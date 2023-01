Boys basketball results for Thursday, Jan. 26, 2023

Century 80, Red Wing 50

ROCHESTER — Century had a hot-shooting start from the outside and went on to post an 80-50 win over Red Wing in Big Nine Conference play.

The Panthers made over 50% of their shots fro 3-point range in the first half to cruise to a 48-20 lead at the break. Century finished with 13 3-pointers.

Shaun Wysocki led Century with 18 points and nine rebounds. Tait Deedrick and Reid Weckwerth chipped in with 15 and 11 points while Ricky Wengert provided a spark off the bench with eight points.

Wysocki, Deedrick and Weckwerth all made three triples and Wengert hit two.

Century (9-6, 8-4 Big Nine) plays at Albert Lea at 7:30 p.m. Tuesday.

ADVERTISEMENT

Century 80, Red Wing 50

RED WING (50)

Reid Hartmann 8 P; Juju Koehler 12 P.

CENTURY (80)

Shaun Wysocki 18 P, 9 R, 3 3-PT; Moses Norwood 5 P; Jack Eustice 3 P; Jacob Wills 4 P; Reid Weckwerth 11 P, 5 R, 3 3-PT; Tait Deedrick 15 P, 3 3-PT; Eli Thompson 3 P; Ricky Wengert 8 P, 5 R, 2 3-PT; Denard Simpson 2 P; Ryan Ohm 6 P, 5 R, 2 3-PT; Shawn Jacobson 5 P.

Halftime: CENT 48, RW 20.

Free throws: RW 12-17, CENT 3-6.

Three-point goals: RW not provided, CENT 13.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 53, Lake City 41

LAKE CITY (41)

Hunter Lorenson 7 P, 1 3-PT; Lee Siewert 4 P; Keegan Ryan 8 P, 1 3-PT; Jaden Shones 4 P; Ryan Heise 18 P, 2 3-PT.

STEWARTVILLE (53)

Parker Wangen 9 P, 5 R; Henry Tschetter 18 P, 8 R; Brady Pickett 4 P; Tegan Malone 7 R; Jason Shindelar 4 P, 3 R; Caleb Jannsen 10 P, 5 R; Ayden Helder 2 P, 4 R; Max Barnes 2 P, 3 R.

Halftime: STEW 25, LC 23.

Free throws: LC 7-10, STEW 13-19.

Three-point goals: LC 4, STEW 0.

Notes: Stewartville improves to 12-3. Lake City, ranked No. 1 in the state in Class AA, suffers its first loss and drops to 16-1.

Zumbrota-Mazeppa 83, Byron 82

ZUMBROTA-MAZEPPA (83)

Ollie Liffrig 2 P; Kayden Rodrick 35 P, 1 3-PT; Zane Angerman 2 P; Carter Christopherson 5, 1 3-PT; Hunter Streit 14 P, 1 3-PT; Preston Ohm 3 P; James Eickhoff 2 P; Connor Fogarty 10 P.

BYRON (82)

Ryan Boyken 15 P, 4 3-PT; Will Brian 11 P, 2 3-PT; Dom Cartney 2 P; Tyler Connelly 26 P; Isaac Dearborn 13 P, 3 3-PT; Zach Vanderpool 13 P, 1 3-PT; Fisher Kruckeberg 2 P.

Halftime: ZM 35, BYR 33.

Free throws: ZM 20-32, BYR 16-20.

Three-point goals: ZM 3, BYR 10.

Kasson-Mantorville 53, Pine Island 51

PINE ISLAND (51)

Nick Bauer 4 P; Brandt Konik 4 P; Drew Sailer 4 P; Sven Oberg 19 P, 3 3-PT; Blake Schiltz 16 P, 1 3-PT; Luke Sems 4 P.

KASSON-MANTORVILLE (53)

Carson Briggs 2 P; Caisen Thome 6 P; Jake Hallstrom 17 P, 5 3-PT; Easton Suess 14 P; Ethan Lee 12 P.

Halftime: PI 30, KM 18.

Free throws: PI 5-9, KM 8-14.

Three-point goals: PI 4, KM 5.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 80, La Crescent-Hokah 66

LA CRESCENT-HOKAH (66)

Mason Einerwold 11 P; Brady Grupa 4 P; Noah Bjerke-Wieser 9 P, 3 3-PT; Gunnar Esser 3 P, 1 3-PT; Bryce Helke 4 P; Owen Bentzen 6 P; Carter Todd 22 P, 2 3-PT; Ryan Nutter 7 P, 1 3-PT.

CALEDONIA (80)

Brett Schultz 3 P, 1 3-PT; Lewis Doyle 27 P, 2 3-PT; Reid Klug 6 P, 1 3-PT; Mason Schroeder 8 P, 2 3-PT; Mason King 12 P, 2 3-PT; Garrett Konz 14 P, 3 3-PT; Ethan Stendel 7 P; Will Hahn 3 P.

Halftime: CAL 43, LAC 31.

Free throws: LAC 13-15, CAL 18-24.

Three-point goals: LAC 7, CAL 11.

Chatfield 75, Lewiston-Altura 55

LEWISTON-ALTURA (55)

Nolan Oslie 8 P; Jace Ferguson 13 P; Wyatt Kreidermacher 2 P; Cole Kreidermacher 11 P; Caden Mierau 7 P; Owen Sommer 4 P; Will Kreidermacher 10 P.

CHATFIELD (75)

Eli Hopp 8 P, 2 3-PT; Cole Johnson 19 P, 3 3-PT; Drew Schindler 19 P, 3 3-PT; Drew O’Connor 4 P; Isaac Stevens 19 P; Sam Backer 2 P; Cole Novotny 4 P.

Halftime: CHAT 37, LA 25.

Free throws: LA 8-8, CHAT 9-17.

Three-point goals: LA 0, CHAT 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Kingsland 78, LeRoy-Ostrander 36

KINGSLAND (78)

Sam Snitker 4 P; Jayden Brink 17 P; Ayden Howard 5 P, 1 3-PT; Parker Johnson 12 P; Kaaleem Reiland 11 P; Mason Kolling 16 P; Trevin Rainey 4 P; Garrison Hubka 2 P; Max Erdman 6 P.

LEROY-OSTRANDER (36)

Camden Hungerholt 8 P; Tristan Lewison 2 P; Carter Sweeney 8 P, 6 R; Spencer Goodale 2 P; Reid Hungerholt 6 P; Logan Diemer 1 P; Mason Diemer 6 P.

Halftime: KING 40, LO 22.

Free throws: KING 6-9, LO 4-10.

Three-point goals: KING 1, LO 0.

GOPHER CONFERENCE

United South Central 66, Blooming Prairie 43

BLOOMING PRAIRIE (43)

Kolby Vigeland 3 P, 1 3-PT; Gabe Hein 9 P, 1 3-PT; Gabe Staloch 3 P, 1 3-PT; Cooper Cooke 12 P; Brady Kittelson 7 P, 1 3-PT; Zack Hein 9 P, 1 3-PT.

UNITED SOUTH CENTRAL (66)

Johnny Martinez 9 P; Nick Bushlack 13 P, 2 3-PT; Jorge Martinez 5 P, 1 3-PT; Nathaniel Clore 2 P; Aiden Crabtree 3 P, 1 3-PT; Taybor Conley 5 P, 1 3-PT; Zale Bushlack 28 P, 2 3-PT; Nathan Mutschler 1 P.

Halftime: USC 32, BP 19.

Free throws: BP 2-4, USC 11-22.

Three-point goals: BP 5, USC 7.

ADVERTISEMENT

Faribault Bethlehem Academy 52, Randolph 50

FARIBAULT BETHLEHEM ACADEMY (52)

Aaron Huerta 5 P; Hudson Dillon 11 P; Willie Potter 3 P; Trey Gaytan 10 P; Charlie King 17 P, 1 3-PT; Kyle Ernste 6 P.

RANDOLPH (50)

Quinn Sabila 11 P, 1 3-PT; JJ Root 8 P, 2 3-PT; Collin Otto 2 P; Evan Bennerotte 11 P, 1 3-PT; Tyson Cooreman 8 P; Trey Thielbar 10 P.

Halftime: FBA 24, RAND 23.

Free throws: FBA 7-12, RAND 8-8.

Three-point goals: FBA 1, RAND 4.