Boys basketball results for Thursday, Feb. 9, 2023

Schaeffer Academy 67, Grand Meadow 53

ROCHESTER — Evan Miller and Ethan Van Schepen proved too much to handle as the Lions took home the Southeast Conference victory.

Miller knocked down three 3-pointers on his way to a game-high 22 points, while Van Schepen finished with 21 points and 14 rebounds to record the double-double.

Jace Kraft scored 16 and Caleb George added 15 to lead the Larks.

GRAND MEADOW (53)

Carter Glynn 4 P; Jace Kraft 16 P; Caleb George 15 P, 1 3-PT; Alex Lopez 10 P, 2 3-PT; Isaac Harmening 8 P.

SCHAEFFER ACADEMY (67)

Luke Friese 8 P, 2 3-PT; Evan Miller 22 P, 3 3-PT; Levi Ouren 12 P, 3 3-PT; Joe Grenz 2 P; Ethan VanSchepen 21 P, 14 R, 1 3-PT; Graham Visser 2 P.

Halftime: SA 31, GM 25.

Free throws: GM 8-9, SA 16-.

Three-point goals: GM 3, SA 9.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Cannon Falls 62, Pine Island 57

CANNON FALLS (62)

Jack Meyers 3 P; Dylan Banks 11 P, 2 3-PT; Aiden Johnson 13 P, 1 3-PT; Tyler Johnston 17 P, 3 3-PT; Jack Freeberg 5 P; Jadan Winchell 10 P, 2 3-PT; Talan Duden 4 P.

PINE ISLAND (57)

Nick Bauer 8 P, 1 3-PT; Brandt Konik 4 P; Drew Sailer 4 P, 1 3-PT; Sven Oberg 17 P, 4 3-PT; Blake Schiltz 11 P, 1 3-PT; Andrew Taggart 7 P, 1 3-PT; Luke Sems 7 P, 1 3-PT.

Halftime: CF 26, PI 22.

Free throws: CF -, PI -.

Three-point goals: CF 8, PI 9.

Stewartville 61, Zumbrota-Mazeppa 60

ZUMBROTA-MAZEPPA (60)

Kayden Rodrick 26 P, 5 3-PT; Zane Angerman 5 P, 1 3-PT; Carter Christopherson 6 P, 2 3-PT; Hunter Streit 8 P; Preston Ohm 10 P, 1 3-PT; James Eickhoff 2 P; Connor Fogarty 3 P.

STEWARTVILLE (61)

Parker Wangen 13 P, 6 R, 1 3-PT; Henry Tschetter 16 P, 3 R, 1 3-PT; Tegan Malone 11 P, 2 R, 2 3-PT; Jason Shindelar 6 R; Caleb Jannsen 1 P, 4 R; Ayden Helder 6 P, 1 R; Caleb Bancroft 11 P, 6 R; Max Barnes 3 P, 4 R, 1 3-PT.

Halftime: STEW 30, ZM 20.

Free throws: ZM 13-16, STEW 8-15.

Three-point goals: ZM 9, STEW 5.

Notes: Stewartville is 16-4 overall; Z-M is 11-10.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 91, Fillmore Central 80

FILLMORE CENTRAL (80)

Luke Hellickson 14 P, 4 3-PT; Jayce Kiehne 27 P; Bryce Corson 12 P, 4 3-PT; Dillon O’Connor 15 P, 2 3-PT; William Parker 12 P.

CALEDONIA (91)

Brett Schultz 2 P; Lewis Doyle 24 P, 2 3-PT; Reid Klug 7 P; Mason Schroeder 2 P; Mason King 24 P, 6 3-PT; Garrett Konz 20 P, 2 3-PT; Ethan Stendel 10 P; Will Hahn 2 P.

Halftime: CAL 43, FC 37.

Free throws: FC 14-18, CAL 19-26.

Three-point goals: FC 10, CAL 10.

La Crescent-Hokah 79, Winona Cotter 66

WINONA COTTER (66)

Isaac Mueller 6 P, 2 3-PT; Gabe Stewart 20 P, 2 3-PT; Carson Roeder 15 P, 1 3-PT; Luke Gardner 11 P; Ian Schmidt 6 P; John Fritts 8 P, 2 3-PT.

LA CRESCENT-HOKAH (79)

Elias McCool 2 P; Mason Einerwold 11 P, 1 3-PT; Brady Grupa 8 P, 2 3-PT; Noah Bjerke-Wieser 2 P; Gunnar Esser 1 P; Owen Bentzen 20 P; Carter Todd 28 P; Ryan Nutter 7 P, 1 3-PT.

Halftime: LAC 36, COTT 29.

Free throws: COTT 5-6, LAC 9-18.

Three-point goals: COTT 7, LAC 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lyle/Austin Pacelli 80, LeRoy-Ostrander 47

LYLE/AUSTIN PACELLI (80)

No stats available.

LEROY-OSTRANDER (47)

Layne Bird 6 P; Camden Hungerholt 15 P, 6 R, 1 3-PT; Tristan Lewison 5 P; Carter Sweeney 6 P, 6 R; Reid Hungerholt 7 P, 1 3-PT; Logan Diemer 2 P; Ryder Stern 6 P.

Halftime: LP 41, LO 26.

Free throws: LP 17-22, LO 5-7.

Three-point goals: LP 0, LO 2.

Lanesboro 66, Houston 46

HOUSTON (46)

Maddox Rodriguez 2 P; Zach Olson 8 P, 2 3-PT; Morgan Rohweder 11 P, 3 3-PT; Carter Geiwitz 11 P, 1 3-PT; Casey Herek 1 P; Alex Wedl 3 P; Conner Porter 10 P.

LANESBORO (66)

John Prestemon 13 P, 1 3-PT; Luke Ruen 4 P; Mason Howard 13 P, 2 3-PT; Parker Storhoff 19 P; Trae Mathison 2 P; Logan Wilder 5 P; Stephan Schultz 6 P; Logan Torgerson 4 P.

Halftime: LANE 29, HOU 21.

Free throws: HOU 8-14, LANE 4-5.

Three-point goals: HOU 6, LANE 3.

NON-CONFERENCE

Hayfield 45, Rushford-Peterson 30

RUSHFORD-PETERSON (30)

Grady Hengel 5 P, 1 3-PT; Dawson Bunke 17 P, 4 3-PT; Sampson Wilkemeyer 8 P.

HAYFIELD (45)

Isaac Fjerstad 2 P; Zander Jacobson 8 P, 10 R; Isaac Matti 24 P, 4 3-PT; Ethan Pack 11 P, 2 3-PT.

Halftime: HAY 19, RP 14.

Free throws: RP 7-7, HAY 9-14.

Three-point goals: RP 5, HAY 6.