, 1 3-PT; Jason Shindelar 13 P, 3 3-PT; Caleb Jannsen 8 P; Ayden Helder 9 P, 1 3-PT; Caleb Bancroft 2 P; Max Barnes 5 P, 1 3-PT; Riggin 1 P.

CALEDONIA (64)

Brett Schultz 7 P; Ben Stemper 1 P; Lewis Doyle 4 P; Reid Klug 6 P, 2 3-PT; Mason Schroeder 3 P, 1 3-PT; Mason King 18 P, 5 3-PT; Garrett Konz 15 P, 2 3-PT; Ethan Stendel 4 P; Payton Konz 4 P; Drew Yahnke 2 P.

Halftime: STEW 47, CAL 32.

Free throws: STEW 6-11, CAL 6-11.

Three-point goals: STEW 13, CAL 10.

Notes: Stewartville is 17-4 overall; Caledonia is 10-10.

Lake City 83, Chatfield 65

LAKE CITY (83)

Hunter Lorenson 18 P, 1 3-PT; Lee Siewert 1 P; Keegan Ryan 25 P, 1 3-PT; Jaden Shones 3 P; Rylee Fick 7 P, 1 3-PT; Ryan Heise 27 P, 5 3-PT; Trey Meincke 2 P.

CHATFIELD (65)

Eli Hopp 24 P, 2 3-PT; Drew Schindler 14 P, 2 3-PT; Drew O’Connor 5 P, 1 3-PT; Isaac Stevens 13 P; Brayden Fretland 1 P; Callen Backer 6 P.

Halftime: LC 38, CHAT 30.

Free throws: LC 13-18, CHAT 14-18.

Three-point goals: LC 8, CHAT 5.