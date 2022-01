Friday's area girls basketball results

NON-CONFERENCE

Goodhue 82, Hastings 28

GOODHUE (82)

Jenna Ryan 6 P, 2 3-PT; Brooke Ryan 2 P; Tori MIller 13 P, 6 R; Melanie Beck 7 P, 1 3-PT; Kendyl Lodermeier 4 P; Brooke Buck 3 P; Elisabeth Gadient 12 P, 7 R, 3 3-PT; Anika Schafer 15 P, 3 3-PT; Darby Miller 2 P; Jada Scheele 4 P; Joslyn Carlson 11 P; Alivia Holst 3 P.

HASTINGS (28)

Abby Doffling 3 P, 1 3-PT; Lilly Nuytten 5 P; Lindsey Wagner 2 P; Emma Bakker 6 P, 2 3-PT; Hailey Strain 2 P; Maggie Schlottman 2 P; Keagan McVicker 2 P; Rachel Notch 4 P; Piper Brockman 2 P.

Halftime: GOOD 51, Hastings 10.

Free throws: Hastings 5-7, GOOD 13-29.

Three-point goals: Hastings 3, GOOD 9.

Notes: Goodhue will face Red Wing 3 p.m. Saturday at Red Wing High School for the Tip Off Tournament Championship.

Dover-Eyota 70, Zumbrota-Mazeppa 52

DOVER-EYOTA (70)

Sophie Andring 7 P, 1 3-PT; Laken Koehler 2 P; Olivia RileyI 5 P, 1 3-PT; Isabel Duellman 2 P; Kylie Ramsey 3 P, 1 3-PT; Malia Nelson 41 P, 15 R, 1 3-PT; Miranda Palmby 9 P; Emma Webeck 1 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (52)

Addie Voxland 16 P, 8 R, 1 3-PT; Megan Jasperson 3 P; Cora Ohm 2 P; Torey Stencel 12 P, 2 3-PT; Natalie Dykes 2 P, 7 R; Lola Wagner 7 P; Annika Trelstad 6 P; Savannah Gruhlke 4 P.

Halftime: DE 38, ZM 33.

Free throws: ZM 3-7, DE 26-39.

Three-point goals: ZM 3, DE 4.

Notes: Malia Nelson broke her sister Madison Nelson's school record for points in a game with 41. Madison Nelson had scored 40 points in a game in 2015.

Lanesboro 62, St. Charles 36

LANESBORO (62)

Skyler Check 2 P; Malia Tessum 5 P; Brielle Ruen 14 P, 4 3-PT; Jensyn Storhoff 7 P, 1 3-PT; Jessie Schreiber 7 P; Lauren Brogle 1 P; Ella Cambern 4 P; Lynsey Ruen 1 P; Kaci Ruen 19 P.

ST. CHARLES (36)

Samantha Perez 4 P; Lauryn Delger 3 P; Hanna Ward 7 P, 1 3-PT; Grace Buringa 5 P, 1 3-PT; Mya Omdahl 6 P, 2 3-PT; Ivy Robert 9 P.

Halftime: LANE 41, STC 16.

Free throws: LANE 16-39, STC 1-4.

Three-point goals: LANE 5, STC 4.