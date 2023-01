Girls basketball results for Friday, Jan. 6, 2023

Mayo 69, Owatonna 39

OWATONNA — Hannah Hanson had 26 points and Ava Miller 18 in Mayo’s 69-39 thumping of Owatonna.

Mayo, which has won eight straight, moved to 7-0 in the Big Nine Conference, 9-1 overall. Owatonna is 2-5, 2-11.

Mayo led 35-22 at halftime, then romped from there.

MAYO (69)

Hannah Hanson 26 P, 2 3-PT; Kaia Kirkeby 6 P; Addison Hill 2 P; Ava Miller 18 P; Izabel Ruskell 5 P, 1 3-PT; Lauren Brede 2 P; Amelia Mills 4 P; Mia Banks 2 P; Vicky Marial 4 P.

OWATONNA (39)

Abigail Shornock 5 P; Kiara Gentz 3 P, 1 3-PT; Anni Moran 2 P; Natalie Krumholz 3 P, 1 3-PT; Preslee Hodgman 4 P; Kennedy Schammel 2 P; Carsyn Brady 4 P; Morgan Fisher 5 P, 1 3-PT; Ava Olson 11 P.

Halftime: MAYO 35, OWAT 22.

Free throws: MAYO 4-9, OWAT 10-14.

Three-point goals: MAYO 3, OWAT 3.

Grand Meadow 62, Schaeffer Academy 33

GRAND MEADOW — Lexy Foster had 15 points and Lauren Queensland 14 in Grand Meadow’s 62-33 Southeast Conference win over Schaeffer Academy.

The win moved the Superlarks to 4-0 in the SEC and 7-1 overall. Schaeffer is 1-2, 2-6.

Grand Meadow built a 31-15 halftime lead. The Lions were led by Winona Morgan, Gabriella Buehler and Linnea Ekbom, each with eight points.

SCHAEFFER ACADEMY (33)

Winona Morgan 8 P; Kate Friese 2 P; Gabriella Buehler 8 P; Lillian Morrisey 7 P; Linnea Ekbom 8 P.

GRAND MEADOW (62)

Lauren Queensland 14 P; Sydney Cotten 8 P, 8 R; Aspen Kolling 7 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 7 P, 1 3-PT; Gracie Foster 2 P; Rebeca Hoffman 8 P; Haylie Paul 1 P; Lexy Foster 15 P, 1 3-PT.

Halftime: GM 31, SA 15.

Free throws: SA 3-3, GM 7-11.

Three-point goals: SA 0, GM 3.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lake City 56, Pine Island 37

PINE ISLAND (37)

Madalyn Schutte 3 P; Caitlyn Lerum 6 P, 1 3-PT; Paxyn Rendahl 4 P; Reese Koenen 11 P, 6 R, 1 3-PT; Jennah Brandt 2 P; Lyndee Northrop 4 P; Jade Severson 7 P, 6 R.

LAKE CITY (56)

Jacey Majerus 1 P; Paige West 13 P; Macey Beltz 2 P; Emily Gates 2 P; Emma Berge 8 P, 2 3-PT; Ella Matzke 5 P, 1 3-PT; Mahli Benjamin 16 P, 3 3-PT; Medora Stuhr 8 P, 1 3-PT; Natalie Gates 1 P.

Halftime: LC 34, PI 16.

Free throws: PI 8-14, LC 11-18.

Three-point goals: PI 2, LC 7.

Notes: Lake City is 4-6, Pine Island 0-11.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lyle/Austin Pacelli 65, LeRoy-Ostrander 31

LYLE/AUSTIN PACELLI (65)

Kirsten Koopal 14 P, 11 R, 1 3-PT; Lexi Lewis 12 P, 12 R; Olivia Heard 10 P, 2 R, 2 3-PT; Kendahl Lewis 10 P, 3 R, 2 3-PT; Morgan Klankowski 9 P, 8 R; Madi Klankowsi 6 P; Liz Frederick 3 P, 5 R; Lilly VaDeer 1 P, 3 R; Abby Christopherson 0 P, 5 R.

LEROY-OSTRANDER (31)

Keira Lewison 6 P; Jenna Olson 10 P; Jordan Runde 11 P; Miranda Nagel 6 P.

Halftime: LP 33, LO 22.

Free throws: LP 20-33, LO 8-24.

Three-point goals: LP 5, LO 0.

Spring Grove 47, Southland 36

SOUTHLAND (36)

Jaida Sorenson 0 P; Bria Nelson 16 P, 3 3-PT; Aubrie Schneider 1 P; Katelyn McCabe 3 P, 1 3-PT; Juliette Matheis 6 P; Greeley Galle 8 P, 2 3-PT; Maren Wehrenberg 2 P.

SPRING GROVE (47)

Siri Konkel 6 P; Kendal VanMinsel 2 P; Brinley Middendorf 4 P; Addyson McHugh 8 P, 2 3-PT; Carlie Halverson 2 P; Kylie Hammel 16 P, 2 3-PT; Emerson Ingvalson 9 P.

Halftime: SG 24, SOUTH 16.

Free throws: SOUTH 3-7, SG 1-4.

Three-point goals: SOUTH 6, SG 4.

NON-CONFERENCE

Jordan 66, Byron 54

JORDAN (66)

No stats submitted.

BYRON (54)

Taylor Finney 3 P, 1 3-PT; Aubrey Akervik 5 P; Finnley Klunder 2 P; Paige Halder 9 P; Lexi Nelson 1 P; Makana Schroeder 3 P; Jaiden Simon 2 P; Kayla Stork 2 P; Emma Stork 4 P; Kendra Harvey 23 P.

Halftime: JORD 28, BYR 23.

Free throws: JORD 21-27, BYR 13-22.

Three-point goals: BYR 1.

Notes: Jordan is ranked third in Class AAA and is unbeaten at 8-0.