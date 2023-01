Boys basketball results for Tuesday, Jan. 10, 2023

Lourdes 57, Byron 55

ROCHESTER — Parker Dunham and Aidan Jahns combined for 30 points as Lourdes was able to slip past the Bears.

Dunham tallied 17 points, hitting a pair of triples, while Jahns finished with 13. Kevin Adeng-Kur and Sam Theobald each chipped in nine points as well for the Eagles, who trailed by one at halftime.

Will Brian led all scorers with 21, knocking down four shots from beyond the arc to pace Byron. Three others players scored eight points each for the Bears.

Lourdes improves to 5-5 with the victory.

BYRON (55)

Ryan Boyken 8 P, 2 3-PT; Will Brian 21 P, 4 3-PT; Dom Cartney 8 P; Tyler Connelly 6 P; Isaac Dearborn 2 P; Zach Vanderpool 8 P; Kruckeberg 2 P.

LOURDES (57)

Aidan Jahns 13 P, 1 3-PT; Dillung Kullang 2 P; Kevin Adeng-Kur 9 P; Sam Theobald 9 P, 1 3-PT; Adam Sellner 5 P, 1 3-PT; Parker Dunham 17 P, 2 3-PT; Caleb Akinbolu 2 P.

Halftime: BYR 28, LOUR 27.

Free throws: BYR 9-16, LOUR 6-10.

Three-point goals: BYR 6, LOUR 5.

BIG NINE CONFERENCE

Austin 76, Winona 59

WINONA (59)

Bryan Cassellius 11 P, 2 R, 2 3-PT; Isaiah Bell 6 P, 1 R; Mason Langowski 8 P, 2 R; Charlie VandeBerg 16 P, 2 R; Jayveon Blackmond 2 R; Aiden Falls 2 P; Jackson Harvey 14 P, 15 R.

AUSTIN (76)

Ater Manyuon 26 P, 3 R, 4 3-PT; Morris Jabateh 3 P, 1 R, 1 3-PT; Jacob Herrick 5 P, 4 R, 1 3-PT; Ben Diang 4 P, 3 R; Andrew Clausman 5 R; Isaac Osgood 2 P, 1 R; Dane Mitchell 2 P, 1 R; Manny Guy 12 P, 1 R; Jack Lang 3 P, 4 R; Atriel Terry 2 P, 8 R; Buai Duop 17 P, 8 R, 1 3-PT.

Halftime: AUS 34, WIN 28.

Free throws: WIN 5-16, AUS 0-0.

Three-point goals: WIN 2, AUS 7.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 63, Zumbrota-Mazeppa 62

STEWARTVILLE (63)

Parker Wangen 3 P; Henry Tschetter 15 P, 1 3-PT; Brady Pickett 3 P, 1 3-PT; Tegan Malone 18 P; Caleb Jannsen 21 P, 3 3-PT; Max Barnes 3 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (62)

Ollie Liffrig 4 P; Kayden Rodrick 16 P, 2 3-PT; Carter Christopherson 11 P, 3 3-PT; Hunter Streit 13 P, 1 3-PT; Preston Ohm 13 P, 2 3-PT; Ethan Miller 3 P, 1 3-PT; Connor Fogarty 2 P.

Halftime: STEW 31, ZM 31.

Free throws: STEW 11-15, ZM 7-14.

Three-point goals: STEW 5, ZM 9.

Lake City 51, Goodhue 47

LAKE CITY (51)

Hunter Lorenson 16 P; Keegan Ryan 9 P; Jack Meincke 3 P, 1 3-PT; Jaden Shones 12 P; Ryan Heise 9 P, 1 3-PT.

GOODHUE (47)

Justin Buck 6 P; Will Opsahl 17 P, 3 3-PT; Carson Roschen 3 P, 1 3-PT; Jed Ryan 1 P; Adam Poncelet 18 P, 1 3-PT; Luke Roschen 2 P.

Halftime: GOOD 31, LC 29.

Free throws: LC 7-12, GOOD 10-13.

Three-point goals: LC 2, GOOD 5.

Notes: Lake City is No. 1 in Class AA; Goodhue No. 7 in Class A.

Cannon Falls 58, Pine Island 44

PINE ISLAND (44)

Ethan Gerhart 1 P; Nick Bauer 5 P; Brandt Konik 4 P; CJ Tree 4 P; Drew Sailer 6 P; Sven Oberg 16 P, 4 3-PT; Blake Schiltz 4 P; Luke Sems 4 P.

CANNON FALLS (58)

Jack Meyers 12 P, 1 3-PT; Dylan Banks 12 P, 3 3-PT; Aiden Johnson 14 P; Tyler Johnston 7 P; Jack Freeberg 5 P; Talan Duden 8 P.

Halftime: PI 31, CF 25.

Free throws: PI 6-10, CF 12-20.

Three-point goals: PI 4, CF 4.

GOPHER CONFERENCE

Triton 67, Faribault Bethlehem Academy 63

FARIBAULT BETHLEHEM ACADEMY (63)

Aaron Huerta 14 P, 9 R; Hudson Dillon 16 P; Trey Gaytan 15 P, 3 3-PT; Charlie King 16 P; Zach Donkers 2 P.

TRITON (67)

Pierce Petersohn 23 P, 2 3-PT; Boe Munnikhuysen 5 P; Jayce Leonardo 22 P, 10 R, 3 3-PT; Matt Roussopoulos 8 P; Jude Gosse 1 P; Kaeden Ellingson 8 P, 2 3-PT.

Halftime: 39, TRI 30.

Free throws: 6-10, TRI 10-17.

Three-point goals: 3, TRI 7.

Randolph 61, Blooming Prairie 45

BLOOMING PRAIRIE (45)

Gabe Hein 16 P; Cooper Cooke 12 P; Brady Kittelson 3 P, 1 3-PT; Jacob Pauly 4 P; Zack Hein 10 P, 2 3-PT.

RANDOLPH (61)

Quinn Sabila 15 P, 2 3-PT; JJ Root 15 P, 3 3-PT; JD Kuhn 3 P, 1 3-PT; Evan Bennerotte 4 P, 1 3-PT; Tyson Cooreman 14 P; Trey Thielbar 10 P.

Halftime: RAND 33, BP 27.

Free throws: BP 4-9, RAND 8-17.

Three-point goals: BP 3, RAND 7.

Notes: Randolph is 7-5 overall; BP is 2-7.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 64, Grand Meadow 27

SPRING GROVE (64)

Caleb Griffin 3 P, 1 3-PT; Nate Crouch 2 P; Tysen Grinde 6 P; Josh Newgaard 2 P; Jacob Olerud 3 P, 1 3-PT; Dane Edgington 2 P; Jaxon Strinmoen 26 P, 2 3-PT; Elijah Solum 20 P, 3 3-PT.

GRAND MEADOW (27)

Hunter Dimick 2 P; Carter Glynn 2 P; Jace Kraft 7 P; Alex Lopez 11 P; Isaac Harmening 5 P.

Halftime: SG 33, GM 14.

Free throws: SG 7-8, GM 6-8.

Three-point goals: SG 7, GM 0.

Notes: SG is 6-1 overall; GM is 0-12.

NON-CONFERENCE

Lanesboro 63, Rushford-Peterson 43

RUSHFORD-PETERSON (43)

Grady Hengel 7 P, 1 3-PT; Dawson Bunke 14 P, 3 3-PT; Cayden Lea 5 P; Caden Johnson 8 P; Riley Tesch 6 P; Owen Fenske 3 P.

LANESBORO (63)

John Prestemon 24 P, 4 3-PT; Mason Howard 9 P, 3 3-PT; Parker Storhoff 4 P; Trae Mathison 2 P; Lucas Nikoloski 1 P; Logan Wilder 19 P, 2 3-PT; Stephan Schultz 2 P; Logan Torgerson 2 P.

Halftime: LANE 26, RP 19.

Free throws: RP 3-6, LANE 6-7.

Three-point goals: RP 4, LANE 9.

Wabasha-Kellogg 69, Glenville-Emmons 54

GLENVILLE-EMMONS (54)

No stats available.

WABASHA-KELLOGG (69)

Parker Springer 21 P, 5 3-PT; Ryan Hartert 2 P; Oscar Fries 4 P; Alex Larocque 2 P; Blake Passe 10 P, 2 3-PT; Cole Scheel 6 P, 1 3-PT; Caleb Springer 4 P; Jack Vold 5 P; Henry Meyer 15 P, 3 3-PT.

Halftime: WK 37, GE 17.

Free throws: GE 5-12, WK 4-12.

Three-point goals: GE not provided, WK 11.

La Crescent-Hokah 71, Waukon, Iowa 39

LA CRESCENT-HOKAH (71)

Elijah Greening 2 P; Drew Todd 2 P; Berkley Misna 8 P, 2 3-PT; Elias McCool 2 P; Mason Einerwold 2 P; Brady Grupa 6 P; Noah Bjerke-Wieser 13 P, 3 3-PT; Gunnar Esser 3 P, 1 3-PT; Bryce Helke 2 P; Owen Bentzen 8 P; Carter Todd 23 P, 1 3-PT.

WAUKON, IOWA (39)

Jack O'Neill 7 P, 1 3-PT; Noah Hatlan 6 P, 2 3-PT; Nash Pearson 7 P; Jaxon Brinkman 5 P, 1 3-PT; Mason Wasson 9 P, 2 3-PT; Unknown 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LAC 29, WAU 22.

Free throws: LAC 10-17, WAU 6-15.

Three-point goals: LAC 7, WAU 7.