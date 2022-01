Wrestling results for Thursday, Dec. 30, 2021

BI-STATE CLASSIC

(At La Crosse, Wis.)

Team scores

(Top five teams and southeastern Minnesota teams)

Division I

1. Marshfield 292.5, 2. Holmen 251, 3. Stoughton 224.5, 4. Hastings 205.5, 5. Wausau West 204.5, 19. Winona/Cotter 37.

Division II

1. Luxemburg-Casco 227, 2. Lodi 216, 3. Zumbrota-Mazeppa 206.5, 4. Caledonia/Houston 165, 11. Cannon Falls/Randolph 82, 15. Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 65.5.

Division III

1. Aquinas 247.5, 2. Iowa-Grant/Highland 186, 3. Stratford 175, 4. Goodhue 168.5, 5. Chatfield 168.5.

Individual results

(Southeastern Minnesota top-six finishers)

106 — (Third place) Jake Fitzpatrick (Aquinas) dec. Javier Berg (Chatfield) 12-9.

113 — (Championship) Reid Spurley (Dodgeville) dec. Ryan Bortz (Goodhue) 1-0.

120 — (Championship) Trenton Ackman (Spencer/Columbus Catholic) dec. Jack Krier (Zumbrota-Mazeppa) 6-1; (Third place) Lucas Bortz (Goodhue) dec. Chance Suddeth (Stoughton) 3-2.

126 — (Championship) Nocolar Rivera (Stoughton) pinned Brandon Ross (Caledonia/Houston) 1:13.

132 — (Fifth place) Owen Denstad (Caledonia/Houston) dec. Caleb Delebreau (Luxemburg-Casco) 3-2.

138 — (Fifth place) Tarrin Riley (Mineral Point) dec. Isaac Blocker (Caledonia/Houston) 6-3.

170 — (Fifth place) Kail Schott (Chatfield) won by forfeit over Trace Schoenebeck (Luxemburg-Casco).

182 — (Third place) Grady Schott (Chatfield) dec. Jacob Manning (Ithaca/Weston) 4-3; (Fifth place) Gabe Tupper (Zumbrota-Mazeppa) dec. Sloan Welch (Auburndale) 4-2.

195 — (Fifth place) Jed Scallon (Ithaca/Weston) dec. Ayden Goetzinger (Caledonia/Houston) 8-7.

EAU CLAIRE HOLIDAY DUALS

Fifth-place dual

Kenyon-Wanamingo 54, Eau Claire North 28

106 — Ryan LaCanne (KW) pinned Wyatt Eckor 1:41. 113 — Masyn Hanson (KW) won by forfeit. 120 — Reed Sommer (KW) won by forfeit. 126 — JOnah Berg (EC) maj. dec. Myles Thompson 15-6. 132 — Gavin Johnson (KW) pinned Elijah Vlcek :52. 145 — Mekhi Thomas (EC) pinned Austin Avery 4:26. 152 — Dillon Bartel (KW) pinned Carson Duerkop 329. 160 — Owen Craig (KW) won by forfeit. 170 — Jaedin Johnson (KW) pinned Camran Baum 1:27. 182 — Jin Yang (EC) pinned Gabe Thompson 4:36. 195 —Will Van Epps (IW) pinned Tate Downey 1:26. 220 — Noah Penigar (EC) pinned Cahrles Koncur 1:47. 285 — Riley Mercer (EC) won by forfeit.

Ninth-place dual

Plainview-Elgin-MIllville 57, Mahtomedi 22

106 — Aden Graner (PEM) pinned Aidan Carlson 2:37. 113 — Carson Rahman (PEM) pinned Sam White 127. 120 — Josh Schad (PEM) won by forfeit. 126 — Nolan Ford (PEM) pinned Lucas Monteiro :52. 132 — Nolan Pfeilsticker (PEM) won by forfeit. 138 — Kyler Lamb (PEM) won by forfeit. 145 — Evan McGuire (M) tech. fall Logan Dittrich 18-1. 152 — Dominic Michel (PEM) dec. Hayden Schaefer 12-8. 160 — 1. Alex Hinrichs (PEM) pinned Alex Lavalle 36. 170 — Alex Bedsted (PEM) pinned Jonathan Harvey 1:37. 182 — Billy Arlnadson (M) pinned Devyn Hutchison 2:00. 195 — Martin Prieto (PEM) pinned Emmet Poppelman 4:57. 220 — Max Rice (M) pinned Drew Rahman 1:43. 285 — JP Johnson (M) pinned Tony Roberton 2:47.

Third-place dual

Plainview-Elgin-Millville 62, Mondovi 10

Fifth-place dual

