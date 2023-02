Girls basketball results for Monday, Feb. 13, 2023

Winona 54, Century 52

WINONA — Mackenzi Simmons knocked down five 3-pointers en route to 21 points to help the Winhawks knock off the Panthers in a Big Nine Conference game.

Arianna Berlin-Burns chipped in 12 for Winona, which went 12 of 18 from the free throw line. The Panthers were just 5-for-11 from the charity stripe.

Taylor Clarey led Century with 14 points, making four shots from beyond the arc. Ella Zmolek added 12 points and Audrey Whitney chipped in 11 for the Panthers.

CENTURY (52)

Taylor Clarey 14 P, 4 3-PT; Audrey Whitney 11 P, 3 3-PT; Nora Lynch 2 P; Madison Ohm 2 P; Ella Kadlec 7 P; Ella Zmolek 12 P; Amelia Walker 4 P.

WINONA (54)

Emma Larson 3 P, 1 3-PT; MacKenzi Simmons 21 P, 5 3-PT; Lex Vesel 6 P; Faith Quinn 2 P; Adriana Brenengen 4 P; Arianna Berlin Burns 12 P; Anna Sonnenberg 6 P.

Halftime: CENT 26, WIN 26.

Free throws: CENT 5-11, WIN 12-18.

Three-point goals: CENT 7, WIN 6.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 62, Janesville-Waldorf-Pemberton 36

JANESVILLE-WALDORF-PEMBERTON (36)

Katie Olson 13 P, 1 3-PT; Presley James 6 P; Nevaeh Weimert 9 P; Lilly Strauss 6 P; Claire Walz 2 P.

HAYFIELD (62)

Kristen Watson 28 P, 2 3-PT; Ava Carney 3 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 5 P; Jojo Tempel 6 P; Emily Hansen 4 P; Natalie Beaver 14 P, 1 3-PT; Jenna Christopherson 2 P.

Halftime: HAY 40, 20.

Free throws: 7-16, HAY 10-14.

Three-point goals: 1, HAY 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 47, Blooming Prairie 45

GRAND MEADOW (47)

Lauren Queensland 7 P, 1 3-PT; Sydney Cotten 13 P, 2 3-PT; Kendyl Queensland 7 P, 1 3-PT; Rebeca Hoffman 3 P; Lexy Foster 17 P, 10 R.

BLOOMING PRAIRIE (45)

Addison Doocy 2 P; Chloe McCarthy 2 P; Claire Schwarz 8 P, 1 3-PT; Macy Lembke 10 P, 2 3-PT; Sienna Fyksen 4 P; Haven Carlson 2 P; Shawntee Snyder 13 P, 2 3-PT; Anna Pauly 4 P.

Halftime: GM 22, BP 18.

Free throws: GM 9-19, BP 7-9.

Three-point goals: GM 4, BP 5.

Notes: GM is 22-2 overall and 15-1 in the SEC, Rebecca Hoffman made the game-winning shot as time expired.

NON-CONFERENCE

Fillmore Central 63, Mabel-Canton 27

FILLMORE CENTRAL (63)

Madison Simon 6 P; Abby Bothun 18 P, 2 3-PT; Kammry Broadwater 2 P; Katie Pickett 2 P; Alyssa Britton 7 P, 1 3-PT; Aubrey Larson 2 P; Regan Hanson 4 P; Kyla Hellickson 12 P; Haley O'Connor 1 P.

MABEL-CANTON (27)

Sahara Morken 2 P; Reese Draper 4 P; Kinley Soiney 13 P, 1 3-PT; Makenzie Kelly 4 P; Kelly McClimon 4 P.

Halftime: FC 31, MC 15.

Free throws: FC 1-2, MC 4-10.

Three-point goals: FC 3, MC 1.

Goodhue 75, Goodhue 20

GOODHUE (75)

Natalie Thomforde 3 P, 1 3-PT; Tori Miller 13 P; Brooke Ryan 4 P, 1 3-PT; Jordyn Lantis 6 P, 2 3-PT; Kendyl Lodermeier 10 P; Mel Beck 2 P; Elisabeth Gadient 23 P, 1 3-PT; Ava Wallaker 9 P, 2 3-PT; Jada Scheele 5 P.

DOVER-EYOTA (20)

No stats available.

Halftime: GOOD 48, DE 12.

Free throws: GOOD 11-20, DE 4-5.

Three-point goals: GOOD 7, DE 0.

Zumbrota-Mazeppa 59, Kenyon-Wanamingo 52

KENYON-WANAMINGO (52)

Tessa Erlandson 5 P, 1 3-PT; Rachel Ryan 11 P, 3 3-PT; Josie Flom 13 P, 3 3-PT; Naveah Greseth 2 P; Josi Quam 1 P; Carmen Nerison 7 P, 1 3-PT; Ivette Mendoza 13 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (59)

Lola Wagner 2 P; Megan Jasperson 6 P; Melanie Raasch 20 P, 1 3-PT; Paislee Peterson 2 P, 1 3-PT; Ava Knott 2 P; Natalie Dykes 18 P; Torey Stencel 6 P, 2 3-PT; Lilly Mehrkens 3 P, 1 3-PT.

Halftime: KW 21, ZM 21.

Free throws: KW 8-16, ZM 10-19.

Three-point goals: KW 8, ZM 5.

Lake City 67, Chatfield 34

CHATFIELD (34)

Taylor Ask 3 P; Evy Goldsmith 11 P, 1 3-PT; Kendall Knutson 2 P; Josie Koenigs 2 P; Essence Williams-Bell 2 P; Anna Kivimagi 10 P, 1 3-PT; Shea Jech 4 P.

LAKE CITY (67)

Jacey Majerus 12 P, 1 3-PT; Paige West 9 P, 2 3-PT; Macey Beltz 4 P; Emily Gates 3 P; Emma Narum 1 P; Ella Matzke 11 P, 3 3-PT; Mahli Benjamin 9 P, 3 3-PT; Medora Stuhr 5 P, 1 3-PT; Morgan Majerus 3 P, 1 3-PT; Grace Morrisey 10 P, 8 R.

Halftime: LC 30, CHAT 24.

Free throws: CHAT 6-12, LC 10-18.

Three-point goals: CHAT 2, LC 11.

Notes: LC is 10-14; Chatfield is 16-8.