Girls basketball results for Friday, Jan. 27, 2023

Mayo 62, Faribault 36

FARIBAULT — The Spartans used 22 points from Ava Miller and some solid defense to sprint past the Falcons.

Hannah Hanson added 11 as well for Mayo, which led 25-11 at the half.

Amira Williams knocked down four 3-pointers on her way to 22 points for Faribault.

MAYO (62)

Hannah Hanson 11 P, 1 3-PT; Addison Hill 4 P, 1 3-PT; Ava Miller 22 P; Izabel Ruskell 8 P, 1 3-PT; Lauren Brede 3 P; Amelia Mills 8 P; Mia Banks 4 P; Azeri Thiemann 2 P.

FARIBAULT (36)

Jamie Adamek 1 P; Aubrey Filan 3 P, 1 3-PT; Hailey Reuvers 4 P, 1 3-PT; Amira Williams 22 P, 4 3-PT; Rylee Sietsema 6 P.

Halftime: MAYO 25, FAR 11.

Free throws: MAYO 3-6, FAR 10-15.

Three-point goals: MAYO 3, FAR 6.

Notes: Mayo is 16-1 overall; Faribault is 4-14.

Winona 52, John Marshall 37

ROCHESTER — Eighth-grader Alivia Bell led a balanced Winona attack with 17 points as the Winhawks had little issue with JM.

Bell knocked down three 3-pointers, while Faith Quinn hit two from beyond the arc en route to 12 points. Mackenzi Simmons chipped in 10 as well for Winona.

Alayna Meister led the Rockets with 13 points and Jacey Nelson also finished in double figures with 10.

WINONA (52)

MacKenzi Simmons 10 P, 2 3-PT; Lex Vesel 4 P, 1 3-PT; Faith Quinn 12 P, 2 3-PT; Adriana Brenengen 2 P; Arianna Berlin Burns 2 P; Anna Florness 2 P; Alivia Bell 17 P, 3 3-PT; Marin Keller 3 P, 1 3-PT.

JOHN MARSHALL (37)

Kate Novak 4 R; Brianna Aikens 3 R; Jazmin Daing 5 P, 2 R, 1 3-PT; Madeline Gorden 2 R; Esmeralda Rizzo 1 P, 2 R; Jacey Nelson 10 P, 3 R; Kiru Othow 2 P, 2 R; Ciara Seifert 2 P; Alayna Meister 13 P; Sarah Mullenbach 2 P, 3 R.

Halftime: WIN 30, JM 13.

Free throws: WIN 5-8, JM 8-12.

Three-point goals: WIN 9, JM 1.

Notes: Winona is 5-11 overall; JM is 2-13.

Schaeffer Academy 59, LeRoy-Ostrander 52

LEROY — Kate Friese scored 19 points, including her 1,000th career point in the Lions' victory.

Lillian Morrisey added 11, while Winona Morgan and Gabriella Buehler each chipped in 10 for SA.

Jordan Runde finished with a game-high 23 to lead the Cardinals.

SCHAEFFER ACADEMY (59)

Winona Morgan 10 P; Kate Friese 19 P, 2 3-PT; Gabriella Buehler 10 P, 1 3-PT; Blythe Morgan 4 P; Lillian Morrisey 11 P; Addison Morrisey 2 P; Linnea Ekbom 3 P.

LEROY-OSTRANDER (52)

Keira Lewison 7 P, 1 3-PT; Jenna Olson 6 P, 2 3-PT; Jordan Runde 23 P; Kendall Olson 3 P, 1 3-PT; Benita Nolt 9 P; Maddi Huntley 1 P; Miranda Nagel 3 P, 1 3-PT.

Halftime: SA 28, LO 20.

Free throws: SA 14-29, LO 11-20.

Three-point goals: SA 3, LO 5.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 59, Zumbrota-Mazeppa 41

BYRON (59)

Aubrey Akervik 7 P, 1 3-PT; Paige Halder 5 P; Lexi Nelson 6 P; Makana Schroeder 7 P; Gabby Cornejo 2 P; Kayla Stork 1 P; Addison Johnson 3 P, 1 3-PT; Emma Stork 7 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 21 P, 1 3-PT.

ZUMBROTA-MAZEPPA (41)

Lola Wagner 2 P; Megan Jasperson 1 P; Melanie Raasch 5 P; Ava Knott 3 P; Natalie Dykes 17 P, 1 3-PT; Torey Stencel 9 P, 2 3-PT; Lilly Mehrkens 4 P.

Halftime: BYR 25, ZM 22.

Free throws: BYR 9-17, ZM 10-15.

Three-point goals: BYR 4, ZM 3.

THREE RIVERS CONFERENCE

Lewiston-Altura 71, Wabasha-Kellogg 41

LEWISTON-ALTURA (71)

Natalie Lubinski 19 P; Joelle Hammann 1 P; Halle McElmury 2 P; Tiegan Prigge 4 P; Georgia Mundt 5 P; Kylie Verthein 21 P, 2 3-PT; Elliana Nelson 8 P; Emily Hansen 11 P, 1 3-PT.

WABASHA-KELLOGG (41)

Eve Pavelka 2 P; Elizabeth Graner 7 P; Madelynn Strobush 1 P; Brielle Adams 10 P, 2 3-PT; Hayden Hawkins 1 P; Ileana deAngel 20 P, 4 3-PT.

Halftime: LA 33, WK 20.

Free throws: LA 10-14, WK 5-12.

Three-point goals: LA 3, WK 6.

Winona Cotter 66, Rushford-Peterson 54

RUSHFORD-PETERSON (54)

Tayler Helgemoe 10 P; Ellie Ekern 14 P; Navaeh Happel 6 P, 1 3-PT; Nadia Happel 2 P; Kaylee Ruberg 16 P; Torryn Schneider 6 P.

WINONA COTTER (66)

Abby Williams 7 P, 1 3-PT; Allyssa Williams 15 P, 2 3-PT; Clarissa Sauer 23 P, 2 3-PT; Ava Killian 5 P, 1 3-PT; Katelyn Ubl 7 P, 1 3-PT; Kada Threinen 4 P, 1 3-PT; Lily Herber 5 P.

Halftime: COTT 30, RP 25.

Free throws: RP 21-25, COTT 10-18.

Three-point goals: RP 1, COTT 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 80, Southland 57

HOUSTON (80)

Priya Kingsley 28 P, 4 3-PT; Sydney Torgerson 26 P, 1 3-PT; Ellasyn Carrier 1 P; Olivia Beckman 2 P; Nicole Beckman 5 P, 1 3-PT; Avery Kingsley 8 P; Aburyana Boldt 3 P; Emily Botcher 5 P, 1 3-PT; Kayleen Kulas 2 3-PT.

SOUTHLAND (57)

Jaida Sorenson 4 P; Bria Nelson 16 P, 3 3-PT; Katelyn McCabe 12 P; Juliette Matheis 11 P; Emma Lewison 3 P; Breeley Galle 10 P, 2 3-PT; Maren Wehrenberg 1 P.

Halftime: HOU 39, SOUTH 28.

Free throws: HOU 12-20, SOUTH 15-26.

Three-point goals: HOU 9, SOUTH 5.

Grand Meadow 67, Mabel-Canton 31

MABEL-CANTON (31)

Reese Draper 3 P; Ava Jacobson 3 P, 1 3-PT; Hope Erickson 2 P; Kinley Soiney 11 P, 1 3-PT; Lydia Vatland 2 P; Makenzie Kelly 10 P.

GRAND MEADOW (67)

Lauren Queensland 17 P, 2 3-PT; Myla Stejskal 2 P; Sydney Cotten 5 P; Kendyl Queensland 4 P; Rylee Schaufler 5 P, 1 3-PT; Gracie Foster 6 P, 1 3-PT; Naomi Warmka 3 P, 1 3-PT; Rebeca Hoffman 2 P; Kendall Jack 1 P; Lexy Foster 22 P, 2 3-PT.

Halftime: GM 39, MC 15.

Free throws: MC 4-10, GM 10-18.

Three-point goals: MC 2, GM 7.

Notes: Grand Meadow is 15-2 overall, 11-1 in the SEC.

GOPHER CONFERENCE

Triton 65, Medford 28

MEDFORD (28)

Aleah Vogt 2 P; Amanda Bock 2 P; Jade Laue 1 P; Peyton Snow 11 P; Mia Amberg 9 P; Grace Keller 3 P.

TRITON (65)

Reece Dobbs 2 P; Rainey Dobbs 3 P, 1 3-PT; Reagan Essig 6 P, 2 3-PT; Keanna Molina 6 P, 1 3-PT; Gabby Molina 9 P, 1 3-PT; Ella Thomas 2 P; Brylee Iverson 30 P, 1 3-PT; Addi Oakland 3 P; Jozey Boe 4 P, 1 3-PT.

Halftime: TRI 35, 16.

Free throws: 4-16, TRI 10-17.

Three-point goals: 0, TRI 7.

Waterville Elysian Morristown 59, Hayfield 54

WATERVILLE ELYSIAN MORRISTOWN (59)

Claire Bohlen 10 P; Addyson Taylor 13 P, 1 3-PT; Tianna Pope 3 P, 1 3-PT; Ashlyn Pelant 7 P; Kylie LaFrance 8 P, 2 3-PT; Alayna Atherton 18 P.

HAYFIELD (54)

Kristen Watson 15 P, 3 3-PT; Ava Carney 4 P; Chelsea Christopherson 2 P; Jojo Tempel 3 P; Natalie Beaver 27 P, 7 3-PT; Kenna Selk 3 P.

Halftime: 27, HAY 24.

Free throws: 9-21, HAY 4-8.

Three-point goals: 4, HAY 10.

NON-CONFERENCE

Fillmore Central 59, Spring Grove 31

SPRING GROVE (31)

Lydia Solum 2 P; Siri Konkel 4 P; Addyson McHugh 6 P; Kylie Hammel 5 P; Emerson Ingvalson 10 P.

FILLMORE CENTRAL (59)

Madison Simon 6 P; Abby Bothun 9 P; Kammry Broadwater 2 P; Jersey Ristau 12 P; Alyssa Britton 8 P; Regan Hanson 5 P; Kyla Hellickson 10 P; Aubrey Daniels 5 P; Cora Britton 2 P.

Halftime: FC 28, SG 16.

Free throws: SG 5-10, FC 9-12.

Three-point goals: SG 0, FC 0.