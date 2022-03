Boys basketball Section 1AA second-round playoff results for Thursday, March 3, 2022

SECTION 1AA

First round

La Crescent-Hokah 74, Winona Cotter 33

No. 13 WINONA COTTER (33)

AB Kamara 4 P; Luke Gardner 9 P; Carson Roeder 7 P, 1 3-PT; Corbin Andow 2 P; Payton Weifenbach 9 P; Tate Gilbertson 2 P.

No. 4 LA CRESCENT-HOKAH (74)

Noah Bjerke-Wieser 3 P; Mason Einerwold 9 P, 1 3-PT; Parker McQuin 15 P, 3 3-PT; Zack Bentzen 6 P; Cam Manske 13 P, 2 3-PT; Carson Reider 8 P; Carter Todd 18 P, 2 3-PT; Elliott Bauer 2 P.

Halftime: LAC 41, COTT 17.

Free throws: COTT 8-12, LAC 14-18.

Three-point goals: COTT 1, LAC 8.

Notes: La Crescent-Hokah improves to 17-7 while Cotter closes the season 7-20.

Triton 51, Lourdes 46

No. 9 LOURDES (46)

Nathan Renier 2 P, 1 R; Luke Bigler 1 P, 1 R; Aidan Jahns 15 P, 8 R; Sam Theobald 5 P, 2 R, 1 3-PT; Nick Bowron 2 P, 6 R; Parker Dunham 16 P, 17 R, 1 3-PT; Adam Selner 5 P, 1 R, 1 3-PT.

No. 8 TRITON (51)

Noah Thomas 9 P, 1 R; Owen Petersohn 11 P, 1 R; Benett Monosmith 0 P; Boe Munnikhuysen 8 P, 2 R; Braxton Munnikhuysen 18 P; Matt Roussopoulos 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LOUR 24, TRI 24.

Free throws: LOUR 5-12, TRI 2-8.

Three-point goals: LOUR 3, TRI 1.

Notes: Triton improves to 16-11 while Lourdes finishes the season 9-18.

Pine Island 66, Cannon Falls 55

No. 11 CANNON FALLS (55)

Dylan Banks 11 P, 1 3-PT; Jacob Wulf 15 P, 2 3-PT; Aiden Johnson 7 P; Tyler Johnston 7 P, 1 3-PT; Jack Freeberg 5 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 8 P, 2 3-PT; Talan Duden 3 P.

No. 6 PINE ISLAND (66)

Will Bulau 9 P, 1 3-PT; Nick Grande 2 P; Matt Horkey 10 P, 2 3-PT; Nick Bauer 17 P, 4 3-PT; Johnny Bauer 19 P, 3 3-PT; Ted Fitzgerald 2 P; Riley Kuehl 2 P; Gabe Northrop 6 P, 1 3-PT.

Halftime: CF 28, PI 26.

Free throws: CF 15-19, PI 13-19.

Three-point goals: CF 7, PI 11

Notes: Cannon Falls finishes 6-21. Pine Island improves to 14-13.

Chatfield 59, Zumbrota-Mazeppa 35

No. 10 ZUMBROTA-MAZEPPA (35)

Kayden Rodrick 13 P; Hayden Burdick 3 P, 1 3-PT; Tyson Liffrig 4 P; Collin Klassen 3 P, 1 3-PT; Zane Angerman 4 P; Carter Christopherson 6 P, 2 3-PT; Drew Christopherson 2 P.

No. 7 CHATFIELD (59)

Cole Johnson 16 P, 3 3-PT; Drew Schindler 4 P, 1 3-PT; Myles Remme 2 P; Isaac Stevens 4 P; Logan Thompson 1 P; Connor Jax 11 P, 3 3-PT; Sam Backer 8 P, 1 3-PT; Ryan Nosbisch 3 P, 1 3-PT; Drew O’Connor 10 P, 2 3-PT.

Halftime: CHAT 29, ZM 16.

Free throws: ZM 3-11, CHAT 7-10.

Three-point goals: ZM 4, CHAT 11.

Notes: Zumbrota-Mazeppa finishes 6-21. Chatfield improves to 17-10.

Lake City 77, Blooming Prairie 42

No. 14 BLOOMING PRAIRIE (42)

Payton Fristedt 2 P; Brady Kittelson 2 P; Zack Hein 3 P; Colin Jordison 11 P, 1 3-PT; Drew Kittelson 24 P.

No. 3 LAKE CITY (77)

Hunter Lorenson 16 P; Carson Matzke 10 P, 1 3-PT; Keegan Ryan 6 P; Zach Dather 4 P; Justin Wohlers 2 P; Owen Meyers 3 P, 1 3-PT; Lee Siewert 3 P; Jaden Shones 18 P; Ryan Heise 12 P, 4 3-PT; Jack Meincke 1 P.

Halftime: LC 49, BP 22.

Free throws: BP 9-16, LC 3-7.

Three-point goals: BP 1, LC 6.

Notes: The Blossoms finish the season 4-22. Lake City improves to 21-4.

ADVERTISEMENT

Lewiston-Altura 54, Dover-Eyota 37

No. 12 DOVER-EYOTA (37)

Elvis Pina 9 P, 5 R, 1 3-PT; Derrick Gasca 3 P, 3 R, 1 3-PT; Brady Meyers 12 P, 1 R, 2 3-PT; Landen Klassen 2 P, 2 R; Marvrick Sobczak 5 P, 1 R; Mitchell Wallace 3 P, 2 R, 1 3-PT; Levi Williams 3 P, 4 R.

No. 5 LEWISTON-ALTURA (54)

Zac Villafan 3 P, 3 R, 1 3-PT; Collin Bonow 19 P, 4 R, 1 3-PT; Kyle Fredrickson 3 P, 5 R; Thomas Menk 24 P, 9 R; Michael Plass 2 P, 1 R; Matthew Schell 2 P, 1 R; Caden Mierau 1 P, 1 R.

Halftime: LA 24, DE 23.

Free throws: DE 6-9, LA 12-18.

Three-point goals: DE 5, LA 2.

Notes: Dover-Eyota finishes the season 6-21 while Lewiston-Altura improves to 19-8.