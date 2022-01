Wrestling results for Thursday, Jan. 27, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 39, Cannon Falls 37

106 — Ben Steele (B) dec. Griffin Peterson 15-13 Overtime. 113 — Ethan Albers (CF) pinned Joe Von Arx 1:40. 120 — Gavin Peterson (CF) won by forfeit. 126 — Calvin Singewald (CF) maj. dec. Brayden Lorentzen 10-2. 132 — Jake Thompson (B) pinned Jacob Bigalk 1:10. 138 — Lucas Freeberg (CF) dec. Garrett Nemechek 5-3. 145 — Colten Black (CF) pinned Colton Wharton 3:01. 152 — Gavin Bartel (B) won by forfeit. 160 — Maxwell Peterson (B) won by forfeit. 170 — Preston Carlisle (CF) pinned Charlie Blom 1:00. 182 — Beau Zimmerman (CF) won by inj. def. Will Wharton. 195 — Beau Lorentzen (B) pinned Tristan Zingler 1:04. 220 — Will Roth (B) won by forfeit. 285 — Carter Geerts (B) pinned Riley Keenan 4:14.