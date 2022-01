Friday's area volleyball section results

SECTION 1AAA QUARTERFINALS

Byron 3, Albert Lea 0

Albert Lea#12#21#12

Byron#25#25#25

No. 6 Albert Lea: No stats submitted.

No. 3 Byron: Sally DeCook 1 kill; Alydia Frericks 1 dig; Clara Hoegh 4 kills, 21 assists, 7 digs, 6 aces; Abigail Tramp 2 kills, 1 dig; Gabrielle Gartner 13 kills, 5 digs, 1 block, 2 aces; Sophia Gartner 8 kills, 3 digs, 1 block; Alexis Nelson 4 kills, 4 digs, 1 block, 6 aces; Lauren Fjerstad 5 digs, 6 aces; Makana Schroeder 1 kill, 2 aces; Taylor Clark 1 dig.

Faribault 3, Red Wing 1

Faribault#16#25#25#25

Red Wing#25#16#20#18

No. 5 Faribault: No stats submitted.

No. 4 Red Wing: Bailie Roschen 19 kills, 13 digs, 1 block, 2 aces; Mayzee Thorson 1 kill, 1 dig, 1 block; Kayla Shelstad 8 digs, 1 ace; Hallie Röschen 2 kills, 36 assists, 13 digs, 1 block, 1 ace; Teagan Walter 2 kills, 1 assist, 1 block; Ella Nelson 2 kills, 1 dig, 2 blocks, 2 aces; Mara Kelly 3 kills, 2 blocks; Brianna Tix 5 kills, 1 dig, 3 blocks; Kennedy Knopp 6 kills, 20 digs, 1 ace; Reese Nystuen 1 dig; Elle Brandt 1 assist, 13 digs, 2 aces.

Stewartville 3, Winona 0

Winona#12#10#8

Stewartville25#25#25

No. 7 Winona: No stats submitted.

No. 2 Stewartville: Ella Theobald 7 kills, 2 aces; Allie Elliott 10 kills; Emily Lamb 6 kills; Peyton Krause 5 kills; Kylie Smidt 11 digs; Hilary Minnich 12 assists; Hannah Martinson 6 digs; Izzie Schei 4 kills, 7 assists, 6 digs