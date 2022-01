Friday's gymnastics results

BIG NINE CONFERENCE

Rochester Quadrangular

Team scores

Northfield 133.3, Mayo 127.025, Century 116.325, John Marshall 84.925.

Individual results, winner, Rochester top 4

Vault — 1. Mia Tiede (M) 8.55, 2. Lauren Pavelko (C) 8.475, 3. Brynn Rathbun (JM) 8.3, 4. Janaea Bellinger (M) 8.275. Bars — 1. Alison Malecha (Nor) 8.25, 4. Tiede (M) 7.75. Beam — 1. Lauren Pavelko (C) 9.075, Farah Salama (M) 8.475. Floor exercise — 1. Sidney Petersen (NOR) 9.450, 4. Tiede (M) 8.875. All-around — 1. Malecha (Nor) 34.225, 4. Tiede (M) 32.475.