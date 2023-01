Boys basketball results for Thursday, Jan. 12, 2023

Schaeffer Academy 62, Wabasha-Kellogg 55

ROCHESTER — Ethan VanSchepen tallied 25 points to lead Schaeffer Academy past Wabasha-Kellogg 62-55 in non-conference play on Thursday night.

The win was the fourth straight for Schaeffer, which improves to 7-5 overall. The Lions held a narrow 32-30 lead at the half.

Evan Miller chipped in with 15 points for Schaeffer and he hit a trio of 3-pointers.

Ryan Hartert made three 3-pointers and scored 18 for W-K while Henry Meyer added 13 points. The loss drops the Falcons to 5-5.

WABASHA-KELLOGG (55)

Parker Springer 12 P, 1 3-PT; Ryan Hartert 18 P, 3 3-PT; Oscar Fries 2 P; Cole Scheel 2 P; Jack Vold 8 P; Henry Meyer 13 P, 1 3-PT.

SCHAEFFER ACADEMY (62)

Luke Friese 6 P; Evan Miller 15 P, 3 3-PT; Levi Ouren 5 P; Joe Grenz 10 P; Ethan VanSchepen 25 P, 2 3-PT; Graham Visser 1 P.

Halftime: SA 32, WK 30.

Free throws: WK 4-6, SA 9-19.

Three-point goals: WK 5, SA 5.

THREE RIVERS CONFERENCE

Fillmore Central 91, Lewiston-Altura 56

FILLMORE CENTRAL (91)

Luke Hellickson 3 P, 2 R, 1 3-PT; Jayce Kiehne 35 P, 10 R, 1 3-PT; Dillon O’Connor 16 P, 3 R, 4 3-PT; Greg Kennedy 4 P, 2 R; Matthew Marzolf 5 P, 1 3-PT; William Parker 13 P, 15 R; Gunner Benson 8 P, 4 R, 2 3-PT; Bryce Corson 6 P, 5 R, 2 3-PT; Anthony Kiehne 1 P.

LEWISTON-ALTURA (56)

Nolan Oslie 2 P; Dylan Lee 4 P; Jace Ferguson 12 P, 2 R; Wyatt Kreidermacher 5 P, 1 R; Cole Kreidermacher 17 P, 4 R, 3 3-PT; Zane Nelson 5 P, 1 R, 1 3-PT; Will Kreidermacher 5 P, 6 R, 1 3-PT; Tyson Prigge 6 P, 1 R, 2 3-PT.

Halftime: FC 48, LA 33.

Free throws: FC 16-24, LA 13-15.

Three-point goals: FC 11, LA 7.

NON-CONFERENCE

Goodhue 67, Kingsland 33

KINGSLAND (33)

Jayden Brink 9 P, 3 3-PT; Cole Kruegel 2 P; Parker Johnson 2 P; Zach Reiland 2 P; Courtland Drury-DeBoer 4 P; Mason Kolling 6 P; Trevin Rainey 6 P, 2 3-PT.

GOODHUE (67)

Justin Buck 2 P; Will Opsahl 15 P; Tristan King 4 P, 1 3-PT; Jed Ryan 10 P; Adam Poncelet 16 P, 2 3-PT; Caden Berg 2 P; Gavin Schafer 6 P; Jacob Ryan 2 P; Luke Roschen 10 P, 2 3-PT.

Halftime: GOOD 41, KING 19.

Free throws: KING 0-2, GOOD 8-17.

Three-point goals: KING 5, GOOD 5.