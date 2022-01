Wrestling results for Saturday, Jan. 22, 2022

TARTAN DUALS

Goodhue 51, Park Center 18

106 — Double forfeit. 113 — Ryan Bortz (G) by forfeit. 120 — Lucas Bort (G) by forfeit. 126 — Jeremiah Bien (G) by forfeit. 132 — Ethan Breuer (G) by forfeit. 138 — Maddox O’Reilly (G) dec. Samson Oyedokun 3-1 OT. 145 — Alex Nelson (G) by forfeit. 152 — Jeremiah O’Reilly (G) by forfeit. 160 — Makae O’Reilly (G) inned Mark Haba 5:25. 170 — DeCarlon Henderson (PC) dec. Grant Reed 6-3. 182 — Ismael Kante (PC) dec. Kade Altendorf 8-1. 195 — Carsyn O’Reilly (G) by forfeit. 220 — Kellen Kopp (PC) by forfeit. 285 — Riley Johnson (PC) by forfeit.

Albert Lea 34, Goodhue 33

106 — Michael Olson (AL) by forfeit. 113 — Ryan Bortz (G) dec. Logan Davis 5-3. 120 — Brody Ignaszewski (AL) pinned Lucas Bortz 3:19. 126 — Aivin Wasmoen (AL) maj. dec. Jeremiah Bien 10-2. 132 — Nick Korman (AL) dec. Ethan Breuer 6-3. 138 — Maddox O’Reilly (G) pinned Mavrick Attig 1:13. 145 — Cameron Davis (AL) pinned Alex Nelson 1:24. 152 — Jeremiah O’Reilly (G) dec. Carter Miller 7-2. 160 — Makae O’Reilly (G) pinned Blake Braun 3:50. 170 — Grant Reed (G) dec. Mason Drescher 7-0. 182 — Luke Moller (AL) dec. Kade Altendorf 11-6. 195 — Carsyn O’Reilly (G) by forfeit. 220 — Adam Semple (AL) by forfeit. 285 — Cayden O’Reilly (G) pinned Ben Schwemmler 2:20.

Goodhue 45, Andover 30

106 — Michael Perra (A) by forfeit. 112 — Brandon Board (A) dec. Ryan Bortz 7-2. 120 — Lucas Bortz (G) dec. Bryason Swenson 5-1. 126 — Jeremiah Bien (G) pinned Noah Borg 3:29. 132 — Ethan Breuer (G) pinned Ben Hyland 1:58. 138 — Maddon O’Reilly (G) pinned RJ Walker 1:22. 145 — Cole Borg (A) pinned Alex Nelson 1:44. 152 — Jeremiah O’Reilly (G) pinned Rhys Carlson :44. 160 — Makae O’Reilly (G) pinned Chase Patterson 3:24. 170 — Grant Reed (G) pinned Garrett Nelson 5:05. 182 — Kade Altendorf (G) pinned Jase Lucus 1:00. 195 — Nolan Israelson (A) dec. Carsyn O’Reilly 5-2. 220 — Tramaine Davis (A) by forfeit. 285 — Nate Beberg (A) by forfeit.