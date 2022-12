Boys basketball results for Tuesday, Dec. 20, 2022

Mayo 80, Mankato East 78

ROCHESTER — KaiRee Gadson poured in a game-best 36 points as the Spartans held off East.

Isaiah Hanson added 22 as well, while Sawyer Markham knocked down three triples en route to 15 points for Mayo, which led 42-30 at the half.

Brogan Madson led East with 26 points.

"It was great to get a win tonight in front of the home crowd," coach Braden Markham said. "We were fortunate to come out with a close victory against a very good Mankato East team."

MANKATO EAST (78)

Gile Lancaster 7 P, 1 3-PT; Brogan Madson 26 P, 1 3-PT; Ganden Gosch 13 P, 1 3-PT; Carson Schweim 19 P, 3 3-PT; Edward Hulke 0 P; Dwayne Bryant 11 P; Braden Petzel 2 P.

MAYO (80)

Sawyer Markham 15 P, 3 3-PT; Isaiah Hanson 22 P, 1 3-PT; ; Lebron See-Stadstad 5 P; James Prunty 2 P; KaiRee Gadson 36 P, 2 3-PT.

Halftime: MAYO 42, EAST 30.

Free throws: EAST 12-23, MAYO 16-27.

Three-point goals: EAST 6, MAYO 6.

Kasson-Mantorville 56, Lourdes 50

KASSON — Caisen Thome led a balanced scoring attack and the KoMets used some solid defense to slip past the Eagles.

Thome led all scorers with 13, while Ethan Lee finished with 11 and Jake Hallstrom added 10 for K-M.

Parker Dunham paced the Lourdes offense with 10 points.

LOURDES (50)

Aidan Jahns 4 P; Dillung Kullang 8 P; Kevin Adeng-Kur 8 P; Adam Sellner 7 P, 1 3-PT; David Scully 5 P; Eric Nelson 5 P, 1 3-PT; Parker Dunham 10 P, 2 3-PT.

KASSON-MANTORVILLE (56)

Aidan Kujath 2 P; Carson Briggs 8 P; Caisen Thome 13 P, 1 3-PT; Will Resch 7 P; Jake Hallstrom 10 P, 1 3-PT; Easton Suess 5 P; Ethan Lee 11 P.

Halftime: LOUR 32, KM 30.

Free throws: LOUR 9-18, KM 8-17.

Three-point goals: LOUR 4, KM 2.

Austin 72, Century 71

AUSTIN — Manny Guy hit the game-winning 3-pointer at the buzzer to give the Packers the exciting victory.

Guy finished with 14 points for the Packers, who received 22 points from both Ater Manyuon and Jack Lang.

Lang knocked down six of Austin's 13 3-pointers.

Shaun Wysocki led all scorers with 23 points for Century, which also received double digit scoring efforts for Tait Deedrick (13) and Shawn Jacobson (10).

CENTURY (71)

Shaun Wysocki 23 P, 3 R; Jack Eustice 10 P, 1 R, 4 3-PT; Reid Weckwerth 5 P, 2 R, 1 3-PT; Tait Deedrick 13 P, 2 R, 1 3-PT; Eli Thompson 5 P, 2 R, 1 3-PT; Ryan Ohm 5 P, 5 R; Shawn Jacobson 10 P, 4 R, 1 3-PT.

AUSTIN (72)

Ater Manyuon 22 P, 2 R, 2 3-PT; Morris Jabateh 3 P, 3 R, 1 3-PT; Jacob Herrick 3 P, 5 R, 1 3-PT; Andrew Clausman 3 P, 1 R, 1 3-PT; Dane Mitchell 2 P, 1 R; Manny Guy 14 P, 2 R, 2 3-PT; Jack Lang 22 P, 4 R, 6 3-PT; Atriel Terry 3 P, 3 R; Buai Duop 8 R.

Halftime: CENT 41, AUS 32.

Free throws: CENT 10-14, AUS 6-7.

Three-point goals: CENT 8, AUS 13.

Notes: Austin 4-1 overall, 3-1 in the Big Nine; Century is 3-2, 3-1.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 71, Stewartville 59

GOODHUE (71)

Justin Buck 6 P; Will Opsahl 25 P, 2 3-PT; Carson Roschen 3 P, 1 3-PT; Jed Ryan 1 P; Adam Poncelet 12 P, 1 3-PT; Caden Berg 3 P, 1 3-PT; Luke Roschen 21 P, 5 3-PT.

STEWARTVILLE (59)

Parker Wangen 7 P, 2 R, 1 3-PT; Henry Tschetter 15 P, 2 R; Bradyh Pickett 2 R; Tegan Malone 16 P, 5 R, 5 3-PT; Jason Shindelar 6 P, 6 R, 2 3-PT; Ayden Helder 6 P, 3 R; Caleb Bancroft 4 P, 5 R; Max Barnes 5 P, 1 R, 1 3-PT.

Halftime: GOOD 27, STEW 25.

Free throws: GOOD 10-17, STEW 3-7.

Three-point goals: GOOD 10, STEW 9.

Cannon Falls 58, Zumbrota-Mazeppa 44

ZUMBROTA-MAZEPPA (44)

Avery Crosby 2 P; Ollie Liffrig 2 P; Kayden Rodrick 17 P, 2 3-PT; Carter Christopherson 12 P, 2 3-PT; Hunter Streit 9 P, 1 3-PT; Connor Fogarty 2 P.

CANNON FALLS (30)

Jack Meyers 7 P, 1 3-PT; Dylan Banks 14 P, 1 3-PT; Aiden Johnson 12 P; Tyler Johnston 3 P, 1 3-PT; Jack Freeberg 6 P; Bryce Peer 2 P; Jadan Winchell 14 P, 2 3-PT.

Halftime: CF 28, ZM 26.

Free throws: ZM 9-13, CF 11-17.

Three-point goals: ZM 5, CF 5.

Byron 54, Pine Island 46

PINE ISLAND (46)

Nick Bauer 14 P, 4 3-PT; Brandt Konik 2 P; Drew Sailer 10 P, 2 3-PT; Sven Oberg 10 P, 2 3-PT; Blake Schiltz 10 P.

BYRON (54)

Will Brian 3 P, 1 3-PT; Dom Cartney 15 P, 2 3-PT; Tyler Connelly 2 P; Isaac Dearborn 8 P, 2 3-PT; Zach Vanderpool 18 P, 1 3-PT; Max Dearborn 8 P, 2 3-PT.

Halftime: BYR 30, PI 26.

Free throws: PI -, BYR -.

Three-point goals: PI 8, BYR 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 77, Grand Meadow 50

LANESBORO (77)

John Prestemon 12 P, 1 3-PT; Mason Howard 15 P, 2 3-PT; Parker Storhoff 4 P; Trae Mathison 4 P; Levi Harvey 6 P, 1 3-PT; Logan Wilder 19 P, 5 3-PT; Stephan Schultz 7 P, 1 3-PT; Logan Torgerson 5 P.

GRAND MEADOW (50)

Hunter Dimick 6 P, 2 3-PT; Graham Eastlee 3 P, 1 3-PT; Carter Glynn 5 P, 1 3-PT; Jace Kraft 26 P, 1 3-PT; Caleb George 2 P; Alex Lopez 5 P, 1 3-PT; Tyler Reid 3 P, 1 3-PT.

Halftime: LANE 49, GM 27.

Free throws: LANE 4-4, GM 3-4.

Three-point goals: LANE 10, GM 7.

Notes: Lanesboro is 4-2 overall, GM is 0-7.

Mabel-Canton 59, Houston 56

HOUSTON (56)

Maddox Rodriguez 14 P, 1 3-PT; Morgan Rohweder 18 P, 5 3-PT; Carter Geiwitz 16 P, 2 3-PT; Ethan Knutson 2 P; Alex Wedl 2 P; Conner Porter 4 P.

MABEL-CANTON (59)

Jordan Larson 10 P, 2 3-PT; Tyler Larson 7 P, 1 3-PT; Riley Snell 4 P, 1 3-PT; Cayden Tollefsrud 16 P, 2 3-PT; Isaac Underbakke 12 P, 2 3-PT; Hayden Erickson 10 P.

Halftime: MC 30, HOU 23.

Free throws: HOU 12-16, MC 9-17.

Three-point goals: HOU 8, MC 8.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 72, Blooming Prairie 49

HAYFIELD (72)

William Gillette 5 P; Isaac Fjerstad 6 P, 2 3-PT; Zander Jacobson 4 P; Isaac Matti 22 P; Trent Jellum 15 P; Ethan Pack 18 P, 2 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (49)

Kolby Vigeland 4 P; Gabe Hein 15 P, 1 3-PT; Cooper Cooke 7 P; Brady Kittelson 19 P, 3 3-PT; Jacob Pauly 2 P; Zack Hein 2 P.

Halftime: HAY 35, BP 20.

Free throws: HAY 4-9, BP 5-7.

Three-point goals: HAY 4, BP 4.

Randolph 68, Triton 59

TRITON (59)

Pierce Petersohn 13 P, 3 3-PT; Boe Munnikhuysen 17 P, 5 3-PT; Jayce Leonardo 11 P; Matt Roussopoulos 4 P; Jude Gosse 3 P; Kaeden Ellingson 11 P, 3 3-PT.

RANDOLPH (68)

Quinn Sabila 23 P, 5 3-PT; JJ Root 6 P, 2 3-PT; Evan Bennerotte 8 P, 2 3-PT; Tyson Cooreman 16 P; Trey Thielbar 13 P; James Sheldon 2 P.

Halftime: TRI 40, RAND 30.

Free throws: TRI 5-6, RAND 3-6.

Three-point goals: TRI 11, RAND 9.