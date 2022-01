Wrestling results for Thursday, Jan. 13, 2022

NON-CONFERENCE

GMLOS 60, WEM-JW 22

106: Cole Sheely (GMLOS) pinned Brady Murphy :28. 113: Teague Alden (GMLOS) pinned Carson James 3:10. 120: Carson Petry (WEJW) maj. dec. Timmy Hogfeldt 14-2. 126: Aiden Quintana (GMLOS) pinned Ben Root :21. 132: James Jacobsen (GMLOS) pinned Patrick Adams :44. 138: Cohen Wiste (GMLOS) over Gavin Krause 1:47. 145: Donavon Felten (GMLOS) pinned Lucas Morsching 2:04. 152: Braxten Wiste (GMLOS) over Kelton Erler :14. 160: Jack Cahill (WEJW) pinned Ayden Stier 1:38. 170: Zac Gehling (GMLOS) won by forfeit. 182: Ezekial Peterson (WEJW) won by forfeit. 195: Rowan Sween (GMLOS) won by forfeit. 220: Lucca Sween (GMLOS) pinned Lawrence Pietz :40. 285: Keegan Kuball (WEJW) pinned Christian Luthe 2:26.