Wrestling results for Tuesday, Feb. 8, 2022

NON-CONFERENCE

St. Charles quadrangular

St. Charles 55, La Crescent 24

106 — Braxton Wohlferd (SC) won by forfeit. 113 — Colton Mathison (SC) dec. Henry Dohnalik 6-1. 120 — Bryndon Koeppel (SC) pinned Lincoln Northrup 3:22. 126 — Jackson Vermilya (SC) pinned Nolan Schreier 4:29. 132 — Jonas Barclay (SC) pinned 1:29. 138 — Greyson Mauskemo (SC) won by forfeit. 145 — Carter Mathison (SC) won by forfeit. 152 — Jett Thoreson (SC) maj. dec. Joey Schreier 12-3. 160 — Chace Kobs (SC) won by forfeit. 170 — Xavier Colbert (LC-H) pinned Ethan Chekmouski 2:47. 182 — Alex Burlingame (SC) won by forfeit. 195 — Tytan Small (SC) pinned Spencer Mainz 1:44.

Kenyon-Wanamingo 58, St. Charles 18

106 — Mason Hanson (KW) pinned Braxton Wohlferd 3:31. 113 — Tate Miller (KW) pinned Colton Mathison 1:39. 120 — Reed Summer (KW) pinned Bryndon Koeppel 1:08. 126 — Landon Trump (KW) pinned Jackson Vermilya 3:04. 132 — Gavin Johnson (KW) pinned Jonas Barclay 1:18. 138 — Trent Foss (KW) maj. dec. Greyson Mauskemo 12-0. 145 — Carter Mathison (SC) pinned Austin Avery 1:02. 152 — Jett Thoreson (SC) dec. Dillion Bartel 6-0. 160 — Chace Kobs (SC) dec. Owen Craig 4-1. 170 — Jaedin Johnson (KW) pinned Ethan Chelmouski 0:29. 182 — Tytan Small (SC) pinned Gage Tompson 3:19.