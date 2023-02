Girls basketball results for Friday, Feb. 10, 2023

Century 56, Northfield 21

ROCHESTER — Century handed Northfield its seventh loss in eight games as it blasted past the Raiders 56-21 in Big Nine Conference action.

Century held Northfield to just 11 first-half points as it moved its record to 13-5 in the conference and 15-7 overall.

Bailey Klote paced Century with 14 points. Audrey Whitney and Taylor Clarey each pitched in 11.

NORTHFIELD (21)

Tatum Sawyer 5 P, 1 3-PT; Kat Organ 2 P; Grace Mostad 5 P; Tryann Eddy 7 P, 1 3-PT; Maia Richardson 2 P.

CENTURY (56)

Taylor Clarey 11 P, 2 3-PT; Audrey Whitney 11 P, 3 3-PT; Nora Lynch 3 P, 1 3-PT; Madison Ohm 6 P, 2 3-PT; Ella Zmolek 2 P; Amelia Walker 4 P; Lanaya Otterness 5 P, 1 3-PT; Bailey Klote 14 P, 1 3-PT.

Halftime: CENT 34, NFLD 11.

Free throws: NFLD 3-8, CENT 6-9.

Three-point goals: NFLD 2, CENT 10.

Mankato West 56, John Marshall 36

MANKATO — Mankato West built a 23-points halftime lead and then buried John Marshall 56-36 in Big Nine Conference play.

Teresa Kiewiet scored 24 points for West and drained four 3-pointers.

JM had nobody in double figures in scoring. Alayna Meister and Sarah Mullenbach each had eight points.

West is 10-8 in the Big Nine and 10-12 overall. JM is 4-13, 4-17.

JOHN MARSHALL (36)

Jazmin Daing 5 P; Madeline Gorden 3 P, 1 3-PT; Esmeralda Rizzo 2 P; Jacey Nelson 2 P; Kiru Othow 4 P; Alayna Meister 8 P; Sarah Mullenbach 8 P; Stacie Mullenbach 2 P.

MANKATO WEST (56)

Maddie Bode 2 P; Livi Downs 17 P; Rachel Younge 2 P; Teresa Kiewiet 23 P, 4 3-PT; Landry Dubeau 6 P, 2 3-PT; Arianna Smith 6 P.

Halftime: WEST 35, JM 12.

Free throws: JM 4-5, WEST 4-6.

Three-point goals: JM 1, WEST 6.

Mabel-Canton 47, Schaeffer Academy 41

ROCHESTER — Kinley Soiney exploded for 33 points in Mabel-Canton’s 47-41 win over Schaeffer Academy in Southeast Conference play.

Mabel-Canton led 25-14 at intermission.

Schaeffer got 15 points and nine rebounds from Kate Friese. Linnea Ekbom added nine points and 14 rebounds.

M-C is 5-11 in the Southeast and 7-16 overall. Schaeffer is 4-12, 6-17.

MABEL-CANTON (47)

Sahara Morken 7 P; Kinley Soiney 33 P, 2 3-PT; Lydia Vatland 2 P; Katrinda Whalen 2 P; Makenzie Kelly 3 P.

SCHAEFFER ACADEMY (41)

Winona Morgan 11 R; Kate Friese 15 P, 9 R, 3 3-PT; Gabriella Buehler 10 P, 2 3-PT; Lillian Morrisey 7 P, 12 R; Linnea Ekbom 9 P, 14 R.

Halftime: MC 25, SA 14.

Free throws: MC 13-20, SA 6-15.

Three-point goals: MC 2, SA 5.

BIG NINE CONFERENCE

Austin 76, Albert Lea 48

ALBERT LEA (48)

Elizabeth Wallace 2 P; Jaira Maligaya 6 P, 1 3-PT; Jaelyn Boss 2 P; Kendall Kenis 24 P; Kayla Johnson 4 P; Kristina Espinosa 8 P; Madison VanderSyde 2 P.

AUSTIN (76)

Ajiem Agwa 13 P, 1 3-PT; Addison Boysen 2 P; Mackenzie Brede 4 P; Nora Sand 2 P; Marissa Shute 2 P; Olivia Walsh 14 P; Nyabol Mourwal 1 P; Quinn Osgood 10 P, 2 3-PT; Cassidv Shute 21 P, 2 3-PT; Kristen Neilson 3 P, 1 3-PT; Isabella Weideman 2 P; Marie Tolbert 2 P.

Halftime: AUS 46, AL 21.

Free throws: AL 7-9, AUS 10-15.

Three-point goals: AL 1, AUS 6.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 79, Zumbrota-Mazeppa 29

STEWARTVILLE (79)

Katherine Jones 2 P; Haylie Strum 12 P, 2 3-PT; Audrey Shindelar 16 P, 4 3-PT; Avery Spencer 11 P; Taylor Klement 2 P; Josie Kahoun 2 P; Jayci Rath 8 P, 2 3-PT; Savannah Hedin 7 P, 1 3-PT; Ella Theobald 4 P; Keeley Steele 13 P, 3 3-PT; Addi Ruffridge 2 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (29)

Megan Jasperson 12 P, 2 3-PT; Melanie Raasch 2 P; Paislee Peterson 2 P; Ava Knott 3 P, 1 3-PT; Natalie Dykes 2 P; Torey Stencel 2 P; Britta Stiller 2 P; Adi Preston 4 P.

Halftime: STEW 40, ZM 16.

Free throws: STEW 13-1, ZM 6-7.

Three-point goals: STEW 12, ZM 3.

Goodhue 70, Lake City 35

LAKE CITY (35)

Jacey Majerus 3 P; Paige West 2 P; Macey Beltz 3 P, 1 3-PT; Emma Berge 3 P, 1 3-PT; Sadie Sanders 4 P; Ella Matzke 2 P; Mahli Benjamin 5 P; Morgan Majerus 2 P; Peyton Meincke 3 P; Grace Morrisey 8 P.

GOODHUE (70)

Natalie Thomforde 1 P; Tori Miller 11 P; Brooke Ryan 9 P, 3 3-PT; Kendyl Lodermeier 10 P, 5 R, 1 3-PT; Mel Beck 4 P; Elisabeth Gadient 17 P, 3 3-PT; Emma Thomforde 7 P, 1 3-PT; Ava Wallaker 5 P, 1 3-PT; Olivia Ryan 2 P; Julia Carlson 2 P.

Halftime: GOOD 38, LC 19.

Free throws: LC 10-14, GOOD 12-18.

Three-point goals: LC 2, GOOD 9.

Notes: Goodhue is 13-2 in the HVL, 21-3 overall. Lake City is 5-10, 9-14.

SOUTHEAST CONFERENCE

LeRoy-Ostrander 57, Southland 55

SOUTHLAND (55)

Jaida Sorenson 3 P; Bria Nelson 18 P; Katelyn McCabe 7 P; Juliette Matheis 15 P; Shannon Kiefer 5 P; Greeley Galle 7 P.

LEROY-OSTRANDER (57)

Keira Lewison 7 P; Jenna Olson 5 P; Jordan Runde 29 P; Kendall Olson 1 P; Benita Nolt 9 P; Miranda Nagel 6 P.

Halftime: LO 32, SOUTH 30.

Free throws: SOUTH 8-21, LO 12-18.

Three-point goals: SOUTH 0, LO 0.

GOPHER CONFERENCE

Maple River 65, Triton 51

MAPLE RIVER (65)

Sydney Schull 9 P; Krystal Ulrich 13 P, 2 3-PT; Olivia Sellers 5 P, 1 3-PT; Alexis Thomas 19 P, 3 3-PT; Claire McGregor 15 P; Kelsey Jaeger 4 P.

TRITON (51)

Reece Dobbs 2 P; Reagan Essig 6 P, 2 3-PT; Keanna Molina 5 P; Gabby Molina 1 P; Brylee Iverson 27 P, 4 3-PT; Addi Oakland 6 P, 1 3-PT; Jozey Boe 4 P.

Halftime: MR 34, TRI 22.

Free throws: MR 11-16, TRI 6-9.

Three-point goals: MR 6, TRI 7.

Kenyon-Wanamingo 45, Medford 23

MEDFORD (23)

Aleah Vogt 3 P, 1 3-PT; Andrea Bock 11 P; Peyton Snow 7 P; Olivia Ward 2 P.

KENYON-WANAMINGO (22)

Tessa Erlandson 11 P, 1 3-PT; Rachel Ryan 6 P; Josie Flom 6 P; Naveah Greseth 8 P; Josi Quam 3 P, 1 3-PT; Alina Mendoza 3 P, 1 3-PT; Ivette Mendoza 6 P; Julia Paterson 2 P.

Halftime: KW 23, MED 7.

Free throws: MED 4-12, KW 2-6.

Three-point goals: MED 1, KW 3.

NRHEG 44, Blooming Prairie 32

NRHEG (44)

Faith Nielsen 11 P, 3 3-PT; Erin Jacobson 1 P; Quinn Vanmaldeghem 3 P; Hallie Schultz 2 P; Sidney Schultz 21 P, 4 3-PT; Camryn Vanmeldeghem 6 P.

BLOOMING PRAIRIE (32)

Addison Doocy 4 P; Claire Schwarz 3 P, 1 3-PT; Macy Lembke 6 P, 2 3-PT; Haven Carlson 4 P, 9 R; Shawntee Snyder 6 P, 9 R; Anna Pauly 9 P.

Halftime: BP 18, NRHEG 13.

Free throws: NRHEG 11-29, BP 3-6.

Three-point goals: NRHEG 7, BP 3.

NON-CONFERENCE

Alden-Conger-Glenville-Emmons 58, Wabasha-Kellogg 47

WABASHA-KELLOGG (47)

Eve Pavelka 2 P, 14 R; Elizabeth Graner 13 P, 8 R, 2 3-PT; Madelynn Strobush 7 P, 5 R, 1 3-PT; Brielle Adams 8 P, 8 R, 2 3-PT; Ileana deAngel 17 P, 5 R, 5 3-PT.

ALDEN-CONGER-GLENVILLE-EMMONS (58)

No stats provided.

Halftime: ACGE 25, WK 22.

Free throws: WK 3-5, ACGE 15-19.

Three-point goals: WK 10.

Hayfield 61, United Christian Academy 16

UCA (16)

Welch 10 P, 1 3-PT; Smith 4 P; Kerr 2 P.

HAYFIELD (61)

Kristen Watson 14 P, 2 3-PT; Ava Carney 2 P; Chelsea Christopherson 2 P; Avery Towey 3 P, 1 3-PT; Carly Nelson 2 P; Jojo Tempel 8 P, 1 3-PT; Emily Hansen 2 P; Natalie Beaver 16 P; Reese O’Malley 6 P, 2 3-PT; Alexys Swygman 1 P; Betsy Gillette 2 P; Jenna Christopherson 3 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 40, UCA 8.

Free throws: UCA 1-2, HAY 4-7.

Three-point goals: UCA 1, HAY 7.

Grand Meadow 58, Lewiston-Altura 37

LEWISTON-ALTURA (37)

Natalie Lubinski 12 P, 1 3-PT; Halle McElmury 3 P, 1 3-PT; Tiegan Prigge 12 P, 2 3-PT; Georgia Mundt 3 P, 1 3-PT; Kylie Verthein 5 P, 1 3-PT; Emily Hansen 2 P.

GRAND MEADOW (58)

Lauren Queensland 16 P, 2 3-PT; Sydney Cotten 6 P, 2 3-PT; Kendyl Queensland 8 P, 2 3-PT; Gracie Foster 3 P, 1 3-PT; Rebeca Hoffman 9 P; Lexy Foster 16 P, 7 R, 2 3-PT.

Halftime: GM 35, LA 9.

Free throws: LA 9-12, GM 9-10.

Three-point goals: LA 6, GM 9.

Notes: Grand Meadow is 14-1 in the SEC and 20-2 overall.