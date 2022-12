Girls basketball results for Monday, Dec. 19, 2022

Fillmore Central 52, Schaeffer Academy 25

ROCHESTER — Abby Both had 14 points and Kammry Broadwater 12 in Fillmore Central’s 52-25 win over Schaeffer Academy in non-conference action.

Kate Friese scored 15 points and grabbed six rebounds for Schaeffer.

FILLMORE CENTRAL (52)

Abby Bothun 14 P, 1 3-PT; Kammry Broadwater 12 P; Jersey Ristau 8 P, 1 3-PT; Sydney Bronner 4 P; Alyssa Britton 7 P; Regan Hanson 5 P; Aubrey Larson 2 P.

SCHAEFFER ACADEMY (25)

Winona Morgan 2 P; Kate Friese 15 P, 6 R; Blythe Morgan 2 P, 6 R; Lillian Morrisey 4 P, 7 R; Linnea Ekbom 2 P, 6 R.

Halftime: FC 26, SA 16.

Free throws: FC 8-14, SA 11-17.

Three-point goals: FC 2, SA 0.

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 58, Medford 35

MEDFORD (35)

Aleah Vogt 0 P; Amanda Bock 5 P; Jade Laue 1 P; Andrea Bock 7 P; Peyton Snow 6 P, 1 3-PT; Mia Amberg 6 P; Clara Thurnau 0 P; Grace Keller 2 P; Jillian Kellen 3 P; Lexi Laue 1 P; Olivia Ward 4 P; Mari Nelson 0 P.

BLOOMING PRAIRIE (58)

Addison Doocy 2 P; Chloe McCarthy 4 P; Claire Schwarz 2 P; Macy Lembke 13 P, 3 3-PT; Sienna Fyksen 0 P; Abby Smith 0 P; Shanna Halverson 0 P; Haven Carlson 10 P, 8 R; Catelyn Bartlett 0 P; Shawntee Snyder 18 P, 11 R, 3 3-PT; Ella Smith 0 P; Anna Pauly 7 P, 7 R; Madelaine Stoen 0 P; Hailey Schumacher 2 P.

Halftime: BP 30, MED 19.

Free throws: MED 16-30, BP 4-11.

Three-point goals: MED 1, BP 6.

NON-CONFERENCE

Byron 68, Dover-Eyota 32

DOVER-EYOTA (32)

Emirson Brehmer 3 P; Izzy Aeschlimann 6 P, 1 3-PT; Isabel Duellman 1 P; Nora Pristash 2 P; Morgan Boettcher 1 P; Miranda Palmby 13 P; Madi Mullikin 6 P.

BYRON (68)

Aubrey Akervik 2 P; Finnley Klunder 7 P; Marissa Ellavsky 2 P; Paige Halder 11 P; Lexi Nelson 4 P; Makana Schroeder 5 P, 1 3-PT; Jaiden Simon 2 P; Gabby Cornejo 2 P; Kayla Stork 7 P, 1 3-PT; Addison Johnson 2 P; Emma Stork 5 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 19 P, 1 3-PT.

Halftime: DE 41, BYR 20.

Free throws: DE 7-18, BYR 12-16.

Three-point goals: DE 1, BYR 4.

Hayfield 86, Southland 28

HAYFIELD (86)

Kristen Watson 24 P, 3 3-PT; Ava Carney 7 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 12 P, 2 3-PT; Molly Hansen 8 P, 2 3-PT; Avery Towey 2 P; Carly Nelson 3 P; Jojo Tempel 7 P, 1 3-PT; Emily Hansen 2 P; Lilly Beyer 1 P; Natalie Beaver 17 P; Reese O’Malley 3 P, 1 3-PT.

SOUTHLAND (28)

Jaida Sorenson 4 P; Bria Nelson 1 P; Katelyn McCabe 10 P, 1 3-PT; Juliette Matheis 4 P; Emma Lewison 2 P; Breeley Galle 4 P; Maren Wehrenberg 2 P.

Halftime: HAY 51, SOUTH 16.

Free throws: HAY 6-7, SOUTH 9-15.

Three-point goals: HAY 10, SOUTH 1.

Zumbrota-Mazeppa 65, Lewiston-Altura 44

ZUMBROTA-MAZEPPA (65)

Lola Wagner 6 P, 5 R; Megan Jasperson 4 P, 2 R; Melanie Raasch 18 P, 10 R; Paislee Peterson 4 P, 4 R; Ava Knott 2 R; Natalie Dykes 17 P, 6 R, 1 3-PT; Torey Stencel 14 P, 1 R, 4 3-PT; Britta Stiller 1 R; Lilly Mehrkens 2 P, 3 R.

LEWISTON-ALTURA (44)

Natalie Lubinski 12 P, 5 R; Ciera Ruzek 1 R; Halle McElmury 3 P, 1 R, 1 3-PT; Tiegan Prigge 8 R; Georgia Mundt 9 P, 3 R; Kylie Verthein 16 P, 5 R, 2 3-PT; Elliana Nelson 2 P, 2 R; Emily Hansen 2 P, 5 R.

Halftime: ZM 2, LA 1.

Free throws: ZM 12-17, LA 13-18.

Three-point goals: ZM 5, LA 3.

Waukon (Iowa) 57, Spring Grove 33

WAUKON (57)

Maggie Criswell 4 P; Jayden Knox 4 P, 1 3-PT; Paige Hansmeier 7 P, 1 3-PT; Keira McCormick 11 P; Kaitlyn Krambeer 8 P; Brecken Stewart 2 P; Avery Regan 2 P; Grace Stegan 4 P; Lynsey Houg 2 P; Emma Palmer 13 P.

SPRING GROVE (33)

Lydia Solum 2 P; Siri Konkel 5 P; Kendal VanMinsel 1 P; Brinley Middendorf 2 P; Addyson McHugh 5 P, 1 3-PT; Carlie Halverson 2 P; Izabel Kaufmann 5 P; Kylie Hammel 6 P; Emerson Ingvalson 5 P, 1 3-PT.

Halftime: WAUK 22, SG 20.

Free throws: WAUK 11-22, SG 7-18.

Three-point goals: WAUK 2, SG 2.