Girls basketball results for Saturday, Feb. 11, 2023

Mayo 62, Red Wing 58

RED WING — Izabel Ruskell led a balanced Mayo attack with 16 points for the solid Big Nine Conference victory.

Hannah Hanson knocked three 3-pointers on her way to 14 points, whlie Azeri Thiemann chipped in 13 for the Spartans.

Sammi Chandler led all scorers with 24, while Izzy Guetzlaff contributed 17 for the Wingers.

Mayo 62, Red Wing 58

MAYO (62)

Hannah Hanson 14 P, 3 3-PT; Addison Hill 4 P; Ava Miller 8 P; Izabel Ruskell 16 P, 2 3-PT; Lauren Brede 2 P; Amelia Mills 5 P, 1 3-PT; Azeri Thiemann 13 P, 2 3-PT.

RED WING (58)

Sammi Chandler 24 P, 3 3-PT; Sophia Rahn 7 P; Hannah Kosek 2 P; Izzy Guetzlaff 17 P, 3 3-PT; Lillie Sonju 1 P; Bryn Guse 4 P; Annika Johnson 3 P.

Halftime: MAYO 31, RW 26.

Free throws: MAYO 8-21, RW 12-23.

Three-point goals: MAYO 8, RW 6.

Notes: Mayo is 18-4 overall, RW is 15-6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 92, LeRoy-Ostrander 46

LEROY-OSTRANDER (46)

Keira Lewison 5 P, 1 3-PT; Jenna Olson 3 P, 1 3-PT; Jordan Runde 13 P, 1 3-PT; Mabel Johnson 5 P; Benita Nolt 20 P, 1 3-PT.

HOUSTON (92)

Priya Kingsley 8 P, 2 3-PT; Sydney Torgerson 16 P; Olivia Beckman 6 P, 1 3-PT; Ainsley Rice 1 P; Ashtyn Meyer 4 P; Avery Kingsley 16 P, 1 3-PT; Aburyana Boldt 2 P; Jorja Meyer 2 P; Emily Botcher 18 P, 1 3-PT; Lilly Carr 5 P, 1 3-PT; Kayleen Kulas 2 P.

Halftime: HOU 58, LO 21.

Free throws: LO 10-15, HOU 10-17.

Three-point goals: LO 4, HOU 6.

ADVERTISEMENT

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 59, Lanesboro 44

LANESBORO (44)

Skyler Check 6 P, 2 3-PT; Jessie Schreiber 9 P; Jensyn Storhoff 12 P, 2 3-PT; Kaci Ruen 17 P.

HAYFIELD (59)

Kristen Watson 10 P; Ava Carney 7 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 4 P; Jojo Tempel 6 P, 1 3-PT; Natalie Beaver 27 P, 6 3-PT; Jenna Christopherson 5 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 38, LANE 19.

Free throws: LANE 6-12, HAY 6-8.

Three-point goals: LANE 4, HAY 9.

Notes: Hayfield is 21-3 overall; Lanesboro is 17-6.

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 61, La Crescent-Hokah 59

ZUMBROTA-MAZEPPA (61)

Lola Wagner 2 P; Megan Jasperson 13 P, 3 3-PT; Melanie Raasch 6 P; Paislee Peterson 2 P; Natalie Dykes 16 P, 2 3-PT; Torey Stencel 22 P, 7 3-PT.

LA CRESCENT-HOKAH (59)

Emma Hunt 11 P; Maya Bubbers 11 P, 2 3-PT; Molly Bills 28 P, 6 3-PT; Kelsey Kiesau 5 P, 1 3-PT; Kaitlyn Miller 4 P.

Halftime: LAC 31, ZM 30.

Free throws: ZM 5-9, LAC 8-16.

Three-point goals: ZM 12, LAC 9.

Notes: Lola Wagner made the game-winning lay-up with 2 seconds left.

Plainview-Elgin-Millville 51, Cannon Falls 30

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (51)

Ireland Russell 2 P; Allie Sveen 3 P, 1 3-PT; Macy Wozney 1 P; Abigail O’Reilly 9 P; Lauren Rott 2 P; Alyvia Engler 6 P, 1 3-PT; Presley Newcomb 28 P, 5 3-PT.

CANNON FALLS (30)

Kyra Schoenfelder 4 P; Avery Rustad 10 P; Livia Tennessen 8 P, 2 3-PT; Izzy Pagel 2 P; Taylor Johnson 6 P.

Halftime: PEM 18, CF 14.

Free throws: PEM 8-11, CF 4-9.

Three-point goals: PEM 7, CF 2.

Caledonia 74, Jackson County Central 43

JCC (43)

Maci Farmer 7 P; Rylie Cother 16 P, 3 3-PT; Kylee Wenzel 11 P; Beylee Anderson 1 P; Madelyn Rowe 4 P; Payton Coguyt 4 P.

CALEDONIA (74)

Alexis Schroeder 17 P, 5 3-PT; Aubrie Klug 6 P, 1 3-PT; Ava Privet 21 P, 5 3-PT; Paige Klug 7 P, 2 3-PT; Josie Foster 8 P; Jovial King 5 P; Kennedy Kruse 3 P; Isabelle Schultz 7 P, 1 3-PT.

Halftime: CAL 36, JCC 24.

Free throws: JCC 10-13, CAL 5-8.

Three-point goals: JCC 3, CAL 14.

Rushford-Peterson 53, Spring Grove 27

RUSHFORD-PETERSON (53)

Tayler Helgemoe 9 P; Ellie Ekern 10 P, 3 3-PT; Navaeh Happel 8 P; Nadia Happel 3 P, 1 3-PT; Kaylee Ruberg 17 P, 3 3-PT; Torryn Schneider 6 P.

SPRING GROVE (27)

Siri Konkel 2 P; Addyson McHugh 7 P, 1 3-PT; Katie Klug 2 P; Kylie Hammel 6 P, 1 3-PT; Emerson Ingvalson 10 P.

Halftime: RP 28, SG 17.

Free throws: RP 8-15, SG 5-10.

Three-point goals: RP 7, SG 2.