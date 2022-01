Wrestling results for Thursday, Jan. 20, 2022

NON-CONFERENCE

Westfield 48, NRHEG 30

106: Kevin Hodge (W) pinned Jacob Karl 3:26. 113: Hunter Simonson (W) pinned Seth Staloch 0:49. 120: Cannon Wacek (W) dec. Annabelle Petsinger 8-6 OT. 126: Bo Zwiener (W) pinned Deven Parpart 2:35. 132: Dylan Riskedahl (NRHEG) won by forfeit. 138: Nikolas Petsinger (NRHEG) won by forfeit. 145: Cade Christianson (W) pinned Aidan Schlaak 3:34. 152: Keegan Bronson (W) pinned Harbor Cromwell 3:00. 160: Sam Skillestad (W) dec. Clay Stenzel 8-2. 170: Tyler Archer (W) pinned George Roesler 3:38. 182: Ty Bronson (W) pinned Aden Berg 1:41. 195: Ralph Roesler (NRHEG) pinned Vincent Hernandez 0:46. 220: Ben Hagen (NRHEG) pinned Brody Johnson 3:28. 285: Makota Misgen (NRHEG) won by forfeit.

Goodhue Quadrangular

Goodhue 54, GMLOS 24

106: Cole Sheely (GMLO) maj. dec. Lucas Erickson 12-3. 113: Ryan Bortz (GOOD) pinned Teague Alden 2:31. 120: Lucas Bortz (GOOD) pinned Timmy Hogfeldt 1:30. 126: Aiden Quintana (GMLO) pinned Jeremiah Bien 3:27. 132: Ethan Breuer (GOOD) pinned Drake Payne 1:30. 138: Cohen Wiste (GMLO) def. Beau Jaeger (GOOD) injury. 145: Donavon Felten (GMLO) dec. Maddox O`Reilly 2-1. 152: Makae O`Reilly (GOOD) pinned Braxten Wiste (GMLO) 4:51. 160: Jeremiah O`Reilly (GOOD) won by forfeit. 170: Jack Carlson (GOOD) won by forfeit. 182: Kade Altendorf (GOOD) won by forfeit. 195: Carsyn O`Reilly (GOOD) won by forfeit. 220: Cody Lohman (GOOD) won by forfeit. 285: Christian Luthe (GMLO) pinned Cody Lohman 3:35.

Goodhue 42, Dover-Eyota 36

106: Bronson Shea (DE) pinned Lucas Erickson 5:27. 113: Ryan Bortz (G) pinned Caden Haag 1:41. 120: Lucas Bortz (G) pinned Damon Bye 3:28. 126: Bolton Thesing (DE) pinned Hayden Holm 5:03. 132: Grady Eaton (DE) pinned Jeremiah Bien 3:10. 138: Ethan Breuer (G) pinned Nathan Krisik 4:56. 145: Alex Nelson (G) won by forfeit. 152: Maddox O'Reilly pinned Jackson Welsh 1:52. 160: Treyton Thesing (DE) dec. Makae O'Reilly 3-2. 170: Landon Lehnertz (DE) pinned Grant Reed 4:32. 182: Aidan Gasper dec. Kade Altendorf 11-8. 195: Carsyn O'Reilly pinned Tayden Ludescher 2:55. 220: Jackson Duellman (DE) pinned Cody Lohman 3:44. 285: Caleb Kurtti (G) pinned Steven Halbakken 1:44.

Kasson-Mantorville 62, Goodhue 10

106: Broc Vaughan (KM) won by forfeit. 113: Ryan Bortz (G) maj. dec. Jonah Coleman 9-1. 120: Aiden Friedrich dec. Lucas Bortz 5-2. 126: Owen Friedrich (KM) pinned Jeremiah Bien 1:59. 132: Luke Swanson (KM) maj. dec. Ethan Breur, 11-1. 138: Joseph Kennedy (KM) won by forfeit. 145: Maddox O'Reilly pinned Noah Swarts 1:16. 152: Logan Vaughan (KM) maj. dec. Makae O'Reilly 17-6. 160: Dominic Mann (KM) maj. dec. Grant Reed, 9-0. 170: Cole Glazier (KM) tech. fall Kade Altendorf 17-2. 182: Bennett Berge (KM) pinned Carsyn O'Reilly, 2:37. 195: Eli Richardson (KM) won by forfeit. 220: Kail Wynia (KM) won by forfeit. 285: Reed Parrish (KM) pinned Caleb Kurtti 1:47.