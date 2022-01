Wrestling results for Saturday, Jan. 29, 2022

CENTURY INVITATIONAL

106 — First place: Charles Vanier (Richfield) dec. Kane Larson (Fillmore C-Lanesboro-M-C) 9-2. Third place: Aiden Graner (Plainview/Elgin Millville) pinned Wyatt Walters (Maple River/USC) 1:54. Fifth place: Isaiah Gonzalez (MR/USC) pinned Keegan Thoma (Century) 0:31.

113 — First place: Keno Vanier (Richfield) dec. Hunter Karnitz (Stewartville) 4-3. Third place: Carson Rahman (Plainview-Elgin-Millville) pinned Kolt Bullerman 3:56. Fifth place: Josh Schad (P-E-M) pinned Jin Yang (John Marshall) 3:59.

120 — First place: Reid Rinn (Stewartville) maj. dec. John Feeley (Waseca) 17-6. Third place: Braxton Simon (MR/USC) pinned Logan Douangdy (Century) 0:24. Fifth place: Nolan Ford (P-E-M) pinned Lucas Monteiro (Mahtomedi) 1:44.

126 — First place: Jace Deyoung (Stewartville) dec. Issac Roberts (St. Paul Highland Park) 7-2. Third place: Ethan Elvebak (MR/USC) pinned Nolan Pfeilsticker (P-E-M) 0:41. Fifth place: Slade Barnett (Waseca) by injury default over Ayden Ripplinger (Burnsville).

132 — First place: Boden Simon (MR/USC) pinned Isaak Douangdy (Century) 1:19. Third place: Garion Wallgren (P-E-M) pinned Luke Jolly (Burnsville) 5:20). Fifth place: Lucas Larson (Stewartville) injury default over Dominic Ramirez (St. Paul Highland Park).

138 — First place: Xavier Ripplinger (Burnsville) dec. Byron Getchell (MR/USC) 3-2 Third place: Carter Hovland (Fillmore C-Lanesboro-M-C) dec. Tanner Elzen (Stewartville) 9-4. Fifth place: Brody Robinson (JM) pinned Kyler Lamb (P-E-M) 0:38.

145 — First place: Ethan Evenson (MR/USC) pinned Kaden Johnson (Waseca) 3:42. Third place: Evan McGuire (Mahtomedi) pinned Connor Wingert (Fillmore C-Lanesboro-M-C) 1:37). Fifth place: Logan Dittrich (P-E-M) pinned Ethan Lutz (Burnsville) 3:29.

152 — First place: Oliver O`Brien (Waseca) pinned Gabe Wright (St. Paul Highland Park) 2:31. Third place: Dominic Michel (P-E-M) maj. dec. Hayden Schaefer (Mahtomedi) 10-0). Fifth place: Sam Johnston (Century) pinned Robert Bordan (MR/USC) 2:58.

160 — First place: Cooper Ochsendorf (MR/USC) dec. Christian Rodriguez (Waseca) 1-0. Third place: Cole Jannsen (Stewartville) dec. Alex Hinrichs (P-E-M) 5-0. Fifth place: Wyatt Jensen (Fillmore C-Lanesboro-M-C) pinned Erick Estrada Pineda (Burnsville) 1:24.

170 — First place: Orion Sass (Fillmore C-Lanesboro-M-C). Second place: Noah Ziegler (MR/USC). Third place: Nevan de Gafferelly (Century). Fourth place: Jon Harvey (Mahtomedi). Fifth place: Devyn Hutchison (P-E-M).

182 — First place: Payton Garza (Waseca) dec. Oliver Hoeltzle (Fillmore C-Lanesboro-M-C) 3-2. Third place: Billy Arlandson (Mahtomedi) pinned Jack Blaylock (Richfield) 4:26.

195 —First place: Martin Prieto (P-E-M) pinned Emmet Poppelman (Mahtomedi) 4:42). Third place: Bodey Wright (Fillmore C-Lanesboro-M-C) pinned Matthew Veroeven 2:25. Fifth place: Nathan Miller (Century) pinned Graysen Schneider (Stewartville) 2:34.

220 — First place: JP Johnson (Mahtomedi) pinned Mambu Sonie (Burnsville) 5:09. Third place: Christian Sackett (Stewartville) dec.Thayne Decker (MR/USC) 5-3. Fifth place: Maeson Tradup (P-E-M) dec. Aaron Hutton (Fillmore C-Lanesboro-M-C) 11-4.

285 — First place: Syvonte Miller (Burnsville) pinned Max Rice (Mahtomedi) 3:03. Third place: Jenaro Delgado (Waseca) pinned Robert Falk (Century) 5:59. Fifth place: Alex Molina Escandon (Richfield) dec. Jacoab Hansen (JM) 3-2.

NON-CONFERENCE

St. Peter 40, Lewiston-Altura-Rushford-Peterson 32

106 — Spencer Nelson (LARP) dec. Brock Guth 16-9. 113 — Tyler Kreidemacher (LARP) tech. fall Ryan Moelter 17-0. 120 — Charlie Born (STP) pinned Colten Jenkins 0:30. 126 — Jordan Zibrowski (LARP) pinned Deontre Torres 1:42. 132 — Evan Walter (STP) dec. Quintin Betthaser 6-4. 138 — Nakiye Mercado (STP) maj. dec. Eli Jensen 8-0. 145 — Titan Tekautz (LARP) won by forfeit. 152 — Isaac Alger (STP) won by forfeit. 160: Brogan Hanson (STP) pinned Brennan Corcoran 1:53. 170 — Cole Filand (STP) pinned Camdyn Anderson 1:49. 182 — Kole Guth (STP) pinned Tyler Kryzer 1:26). 195 — Leighton Robb (STP) dec. Jacob Meyer 10-3. 220 — Brock Frisch (LARP) pinned Kemper Eli 3:09. 285 — Andrew Wilkemeyer (LARP) pinned Haadi Ahmed 0:34.