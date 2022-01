Friday's area volleyball results

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 3, Goodhue 0

Goodhue#15#19#18

Zumbrota-Mazeppa#25#25#25

Goodhue: Brooke Buck 4 kills; Joslyn Carlson 8 kills, 14 digs, 3 blocks; Anika Schafer 16 assists, 8 digs, 4 aces; Madison Ferguson 9 digs; Tori Miller 5 kills, 18 digs, 1 ace; Melanie Beck 10 digs, 5 aces; Tally Stehr 9 digs.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 1 assist, 17 digs; Cora Ohm 2 blocks; Megan Jasperson 7 digs, 5 aces; Torey Stencel 10 assists, 9 digs; Rylee Nelson 7 kills, 19 assists, 5 digs, 2 blocks, 1 ace; Rianne Buck 13 digs; Addie Voxland 7 kills, 1 block; Megan Schoenfelder 4 kills, 2 blocks, 4 aces; Natalie Dykes 5 kills, 4 digs, 2 blocks; Lilly Mehrkens 8 kills, 1 dig, 1 block.

Notes: Z-M is 10-4 overall and 3-3 in the conference.

Kasson-Mantorville 3, Byron 0

Byron#22#19#20

Kasson-Mantorville#25#25#25

Byron: Clara Hoegh 1 kill, 36 assists, 6 digs; Abigail Tramp 3 kills, 1 block; Gabrielle Gartner 8 kills, 11 digs, 4 blocks, 1 ace; Sophia Gartner 7 kills, 9 digs, 3 blocks, 1 ace; Alexis Nelson 11 kills, 13 digs, 1 block, 2 aces; Lauren Fjerstad 10 kills, 8 digs, 1 block; Makana Schroeder 7 digs; Taylor Clark 4 digs.

Kasson-Mantorville: Aryss McAdams 9 digs; Cate Wanous 11 digs, 2 aces; Annika Larson 12 kills, 5 digs, 3 blocks; Maddie Converwe 4 kills, 31 assists, 6 digs; Whittney Deno 8 kills, 10 digs, 4 aces; Cassidy Thompson 1 kill, 2 blocks; Abby Distad 2 assists, 2 digs; Aloaha Ricke 1 kill; Ellie Ask 7 kills.

NON-CONFERENCE

MARSHALL TOURNAMENT

Cannon Falls 2, Lakeview 0

Lakeview#1#14

Cannon Falls#25#25

Lakeview: No stats provided.

Cannon Falls: Jaci Winchell 8 assists, 1 block; Halle Hustad 6 kills, 2 blocks; Ashlyn Sjoquist 2 kills, 2 digs; Bree Robinson 8 digs; Madison Burr 4 kills, 3 digs, 1 block, 1 ace; Elle Lind 1 kill, 2 blocks; Rachael Miller 1 kill; Kallie Johnson 2 kills, 1 assist, 4 digs, 1 block; Karsyn Winchell 1 dig, 5 aces; Abby Meyers 9 assists; Grace Swanson 3 kills, 1 dig, 1 block; Emma Pagel 1 ace.

Cannon Falls 2, Westbrook-WG 0

Westbrook-Walnut Grove#8#12

Cannon Falls#25#25

Westbrook-Walnut Grove: No stats provided.

Cannon Falls: Jaci Winchell 2 kills, 23 assists, 1 ace; Halle Hustad 10 kills, 2 blocks; Ashlyn Sjoquist 1 ace; Mattison Baird 3 digs; Bree Robinson 1 assist, 6 digs, 2 aces; Lauren Johnson 2 digs; Kyra Schoenfelder 4 digs; Madison Burr 8 kills, 6 digs, 3 blocks, 1 ace; Elle Lind 1 kill, 2 blocks; Rachael Miller 1 kill; Karsyn Winchell 3 kills, 6 digs.