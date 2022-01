Friday's area girls basketball results

BIG NINE CONFERENCE

Austin 66, Owatonna 53

AUSTIN (66)

Cassidy Shute 11 P, 3 3-PT; Ruby Kvam 2 P; Reana Schmitt 12 P; Hope Dudycha 13 P; Emma Dudycha 8 P, 1 3-PT; Olivia Walsh 20 P, 1 3-PT.

OWATONNA (53)

Ari Shornock 5 P; Lexi Mendenhall 14 P, 2 3-PT; Avery Ahrens 13 P, 4 3-PT; Ashley Schlauderaff 16 P, 1 3-PT; Lauren Sommers 3 P.

Halftime: AUS 35, OWAT 29.

Free throws: AUS 9-11, OWAT 6-8.

Three-point goals: AUS 5, OWAT 7.

Notes: Austin is 5-0 overall, 4-0 Big Nine. Owatonna is 1-5, 0-4.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 43, Cannon Falls 26

BYRON (43)

Aubrey Akervik 5 P, 1 3-PT; Paige Halder 2 P; Alexis Nelson 1 P; Makana Schroeder 9 P; Jaiden Simon 1 P; Rylie Schnell 3 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 20 P, 4 3-PT; Megan Gallagher 2 P.

CANNON FALLS (26)

Jaci Winchell 9 P, 2 3-PT; Breanna Robinson 3 P, 1 3-PT; Kytra Schoenfelder 2 P; Lauren Johnson 5 P, 1 3-PT; Madi Burr 4 P; Charli Duden 1 P; Erin Kremers 2 P.

Halftime: BYR 23, CF 9.

Free throws: BYR 3-8, CF 4-13.

Three-point goals: BYR 6, CF 4.

Notes: Byron is now 3-1 on the year and Cannon Falls is 1-7.

Lake City 83, Kasson-Mantorville 58

LAKE CITY (83)

Jacey Majerus 4 P; Paige West 6 P, 1 3-PT; Natalie Bremer 26 P, 2 3-PT; Ella Matzke 16 P, 4 3-PT; Hailey Reckmann 6 P, 2 3-PT; Natalie Gates 3 P, 1 3-PT; Mahli Benjamin 12 P, 4 3-PT; Mya Shones 6 P, 1 3-PT; Mckenna Beltz 4 P.

KASSON-MANTORVILLE (58)

Sydney Shubert 8 P; Adi Kelley 2 P; Makenzie Carrier 8 P, 2 3-PT; Julia Swanson 2 P; Kaylee Narveson 9 P; Aby Shubert 12 P, 1 3-PT; Keigan Cummings 3 P, 1 3-PT; Mackenzie Tozier 2 P; Ella Babcock 2 P; Ella Stoskopf 10 P, 10 R.

Halftime: LC 43, KM 32.

Free throws: LC 5-7, KM 24-37.

Three-point goals: LC 15, KM 4.

THREE RIVERS CONFERENCE

Dover-Eyota 71, Lewiston-Altura 51

DOVER-EYOTA (71)

Sophie Andring 12 P, 4 R; Izzy Aeschlimann 2 P, 0 R; Paige Wendt 2 P, 2 R; Laken Koehler 7 P, 4 R, 1 3-PT; Olivia Riley 6 P, 3 R; Isabel Duellman 2 P, 0 R; Kylie Ramsey 3 P, 1 R, 1 3-PT; Malia Nelson 35 P, 17 R; Miranda Palmby 0 P, 7 R; Paige Johnson 2 P, 2 R; Kyliee Ryan 0 P, 0 R; Emma Webeck 0 P, 0 R.

LEWISTON-ALTURA (51)

Allyson Kauten 2 P, 1 R; Sierra Kreidermacher 19 P, 5 R, 4 3-PT; Madison Oslie 0 P, 1 R; Anissa Neu 0 P, 0 R; Elise Sommer 7 P, 13 R; Isabel Schumacher 9 P, 5 R, 3 3-PT; Tiegan Prigge 2 P, 3 R; Layla Tews 12 P, 2 R, 3 3-PT; Megan Greden 2 R.

Halftime: DE 48, LA 26.

Free throws: DE 13-22, LA 7-14.

Three-point goals: DE 2, LA 10.

Plainview-Elgin-Millville 65, Chatfield 60, 2 OT

PLAINVIEW ELGIN MILLVILLE (65)

Allie Sveen 2 P; Macey Wozney 7 P, 2 3-PT; Abigail O'Reilly 21 P; Haylee Barton 2 P; Lauren Rott 14 P, 2 3-PT; Delaney Newcomb 14 P, 3 3-PT; Presley Newcomb 5 P, 1 3-PT.

CHATFIELD (60)

Sydney Allen 3 P, 1 3-PT; Tessa McMahon 10 P, 1 3-PT; Kara Goetzinger 12 P; Peyton Berg 6 P, 1 3-PT; Jaiden Zimmerman 11 P, 1 3-PT; Zayda Priebe 2 P; Anna Kivimagi 10 P, 2 3-PT; Shea Jech 6 P.

Halftime: PEM 31, CHAT 31.

Free throws: PEM 17-26, CHAT 12-22.

Three-point goals: PEM 8, CHAT 6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton 42, LeRoy-Ostrander 22

LEROY-OSTRANDER (22)

Gracie O’Byrne 7 P, 1 3-PT; Jenna Olson 2 P; Sam Vokart 2 P.

MABEL-CANTON (42)

Emma Tollefsrud 2 P; Camryn Cox 3 P; Thea Snyder 2 P; MaKenzie Kelly 7 P, 1 3-PT; Hope Erickson 15 P; Kinley Soiney 13 P, 1 3-PT.

Halftime: MC 25, LO 14.

Free throws: LO 5-13, MC 4-5.

Three-point goals: LO 1, MC 2.

Grand Meadow 51, Houston 37

GRAND MEADOW (51)

McKenna Hendrickson 9 P, 1 3-PT; Lauren Queensland 8 P; Sydney Cotten 2 P; Kendyl Queensland 19 P, 2 3-PT; River Landers 12 P; Rebecca Hoffman 1 P.

HOUSTON (37)

Priya Kingsley 8 P; Sydney Torgerson 17 P, 1 3-PT; Olivia Beckman 8 P, 2 3-PT; Ashtyn Meyer 2 P; Hailey Alfson 2 P.

Halftime: GM 25, HOU 14.

Free throws: GM 22-27, HOU 12-16.

Three-point goals: GM 3, HOU 3.

Notes: Grand Meadow is 3-1 SEC, 6-1 overall. Houston is 2-2, 3-3.

Kingsland 50, Lanesboro 47

LANESBORO (47)

Malia Tessum 5 P, 1 3-PT; Brielle Ruen 9 P; Jensyn Storhoff 8 P, 2 3-PT; Jessie Schreiber 6 P; Kaci Ruen 19 P.

KINGSLAND (50)

Anika Reiland 14 P, 2 3-PT; Alexys Harwood 5 P; Audrey Webster 11 P, 3 3-PT; Shelby Beck 1 P; Emily Miner 12 P; Chantle Reiland 3 P, 1 3-PT; Cassidy Redman 2 P; Kennedy Fenske 2 P.

Halftime: KING 30, LANE 23.

Free throws: LANE 6-9, KING 2-5.

Three-point goals: LANE 3, KING 6.

Spring Grove 54, Southland 45

SOUTHLAND (45)

Bria Nelson 10 P, 2 3-PT; Katelyn McCabe 5 P; Brooke Allen 2 P; Nora Schmitz 5 P, 1 3-PT; Lynsey Wilson 3 P; Bailey Johnson 19 P; Maren Wehrenberg 1 P.

SPRING GROVE (54)

Lydia Solum 6 P; Sydney Holland 3 P; Kendal VanMinsel 3 P; Addyson McHugh 12 P; Jordian Leahy 23 P, 2 3-PT; Emerson INgvalson 1 P; Katelyn Kraus 6 P.

Halftime: SG 30, SOUTH 10.

Free throws: SOUTH 6-11, SG 12-26.

Three-point goals: SOUTH 3, SG 2.

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 47, Medford 33

BLOOMING PRAIRIE (47)

Addison Doocy 4 P; Chloe McCarthy 0 P; Bobbie Bruns 6 P; Macy Lembke 0 P; Emily Miller 2 P; Haven Carlson 18 P, 11 R; Shawntee Snyder 6 P, 10 R; Anna Pauly 11 P, 9 R.

MEDFORD (33)

MacKenzie Kellen 5 P; Annette Kniefel 2 P; Clara Kniefel 13 P; Jazmyne Duncan 0 P; Andrea Bock 11 P; Erika Thurnau 2 P.

Halftime: BP 26, MED 16.

Free throws: BP 3-8, MED 2-8.

Hayfield 93, Janesville-Waldorf-Pemberton 31

HAYFIELD (93)

Ava Carney 4 P, 1 3-PT; McKenna Chick 3 P; Kristen Watson 16 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 18 P, 1 3-PT; Sydney Risius 3 P, 1 3-PT; Josanne Tempel 1 P; Aine Stasko 40 P, 9 3-PT; Natalie Beaver 8 P.

JANESVILLE-WALDORF-PEMBERTON (31)

Claire Adams 2 P; Brielle Bure 2 P; Lilly Strauss 4 P; Alison Olson 2 P; Claire Walz 3 P; Paige Walz 5 P, 1 3-PT; Aubrey Weedman 3 P; Alexis Dahlberg 8 P; Caitlin Kleve 2 P.

Halftime: HAY 54, jJWP 15.

Free throws: HAY 12-20, JWP 8-19.

Three-point goals: HAY 13, JWP 1.