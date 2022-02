Wrestling results for Thursday, Feb. 3, 2022

NON-CONFERENCE

GMLOK 53, St. Charles 24

106 — Cole Sheely (GMLOS) maj. dec. Braxton Wohlferd 15-0. 113 — Teague Alden (GMLOS) dec. Colton Mathison 8-4. 120 — Timmy Hogfeldt (GMLOS) pinned Bryndon Koeppel 4:33. 126 — Aiden Quintana (GMLOS) pinned Jackson Vermilya 3:14. 132 — Drake Payne (GMLOS) pinned Jonas Barclay 3:22. 138 — Cohen Wiste (GMLOS) pinned Greyson Mauskemo 2:30. 145 — Donanvan Felten (GMLOS) pinned Carter Mathison 5:18. 152 — Jett Thoreson (SC) won by forfeit. 160 — Braxton Wiste (GMLOS) dec. Chace Kobs 3-0. 170 — Ethan Chemouski (SC) pinned Zac Gehling 0:51. 182 — Alax Burlingmae (SC) won by forfeit. 195 — Tytan Small (SC) won by forfeit. 220 — Luca Sween (GMLOS) won by forfeit. 285 — Christan Luthe (GMLOS) won by forfeit.

Austin 42, St. Charles 24

106 — Braxton Wohlferd (SC) won by forfeit. 113 — Colton Mathison (SC) dec. William Mullenbach 7-1. 120 — Bryndon Koeppel (SC) dec. Ismael Nieto 9-1. 132 — Lathan Wilson (Austin) pinned Jonas Barclay 0:40. 138 — Aidan Olson (SC) dec. Mark Tamke 9-7. 145 — Carter Mathison (SC) pinned Trenton Whitaeaker 0:17. 152 — Chace Kobs (SC) dec. Garret Clark 4-2. 160 — Jett Thoreson (SC) tech. fall Ryan Clark 18-3. 170 — Sam Oelfke (Austin) pinned Ethan Chelmouski 2:34. 182 — Tytan Small (SC) pinned Sam Winkels 0:46. 195 — Mason Callahan (Austin) pinned Alex Burlingame 1:23. 220 — Hunter Tapia (Austin) won by forfeit. 285 — Carson Sanders (SC) won by forfeit.

Maple River/USC 49, Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 21

106 — Wyatt Walters (MRUSC) over Owen Lange 7-2. 113 — Spencer Nelson (LARP) over Kolt Bullerman 2:00. 120 — Braxton Simon (MRUSC) pinned Colten Jenkins. 126 — Ethan Elvebak (MRUSC) over Jordan Zibrowski 12-8. 132 — Boden Simon (MRUSC) pinned Quintin Betthaser. 138 — Byron Getchell (MRUSC) pinned Eli Jensen 2:00. 145 — Ethan Evenson (MRUSC) pinned Titan Tekautz 4:00. 152 — Tanner Harpestad (MRUSC) pinned Zach Plank. 160 — Cooper Ochsendorf (MRUSC) maj. dec. Brennan Corcoran 14-3. 170 — Noah Ziegler (MRUSC) dec. Camdyn Anderson 7-6. 182 — Tyler Kryzer (LARP) dec. Laken Ivie 7-1. 195 — Jacob Meyer (LARP) pinned Collin Van Cleave 4:00. 220 — Thayne Decker (MRUSC) pinned Brock Frisch. 285 — Andrew Wilkemeyer (LARP) pinned Colten Berkner.