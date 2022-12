Girls basketball results for Thursday, Dec. 1, 2022

Mayo 74, Winona 32

ROCHESTER — Mayo got its season off to a rousing start, blasting Winona 74-32 as it got 23 points from guard Hannah Hanson and 22 from center Ava Miller.

The Spartans led 34-17 at intermission.

Winona struggled mightily from the free-throw line, converting just 5 of 21 attempts. Mayo was 10-for-15.

Mayo had nine players score.

Winona is 0-2.

WINONA (32)

Lex Vesel 6 P, 1 3-PT; Faith Quinn 9 P; Adriana Brenengen 2 P; Arianna Berlin Burns 4 P; Alivia Bell 10 P; Marin Keller 1 P.

MAYO (74)

Hannah Hanson 23 P, 2 3-PT; Taylor Hill 4 P, 1 3-PT; Kaia Kirkeby 7 P, 1 3-PT; Addison Hill 3 P; Ava Miller 22 P; Lauren Brede 2 P; Julia Vande Kieft 3 P, 1 3-PT; Amelia Mills 5 P, 1 3-PT; Vicky Marial 5 P.

Halftime: MAYO 34, WIN 17.

Free throws: WIN 5-21, MAYO 10-15.

Three-point goals: WIN 1, MAYO 6.

BIG NINE CONFERENCE

Red Wing 93, Albert Lea 43

ALBERT LEA (43)

Jaira Maligaya 5 P; Julissa Munos 1 3-PT; Jaelyn Boss 3 P, 1 3-PT; Kendall Kenis 11 P, 1 3-PT; Nevaeh Wacholz 24 P, 3 3-PT.

RED WING (39)

Sammi Chandler 24 P, 3 3-PT; Sophia Rahn 14 P, 7 R, 2 3-PT; Hannah Kosek 16 P, 5 R; Kayla Radtke 6 P, 1 3-PT; Izzy Guetzlaff 13 P, 9 R, 1 3-PT; Lillie Sonju 6 P; Bryn Guse 4 P; Annika Johnson 6 P; Nora Hanson 2 P; Natalie Hanson 2 P.

Halftime: RW 54, AL 18.

Free throws: AL 9-14, RW 10-20.

Three-point goals: AL 6, RW 7.

HIAWATHA VA\LLEY LEAGUE

Goodhue 51, Kasson-Mantorville 34

GOODHUE (51)

Tori Miller 10 P; Kendyl Lodermeier 11 P; Elisabeth Gadient 9 P, 1 3-PT; Ava Gadient 3 P, 1 3-PT; Ava Wallaker 1 P; Jada Scheele 8 P; Olivia Ryan 2 P; Julia Carlson 7 P.

KASSON-MANTORVILLE (34)

Makenzie Carrier 4 P, 5 R; Kaylee Narveson 12 P, 7 R; Keigan Cummings 3 P; Aby Shubert 2 P; Mackenzie Tozier 2 P; Delaney Awe 5 P, 5 R; Ella Babcock 2 P; Ella Stoskopf 4 P, 5 R.

Halftime: GOOD 28, KM 19.

Free throws: GOOD 15-22, KM 6-16.

Three-point goals: GOOD 2, KM 0.

NON-CONFERENCE

Lake City 58, Kenyon-Wanamingo 25

LAKE CITY (58)

Jacey Majerus 13 P, 1 3-PT; Paige West 4 P; Macey Beltz 3 P, 1 3-PT; Emily Gates 2 P; Emma Narum 6 P, 2 3-PT; Emma Berge 4 P, 1 3-PT; Mahli Benjamin 8 P, 2 3-PT; Medora Stuhr 3 P, 1 3-PT; Peyton Meincke 3 P, 1 3-PT.

KENYON-WANAMINGO (25)

Tessa Erlandson 2 P; Rachel Ryan 1 P; Josie Flom 5 P; Josi Quam 7 P, 1 3-PT; Carmen Nerison 2 P; Alina Mendoza 2 P; Ivette Mendoza 8 P.

Halftime: LC 36, KW 12.

Free throws: LC 6-10, KW 12-23.

Three-point goals: LC 9, KW 1.

Faribault Bethlehem Academy 54, LeRoy-Ostrander 25

FARIBAULT BETHLEHEM ACADEMY (22)

Brooklyn Becker 6 P; Anna Cohen 9 P, 1 3-PT; Anna Tobin 11 P; Reagan Kangas 5 P, 1 3-PT; Evie Donahue 3 P, 1 3-PT; Josie Rose 2 P; Morgan Wilson 8 P; Lindsay Hanson 10 P.

LEROY-OSTRANDER (17)

Jordan Runde 15 P, 1 3-PT; Mabel Johnson 2 P; Maddi Huntley 5 P, 1 3-PT; Candace Hanson 1 P; Miranda Nagel 2 P.

Halftime: FBA 32, LO 8.

Free throws: FBA 9-12, LO 9-13.

Three-point goals: FBA 3, LO 2.