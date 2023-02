Girls basketball results for Friday, Feb. 17, 2023

Red Wing 71, John Marshall 56

RED WING — Red Wing won for the fourth time in five games, beating John Marshall 71-56 in Big Nine Conference action.

Red Wing led 31-26 at halftime.

The Wingers were paced by Izzy Guetzlaff with 16 points. Sammi Chandler had 14 and Sophia Rahn 13.

Red Wing moved to 15-5 in the Big Nine and 17-6 overall. JM is 4-15, 4-19.

Sarah Mullenbach had a season-high 18 points to pace the Rockets. Brianna Aikens added 13 points and Alayna Meister had eight points and 10 rebounds.

JOHN MARSHALL (56)

Brianna Aikens 13 P, 3 R; Jazmin Daing 6 P, 7 R; Madeline Gorden 3 P, 2 R, 1 3-PT; Esmeralda Rizzo 1 R; Jacey Nelson 2 P, 1 R; Kiru Othow 6 P, 1 R, 1 3-PT; Alayna Meister 8 P, 10 R, 1 3-PT; Sarah Mullenbach 18 P, 2 R, 4 3-PT.

RED WING (71)

Sammi Chandler 14 P, 2 3-PT; Sophia Rahn 13 P, 2 3-PT; Hannah Kosek 15 P; Kayla Radtke 2 P; Izzy Guetzlaff 16 P, 2 3-PT; Lillie Sonju 2 P; Bryn Guse 7 P, 1 3-PT; Annika Johnson 2 P.

Halftime: RW 31, JM 26.

Free throws: JM 7-10, RW 8-15.

Three-point goals: JM 7, RW 7.

THREE RIVERS CONFERENCE

Winona Cotter 62, Fillmore Central 46

WINONA COTTER (62)

Abby Williams 10 P; Clarissa Sauer 14 P; Katelyn Ubl 4 P; Madison Hazelton 2 P; Ava Killian 4 P; Lilianna Herber 2 P; Allyssa Williams 24 P; Riley Huntley 2 P.

FILLMORE CENTRAL (46)

Madison Simon 4 P; Abby Bothun 8 P; Kammry Broadwater 9 P; Alyssa Britton 10 P, 6 R; Aubrey Larson 2 P; Regan Hanson 8 P; Kyla Hellickson 2 P; Aubrey Daniels 3 P.

Halftime: WC 41, FC 20.

Free throws: WC 5-12, FC 2-10.

Plainview-Elgin-Millville 73, Dover-Eyota 63

DOVER-EYOTA (63)

Emirson Brehmer 3 P; Izzy Aeschlimann 12 P, 2 3-PT; Isabel Duellman 5 P; Nora Pristash 13 P; Miranda Palmby 9 P; Madi Mullikin 16 P, 2 3-PT; Emma Webeck 4 P; Izzy Johnson 1 P.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (73)

Ireland Russell 6 P; Allie Sveen 10 P, 2 3-PT; Macy Wozney 11 P, 2 3-PT; Abigail O’Reilly 13 P; Lauren Rott 5 P; Alyvia Engler 14 P, 1 3-PT; Presley Newcomb 14 P, 4 3-PT.

Halftime: PEM 37, DE 29.

Free throws: DE 15-23, PEM 10-18.

Three-point goals: DE 4, PEM 9.

SOUTHEAST CONFERENCE

LeRoy-Ostrander 49, Mabel-Canton 46

MABEL-CANTON (46)

Sahara Morken 9 P, 1 3-PT; Hope Erickson 11 P; Kinley Soiney 14 P, 2 3-PT; Lydia Vatland 2 P; Katrinda Whalen 2 P; Makenzie Kelly 8 P, 1 3-PT.

LEROY-OSTRANDER (49)

Keira Lewison 9 P, 3 3-PT; Jenna Olson 16 P, 1 R, 4 3-PT; Jordan Runde 13 P, 7 R, 1 3-PT; Kendall Olson 4 R; Benita Nolt 9 P, 19 R; Candace Hanson 2 R; Miranda Nagel 2 P, 10 R.

Halftime: MC 27, LO 27.

Free throws: MC 10-20, LO 9-15.

Three-point goals: MC 4, LO 8.

GOPHER CONFERENCE

Triton 69, Kenyon-Wanamingo 50

KENYON-WANAMINGO (50)

Tessa Erlandson 19 P, 1 3-PT; Rachel Ryan 2 P; Josie Flom 11 P, 2 3-PT; Naveah Greseth 6 P; Carmen Nerison 6 P; Ivette Mendoza 4 P, 1 3-PT; Julia Paterson 2 P.

TRITON (69)

Rainey Dobbs 7 P; Reagan Essig 15 P, 3 3-PT; Keanna Molina 9 P; Gabby Molina 16 P, 1 3-PT; Ella Thomas 3 P; Brylee Iverson 19 P.

Free throws: KW 12-20, TRI 17-22.

Three-point goals: KW 4, TRI 4.

Hayfield 57, Randolph 55

RANDOLPH (55)

Ella Banks 7 P, 1 3-PT; Paige Ford 28 P, 4 3-PT; Tessa Banks 2 P; Emily Coonrod 12 P; Allie Gillette 6 P, 2 3-PT.

HAYFIELD (57)

Kristen Watson 16 P; Chelsea Christopherson 6 P, 2 3-PT; Jojo Tempel 9 P, 1 3-PT; Emily Hansen 6 P; Natalie Beaver 17 P, 3 3-PT; Jenna Christopherson 3 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 38, RAND 30.

Free throws: RAND 4-7, HAY 8-11.

Three-point goals: RAND 7, HAY 7.

Notes: Hayfield will host NRHEG for the Gopher Conference championship at 7 p.m. Saturday.

NON-CONFERENCE

Caledonia 69, Cannon Falls 28

CANNON FALLS (28)

Kyra Schoenfelder 2 P; Avery Rustad 7 P; Livia Tennessen 5 P, 1 3-PT; Anna Ritz 6 P, 1 3-PT; Taylor Johnson 8 P.

CALEDONIA (69)

Alexis Schroeder 13 P, 1 3-PT; Aubrie Klug 3 P; Ava Privet 16 P, 4 3-PT; Paige Klug 17 P, 5 3-PT; Josie Foster 5 P, 1 3-PT; Jovial King 9 P; Regan King 1 P; Arianna Tostenson 3 P, 1 3-PT; Elly Milde 2 P.

Halftime: CAL 38, CF 18.

Free throws: CF 6-9, CAL 14-19.

Three-point goals: CF 2, CAL 12.