Girls basketball results for Monday, Jan. 23, 2023

Lourdes 43, Zumbrota-Mazeppa 28

ZUMBROTA — Ella Hopkins hit four 3-pointer and scored 14 points as Lourdes posted its sixth straight victory with a 43-28 victory over Zumbrota-Mazeppa in Hiawatha Valley League play.

Lourdes has allowed just 42 combined points in its last two wins.

Vivica Bretton chipped in with nine points as the Eagles move to 14-2 overall and 8-2 in the HVL.

The Cougars did not have anyone with more than six points. They fall to 8-9 overall and 2-7 in the HVL.

LOURDES (43)

Emily Bowron 7 P, 2 3-PT; Grace Skinner 1 P; Lauren Hust 6 P; Vivica Bretton 9 P, 1 3-PT; Caroline Daly 3 P, 1 3-PT; Aaliyah Williams 3 P, 1 3-PT; Ella Hopkins 14 P, 4 3-PT.

ZUMBROTA-MAZEPPA (28)

Lola Wagner 4 P; Megan Jasperson 3 P; Melanie Raasch 2 P; Paislee Peterson 2 P; Ava Knott 2 P; Natalie Dykes 4 P, 1 3-PT; Torey Stencel 6 P, 2 3-PT; Lilly Mehrkens 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LOUR 35, ZM 12.

Free throws: LOUR 4-8, ZM 6-8.

Three-point goals: LOUR 9, ZM 4.

THREE RIVERS CONFERENCE

Fillmore Central 59, Wabasha-Kellogg 21

FILLMORE CENTRAL (59)

Madison Simon 2 P; Abby Bothun 6 P; Kammry Broadwater 4 P; Jersey Ristau 9 P, 1 3-PT; Katie Pickett 7 P, 1 3-PT; Alyssa Britton 6 P; Regan Hanson 3 P, 1 3-PT; Aubrey Larson 2 P; Annika Mensink 4 P.

WABASHA-KELLOGG (21)

Elizabeth Graner 7 P, 3 R, 1 3-PT; Madelynn Strobush 3 P, 3 R; Jessalyn Adams 3 P, 1 3-PT; Brielle Adams 4 R; Hayden Hawkins 2 P, 5 R; Ileana deAngel 6 P, 10 R, 1 3-PT.

Halftime: FC 38, WK 3.

Free throws: FC 6-10, WK 6-8.

Three-point goals: FC 3, WK 3.

Winona Cotter 73, Plainview-Elgin-Millville 68

WINONA COTTER (73)

Abby Williams 6 P; Madison Hazelton 4 P; Allyssa Williams 10 P, 1 3-PT; Lucy Fitch 2 P; Kada Threinen 3 P; Clarissa Sauer 34 P, 7 3-PT; Ava Killian 9 P, 1 3-PT; Savanna Loken 5 P, 1 3-PT.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (68)

Allie Sveen 10 P, 1 3-PT; Macy Wozney 4 P; Abigail O’Reilly 41 P; Lauren Rott 9 P, 1 3-PT; Alyvia Engler 3 P; Presley Newcomb 1 P.

Halftime: COTT 43, PEM 31.

Free throws: COTT 11-14, PEM 12-22.

Three-point goals: COTT 10, PEM 2.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 72, Southland 55

SOUTHLAND (55)

Jaida Sorenson 8 P, 1 3-PT; Avery Stroup 2 P; Bria Nelson 11 P, 1 3-PT; Aubrie Schneider 1 P; Katelyn McCabe 16 P; Juliette Matheis 8 P; Greeley Galle 9 P, 1 3-PT.

HOUSTON (72)

Sydney Torgerson 31 P; Olivia Beckman 5 P, 1 3-PT; Nicole Beckman 3 P, 1 3-PT; Avery Kingsley 20 P, 4 3-PT; Emily Botcher 13 P.

Halftime: HOU 37, SOUTH 27.

Free throws: SOUTH 14-22, HOU 10-16.

Three-point goals: SOUTH 3, HOU 6.

Notes: Houston improves to 6-9, 6-2 in the SEC. Southland drops to 4-12, 3-7 in the SEC.