Girls basketball results for Friday, Feb. 3, 2023

Lourdes 57, Kasson-Mantorville 24

KASSON — Lourdes’ defense was too much for Kasson-Mantorville as the Eagles stormed away with a 57-24 Hiawatha Valley League win.

The Eagles permitted just 16 points in the second half, eight after that in moving their record to 10-3 in the HVL and 18-3 overall. K-M is 7-6, 12-8.

Vivica Bretton had 17 points for Lourdes and Emily Bowron had 15. Each hit three 3-pointers.

LOURDES (57)

Emily Bowron 15 P, 3 3-PT; Grace Skinner 2 P; Lauren Hust 7 P; Vivica Bretton 17 P, 3 3-PT; Caroline Daly 3 P; Aaliyah Williams 3 P; Lily Davick 2 P; Ella Hopkins 8 P, 2 3-PT.

KASSON-MANTORVILLE (24)

Makenzie Carrier 4 P, 1 3-PT; Taycee Schwanke 1 P; Kaylee Narveson 7 P; Keigan Cummings 2 P; Mackenzie Tozier 6 P, 1 3-PT; Ella Babcock 2 P; Ella Stoskopf 2 P.

Halftime: LOUR 37, KM 16.

Free throws: LOUR 4-6, KM 4-7.

Three-point goals: LOUR 8, KM 2.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 61, Pine Island 23

PINE ISLAND (23)

Madalyn Schutte 7 P; Macy Koenen 2 P; Zoe Njus 2 P; Paxyn Rendahl 6 P; Reese Koenen 2 P; Lyndee Northrop 2 P; Jade Severson 2 P.

BYRON (61)

Taylor Finney 7 P; Kailani Schroeder 2 P; Finnley Klunder 5 P, 1 3-PT; Marissa Ellavsky 4 P; Paige Halder 5 P; Makana Schroeder 5 P; Jaiden Simon 2 P; Kayla Stork 2 P; Emma Stork 7 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 22 P, 4 3-PT.

Halftime: PI 35, BYR 14.

Free throws: PI 3-7, BYR 7-16.

Three-point goals: PI 0, BYR 6.

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 77, Wabasha-Kellogg 38

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (77)

Ireland Russell 2 P; Allie Sveen 4 P, 1 3-PT; Macy Wozney 4 P; Abigail O’Reilly 22 P; Ainsley Schwantz 12 P; Lauren Rott 8 P; Alyvia Engler 14 P, 2 3-PT; Presley Newcomb 9 P, 1 3-PT; Julia Foss 2 P.

WABASHA-KELLOGG (38)

Eve Pavelka 2 P, 8 R; Elizabeth Graner 9 P, 5 R, 1 3-PT; Madelynn Strobush 4 R; Ada Walch 2 R; Brielle Adams 8 P, 4 R, 2 3-PT; Ileana deAngel 19 P, 8 R, 3 3-PT.

Halftime: PEM 38, WK 14.

Free throws: PEM 7-10, WK 4-8.

Three-point goals: PEM 4, WK 6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 55, Mabel-Canton 35

MABEL-CANTON (35)

Sahara Morken 6 P; Hope Erickson 8 P; Kinley Soiney 16 P, 1 3-PT; Lydia Vatland 3 P; Makenzie Kelly 2 P.

LANESBORO (55)

Skyler Check 3 P, 1 3-PT; Liz Hageman 3 P; Jessie Schreiber 7 P; Jensyn Storhoff 16 P; Kaci Ruen 25 P; Hailey Erickson 2 P.

Halftime: LANE 33, MC 18.

Free throws: MC 4-9, LANE 3-6.

Three-point goals: MC 1, LANE 1.