Wrestling results for Thursday, Jan. 6, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 38, Stewartville 35

106 — Ben Steele (B) maj. dec. Quade Mullenbach 18-5. 113 — Hunter Karnitz (S) pinned Joe Von Arx 3:03. 120 — Reid Rinn (S) tech. fall John Paul Lorentz 17-2. 126 — Jace Deyoung (S) dec. Brayden Lorentzen 7-2. 132 — Jake Thompson (B) pinned Lucas Larson 2:54. 138 — Tanner Elzen (S) pinned Lukas Green 5:22. 145 — Colton Wharton (B) maj. dec. Jackson Hewitt 8-0. 152 — Maxwell Petersen (B) pinned Brayden Stier 0:30. 160 — Gavin Bartel (B) pinned Lincoln Dube 0:59. 170 — Cole Jannsen (S) pinned Charlie Blom 3:41. 182 — Will Wharton (B) pinned Anthony Nelson 3:18. 195 — Beau Lorentzen (B) pinned Graysen Schneider 4:39. 220 — Christian Sackett (S) pinned Will Roth 3:23. 285 — Caden King (S) dec. Carter Geerts 2-0.

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 52, St. Charles 30

106 — Aiden Graner (PEM) maj. dec. Braxton Wohlferd 10-2. 113 — Carson Rahmen (PEM) pinned Colton Mathison 1:51. 120 — Bryndon Koeppel (SC) pinned Nolan Ford 5:07. 126 — Jackson Vermylia (PEM) pinned Nolan Pfeilsticker 5:32. 132 — Garian Wallgren (PEM) pinned Jonas Barclay 3:01. 138 — Aidan Olson (SC) pinned Kyler Lamb 1:43. 145 — Carter Mathison (SC) pinned Logan Dittrich 1:27. 152 — Dominic Michel (PEM) won by forfeit. 160 — Jett Thoreson (SC) pinned Alex Hinrichs 1:54. 170 — Gavin Staudacher (PEM) won by forfeit. 182 — Tytan Small (SC) pinned Devyn Hutchinson 1:32. 195 — Martin Prieto (PEM) won by forfeit. 220 — Drew Rahman (PEM) won by forfeit. 285 — Tony Robertson (PEM) won by forfeit.