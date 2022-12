Boys basketball results for Thursday, Dec. 8, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 75, Goodhue 72

GOODHUE (72)

Justin Buck 10 P; Will Opsahl 25 P, 2 3-PT; Carson Roschen 12 P, 4 3-PT; Gavin Schafer 11 P; Luke Roschen 14 P, 4 3-PT.

BYRON (75)

Ryan Boyken 9 P, 3 3-PT; Dom Cartney 15 P, 1 3-PT; Tyler Connelly 13 P, 1 3-PT; Isaac Dearborn 13 P, 1 3-PT; Zach Vanderpool 6 P; Max Dearborn 19 P, 1 3-PT.

Halftime: BYR 35, GOOD 28.

Free throws: GOOD 8-10, BYR 6-8.

Three-point goals: GOOD 10, BYR 7.

Notes: Goodue starter Adam Poncelet missed the contest against Byron as he is playing in the Minnesota High School Football All-Star Game on Saturday.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 55, Grand Meadow 46

GRAND MEADOW (46)

Hunter Dimick 3 P, 1 3-PT; Carter Glynn 4 P; Jace Kraft 22 P, 3 3-PT; Alex Lopez 13 P, 1 3-PT; Tyler Reid 2 P; Isaac Harmening 2 P.

HOUSTON (55)

Maddox Rodriguez 10 P, 6 R, 1 3-PT; Zach Olson 1 P; Morgan Rohweder 19 P, 5 3-PT; Carter Geiwitz 6 P, 9 R, 1 3-PT; Ethan Knutson 4 P; Alex Wedl 2 P; Conner Porter 13 P, 8 R.

Halftime: HOU 28, GM 20.

Free throws: GM 7-7, HOU 12-25.

Three-point goals: GM 5, HOU 7.

NON-CONFERENCE

Onalaska (Wis.) 88, Caledonia 60

CALEDONIA (60)

Lewis Doyle 12 P, 2 3-PT; Reid Klug 11 P, 2 3-PT; Mason Schroeder 3 P, 1 3-PT; Mason King 14 P, 4 3-PT; Garrett Konz 7 P; Ethan Stendel 6 P; Will Hahn 4 P.

Onalaska (88)

No stats available.

Halftime: Ona 42, CAL 27.

Free throws: CAL 9-13, Ona 19-28.

Three-point goals: CAL 9, Ona 0.

Chatfield 55, Blooming Prairie 40

CHATFIELD (55)

Eli Hopp 16 P, 1 3-PT; Drew Schindler 17 P, 2 3-PT; Luke Carrier 2 P; Isaac Stevens 13 P; Brayden Fretland 3 P, 1 3-PT; Callen Backer 4 P.

BLOOMING PRAIRIE (40)

Gabe Hein 13 P, 1 3-PT; Sam Smith 3 P; Cooper Cooke 7 P; Jacob Pauly 3 P; Zack Hein 14 P, 4 3-PT.

Halftime: CHAT 29, BP 25.

Free throws: CHAT 11-20, BP 9-16.

Three-point goals: CHAT 4, BP 5.

Notes: Chatfield starter Sam Backer missed the game because he is playing in the Minnesota High School Football All-Star Game on Saturday.

ADVERTISEMENT

Glenville-Emmons 57, Immanuel Lutheran 44

GLENVILLE-EMMONS (57)

Emmett Knutson 4 R; Weston Anderson 10 P, 4 R; Deven Dufour 11 P, 1 3-PT; Hunter Adams 2 R; Tannon Hornberger 19 P, 8 R, 2 3-PT; Landon Schumaker 1 R; Ethan Hajek 2 R; Marshall Baseman 17 P, 13 R.

Lutheran (44)

No stats available.

Halftime: GE 29, IL 23.

Free throws: GE 10-18, IL 4-6.

Three-point goals: GE 3, IL 0.