Boys basketball results for Tuesday, Feb. 14, 2023

Century 63, Winona 48

ROCHESTER — Shaun Wysocki had 24 points and 11 rebounds and Century pulled away from Winona in the second half to post a 63-48 victory in Big Nine Conference play.

The host Panthers led 29-23 at the break and then chipped away against Winona's zone defense in the second half to go on a 34-25 scoring run.

Ryan Ohm scored 14 points for Century while Tait Deedrick hit a trio of 3-pointers and had 10 points.

The win moves Century to 13-8 overall and 12-5 in the Big Nine. The Panthers have won three straight.

Jackson Harvey led Winona with 18 points and seven rebounds. The Winhawks fall to 8-11, 7-9 in the Big Nine.

Century plays at city rival Mayo on 7:30 p.m. Friday. The Panthers nipped Mayo 62-58 earlier this season at Century.

WINONA (48)

Bryan Cassellius 12 P, 2 3-PT; Isaiah Bell 7 P; Charlie VandeBerg 9 P; Jackson Harvey 18 P, 7 R.

CENTURY (63)

Shaun Wysocki 24 P, 11 R; Jack Eustice 2 P; Reid Weckwerth 5 P; Tait Deedrick 10 P, 3 3-PT; Ricky Wengert 8 P; Ryan Ohm 14 P, 1 3-PT.

Halftime: CENT 29, WIN 23.

Free throws: WIN 12-17, CENT 16-23.

Three-point goals: WIN 2, CENT 4.

Owatonna 64, Mayo 50

OWATONNA — Owatonna played a strong defensive game to shut down Mayo 64-50 in Big Nine Conference action.

The visiting Spartans were held to 19 points in the first half and trailed by 13 at the break.

"Owatonna did a great job on both ends of the court," Mayo coach Braden Markham said. "We couldn't get into a rhythm offensively."

The loss hurts Mayo's hopes of capturing a league title as it falls to 11-6 in the Big Nine and 15-6 overall. Owatonna remains in a tight battle for a league crown as the Huskies (16-5) are 13-4 and one game back of league-leading Mankato East.

Isaiah Hanson led Mayo with 16 points and Alex Gyarmaty added 13.

Collin Vick led Owatonnna with 18 points.

Owatonna 64, Mayo 50

MAYO (50)

Sawyer Markham 11 P, 2 3-PT; Isaiah Hanson 16 P, 2 3-PT; Reese Grimsrud 3 P, 1 3-PT; Lebron See-Stadstad 2 P; Brig Poppe 2 P; Alex Gyarmaty 13 P; James Prunty 3 P, 1 3-PT.

OWATONNA (64)

Ayden Walter 13 P, 1 3-PT; Rielly Kleeberger 9 P, 1 3-PT; Collin Vick 18 P; Nils Gantert 8 P; Blake Burmeister 6 P, 1 3-PT; Jason Klecker 8 P; Owen Smith 2 P.

Halftime: OWAT 32, MAYO 19.

Free throws: MAYO 8-10, OWAT 5-7.

Three-point goals: MAYO 6, OWAT 3.

Schaeffer Academy 75, Kingsland 71

SPRING VALLEY — Evan Miller hit a 3-pointer with four seconds left to tie it at 68-68 in regulation and Schaeffer Academy went on to defeat Kingsland 75-71 in overtime in Southeast Conference play.

Ethan Van Schepen hit a trio of 3-pointers and scored 25 points, including the 1,000th of his career to spark Schaeffer.

Miller finished with 16 points and he drained four 3-pointers. Levi Ouren scored 13 points for the Lions and Joe Grenz added 12.

Schaeffer (14-10, 12-6 SEC) trailed 34-28 at the half. The Lions have now won three straight and four of five.

Jayden Brink made five 3-pointers and scored 25 points for Kingsland while Kaaleem Reiland hit three triples and scored 18 points. The Knights fall to 11-13, 9-9 in the SEC.

Schaeffer Academy 75, Kingsland 71, OT

SCHAEFFER ACADEMY (75)

Owen Larson 3 P, 1 3-PT; Evan Miller 16 P, 4 3-PT; Levi Ouren 13 P, 2 3-PT; Minsoo Choung 6 P; Joe Grenz 12 P; Ethan VanSchepen 25 P, 3 3-PT.

KINGSLAND (71)

Jayden Brink 25 P, 5 3-PT; Ayden Howard 2 P; Parker Johnson 4 P; Kaaleem Reiland 18 P, 3 3-PT; Courtland Drury-DeBoer 8 P, 2 3-PT; Mason Kolling 7 P, 1 3-PT; Trevin Rainey 2 P; Max Erdman 5 P, 1 3-PT.

Halftime: KING 34, SA 28. Regulation: Tied at 68.

Free throws: SA 19-26, KING 5-8.

Three-point goals: SA 10, KING 12.

BIG NINE CONFERENCE

Austin 73, Northfield 69

NORTHFIELD (69)

Kayden Oakland 6 P, 4 R, 2 3-PT; Malcolm Poole 1 R; Dom DiMaggio 6 P, 3 R; Sam Scherer 4 P; Isaiah Mahal 6 P, 3 R; Nolan Thompson 4 P, 2 R; Soren Richardson 35 P, 10 R, 3 3-PT; Kyan Rauk 8 P, 5 R.

AUSTIN (73)

Ater Manyuon 9 P, 1 3-PT; Morris Jabateh 5 P, 5 R, 1 3-PT; Jacob Herrick 16 P, 4 R, 2 3-PT; Isaac Osgood 9 P, 6 R, 1 3-PT; Dane Mitchell 2 P, 1 R; Manny Guy 11 P, 3 R, 2 3-PT; Jack Lang 11 P, 2 R, 3 3-PT; Atriel Terry 6 P, 6 R; Buai Duop 4 P, 2 R.

Halftime: AUS 40, NFLD 37.

Free throws: NFLD 7-11, AUS 5-7.

Three-point goals: NFLD 5, AUS 10.

Notes: Austin improves to 14-7, 12-5 Big Nine. Northfield dips to 12-9, 11-6.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 78, Pine Island 55

STEWARTVILLE (78)

Parker Wangen 17 P, 5 3-PT; Henry Tschetter 19 P, 1 3-PT; Brady Pickett 3 P, 1 3-PT; Tegan Malone 6 P; Ian Hoot 4 P; Jason Shindelar 7 P, 1 3-PT; Caleb Jannsen 4 P; Ayden Helder 6 P; Blake Turner 1 P; Caleb Bancroft 6 P; Max Barnes 5 P, 1 3-PT.

PINE ISLAND (55)

Ethan Gerhart 5 P; Nick Bauer 16 P, 4 3-PT; Brandt Konik 2 P; CJ Tree 2 P; Drew Sailer 5 P; Sven Oberg 8 P; Blake Schiltz 4 P; Andrew Taggart 7 P, 1 3-PT; Luke Sems 6 P.

Halftime: STEW 34, PI 21.

Free throws: STEW 9-13, PI 6-10.

Three-point goals: STEW 9, PI 5.

Byron 64, Kasson-Mantorville 39

KASSON-MANTORVILLE (39)

Carson Briggs 11 P; Caisen Thome 6 P; Drew Fredrickson 3 P, 1 3-PT; Jake Hallstrom 8 P; Easton Suess 4 P; Brooks Irish 1 P; Zack Fenske 1 P; Grady Babcock 2 P; Bode Fitch 3 P, 1 3-PT.

BYRON (64)

Ryan Boyken 8 P, 2 3-PT; Will Brian 3 P, 1 3-PT; Dom Cartney 20 P, 4 3-PT; Tyler Connelly 6 P; Isaac Dearborn 12 P, 4 3-PT; Zach Vanderpool 7 P; Colin Hanson 2 P; Max Dearborn 4 P; Aidan Gross 2 P.

Halftime: BYR 40, KM 16.

Free throws: KM 3-6, BYR 3-7.

Three-point goals: KM 2, BYR 11.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 55, Wabasha-Kellogg 35

CHATFIELD (55)

Eli Hopp 12 P, 1 3-PT; Drew Schindler 10 P, 1 3-PT; Drew O’Connor 10 P; Luke Carrier 3 P, 1 3-PT; Isaac Stevens 11 P; Sam Backer 9 P.

WABASHA-KELLOGG (35)

Parker Springer 10 P, 2 3-PT; Ryan Hartert 13 P, 2 3-PT; Oscar Fries 5 P; Blake Passe 5 P, 1 3-PT; Jake Solberg 2 P.

Halftime: CHAT 34, WK 21.

Free throws: CHAT 12-20, WK 4-10.

Three-point goals: CHAT 3, WK 5.

Rushford-Peterson 75, Caledonia 73

RUSHFORD-PETERSON (75)

Grady Hengel 33 P, 3 3-PT; Dawson Bunke 24 P, 6 3-PT; Sampson Wilkemeyer 7 P; Caden Johnson 3 P; Riley Tesch 6 P, 2 3-PT; Miles Anderson 2 P.

CALEDONIA (73)

Lewis Doyle 17 P, 1 3-PT; Reid Klug 13 P, 2 3-PT; Mason King 8 P, 2 3-PT; Garrett Konz 21 P, 1 3-PT; Ethan Stendel 12 P; Will Hahn 2 P.

Halftime: CAL 39, RP 34.

Free throws: RP 8-9, CAL 5-8.

Three-point goals: RP 11, CAL 6.

Plainview-Elgin-Millville 74, Lewiston-Altura 44

LEWISTON-ALTURA (44)

Nolan Oslie 6 P; Jace Ferguson 9 P, 1 3-PT; Wyatt Kreidermacher 5 P, 1 3-PT; Cole Kreidermacher 3 P, 1 3-PT; Caden Mierau 3 P, 1 3-PT; Zane Nelson 2 P; Michael Plass 5 P, 1 3-PT; Will Kreidermacher 5 P; Prigge 1 3-PT; Bombanck 1 3-PT.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (74)

Brady Herber 3 P; Aeron Stevens 26 P; Parker Matti 8 P; Braxton Tlougan 2 P; Bo Lamey 2 P; Chase Fogelson 6 P; Kaiden Peters 14 P, 2 3-PT; Jameson Brinkman 12 P; Kadin Pries 1 P.

Halftime: PEM 37, LA 22.

Free throws: LA 7-14, PEM 18-22.

Three-point goals: LA 7, PEM 2.

St. Charles 80, Dover-Eyota 73

ST. CHARLES (80)

Payton Olson 21 P; Connor Gransee 3 P, 1 3-PT; Mason Apse 19 P, 5 3-PT; Chris Hilton 5 P, 1 3-PT; C Delger 7 P; Henry Davidson 17 P, 4 3-PT; Sawyer Roessler 7 P.

DOVER-EYOTA (73)

Mavrick Sobczak 27 P; Logan Drake 2 P; Levi Williams 13 P, 2 3-PT; Tyler Holzer 6 P; Jackson Frericks 2 P; Cooper Kellen 12 P, 4 3-PT; Layne Sobczak 7 P, 1 3-PT; Alshawn Eaton 4 P.

Free throws: STC 14-19, DE 14-18.

Three-point goals: STC 11, DE 7.

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 93, Medford 62

MEDFORD (62)

Austin Erickson 28 P, 1 3-PT; Connor Jones 3 P, 1 3-PT; Carter Bilitz 7 P, 1 3-PT; Landon Driscoll 7 P, 1 3-PT; Josh Bluhm 10 P, 1 3-PT; Weston Janke 4 P; Landon Seiler 3 P, 1 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (93)

Kolby Vigeland 3 P; Gabe Hein 30 P; Gabe Staloch 5 P, 1 3-PT; Sam Smith 2 P; Cooper Cooke 9 P; Brady Kittelson 25 P, 4 3-PT; Zack Hein 19 P, 4 3-PT.

Halftime: BP 54, 25.

Free throws: MED 14-19, BP 12-21.

Three-point goals: MED 6, BP 9.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lyle/Austin Pacelli 92, Grand Meadow 24

LYLE-AUSTIN-PACELLI (92)

Hunter Bauer 11 P, 1 3-PT; Jake Truckenmiller 25 P, 5 3-PT; Trey Anderson 6 P; Mac Nelson 14 P, 2 3-PT; Landon Meyer 6 P, 2 3-PT; Jaden May 2 P; Chase Bauer 2 P; Othello Stone 2 P; Buay Koak 19 P, 1 3-PT; Dylan Christianson 5 P.

GRAND MEADOW (24)

Hunter Dimick 3 P, 1 3-PT; Carter Glynn 2 P; Jace Kraft 2 P; Caleb George 6 P; Alex Lopez 7 P; Isaac Harmening 2 P.

Halftime: LP 53, GM 19.

Free throws: LP 5-6, GM 5-10.

Three-point goals: LP 11, GM 1.

Notes: L/P improves to 20-3. Grand Meadow falls to 1-22.

Glenville-Emmons 92, Mabel-Canton 81, OT

MABEL-CANTON (81)

Jordan Larson 21 P, 5 3-PT; Tyler Larson 16 P, 3 3-PT; Riley Snell 11 P, 1 3-PT; Cayden Tollefsrud 24 P, 2 3-PT; Hayden Erickson 7 P.

GLENVILLE-EMMONS (92)

Emmett Knutson 11 P, 3 R, 1 3-PT; Weston Anderson 9 P, 4 R; Deven Dufour 11 P, 1 R; Tannon Hornberger 8 P, 15 R; Cole Knutson 8 P, 3 R, 2 3-PT; Marshall Baseman 36 P, 12 R; Damon Ellingson 9 P, 4 R, 1 3-PT.

Halftime: MC 46, GE 23.

Free throws: MC 12-20, GE 14-27.

Three-point goals: MC 11, GE 4.

NON-CONFERENCE

Goodhue 66, Hayfield 52

HAYFIELD (52)

Zander Jacobson 17 P, 1 3-PT; Isaac Matti 12 P; Trent Jellum 6 P, 1 3-PT; Ethan Pack 17 P, 3 3-PT.

GOODHUE (66)

Justin Buck 11 P; Will Opsahl 19 P; Tristan King 6 P, 1 3-PT; Jed Ryan 1 P; Adam Poncelet 13 P, 3 3-PT; Gavin Schafer 8 P, 2 3-PT; Luke Roschen 8 P, 1 3-PT.

Halftime: GOOD 29, HAY 26.

Free throws: HAY 9-10, GOOD 15-23.

Three-point goals: HAY 5, GOOD 7.

Notes: Goodhue, ranked No. 5 in Class A, improves to 20-3. Hayfield, No. 8 in Class A, drops to 19-5.