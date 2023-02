Girls basketball results for Thursday, Feb. 23, 2023

Grand Meadow 60, Schaeffer Academy 29

GRAND MEADOW — No. 2 seed Grand Meadow was way too much for No. 15 Schaeffer Academy in the second round of the Section 1A playoffs, winning 60-29.

The Superlarks, who are ranked No. 9 in the state, upped their record to 25-2. Lexy Foster led the way with 23 points and nine rebounds. Lauren Queensland had 13 points.

Schaeffer, which ended its season 6-21, was led by Katie Friese with 18 points.

No. 15 SCHAEFFER ACADEMY (29)

Kate Friese 18 P, 2 3-PT; Lillian Morrisey 4 P; Addison Morrisey 2 P; Linnea Ekbom 5 P.

No. 2 GRAND MEADOW (60)

Lauren Queensland 13 P; Sydney Cotten 8 P; Aspen Kolling 3 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 7 P, 1 3-PT; Rylee Schaufler 2 P; Gracie Foster 2 P; Rebeca Hoffman 2 P, 7 R; Lexy Foster 23 P, 9 R, 1 3-PT.

Halftime: GM 37, SA 8.

Free throws: SA 9-15, GM 7-9.

Three-point goals: SA 2, GM 3.

1AA FIRST ROUND

Plainview-Elgin-Millville 58, Blooming Prairie 46

No. 12 BLOOMING PRAIRIE (46)

Addison Doocy 4 P; Chloe McCarthy 3 P; Claire Schwarz 4 P; Macy Lembke 13 P, 3 3-PT; Sienna Fyksen 0 P; Abby Smith 0 P; Shanna Halverson 0 P; Haven Carlson 10 P; Catelyn Bartlett 0 P; Shawntee Snyder 5 P; Ella Smith 0 P; Anna Pauly 7 P; Madelaine Stoen 0 P; Hailey Schumacher 0 P.

No. 5 PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (58)

Ireland Russell 0 P; Allie Sveen 7 P, 1 3-PT; Macy Wozney 11 P, 2 3-PT; Abigail O’Reilly 13 P; Ainsley Schwantz 0 P; Lauren Rott 9 P; Alyvia Engler 10 P, 2 3-PT; Presley Newcomb 8 P, 2 3-PT.

Halftime: BP 28, PEM 28.

Free throws: BP 15-24, PEM 15-20.

Three-point goals: BP 3, PEM 7.

Goodhue 77, Pine Island 21

No. 16 PINE ISLAND (21)

Madalyn Schutte 2 P; Zoe Njus 2 P; Caitlyn Lerum 4 P; Paxyn Rendahl 4 P; Reese Koenen 6 P; Bethany Dick 3 P.

No. 1 GOODHUE (77)

Kenzie Lodermeier 8 P, 2 3-PT; Natalie Thomforde 2 P; Tori Miller 15 P; Jordyn Lantis 3 P, 1 3-PT; Kendyl Lodermeier 11 P, 7 R; Mel Beck 2 P; Elisabeth Gadient 10 P, 1 3-PT; Emma Thomforde 3 P, 1 3-PT; Ava Wallaker 3 P, 1 3-PT; Jada Scheele 8 P; Alexa Schafer 3 P, 1 3-PT; Olivia Ryan 2 P; Julia Carlson 5 P; Izzy O'Reilly 2 P.

Halftime: GOOD 51, PI 12.

Free throws: PI 5-9, GOOD 12-16.

Three-point goals: PI 0, GOOD 7.

Lake City 56, Triton 46

No. 11 TRITON (46)

Rainey Dobbs 2 P; Reagan Essig 17 P, 3 3-PT; Keanna Molina 2 P; Gabby Molina 10 P, 2 3-PT; Ella Thomas 2 P; Addi Oakland 9 P; Jozey Boe 4 P.

No. 6 LAKE CITY (56)

Jacey Majerus 16 P; Paige West 8 P; Macey Beltz 2 P; Emma Berge 4 P; Ella Matzke 13 P, 2 3-PT; Peyton Meincke 4 P; Grace Morrisey 9 P, 8 R.

Halftime: LC 30, TRI 20.

Free throws: TRI 3-11, LC 14-18.

Three-point goals: TRI 5, LC 2.

Notes: Lake City is 13-14. Triton finished 10-17.

Winona Cotter 49, St. Charles 34

No. 13 ST. CHARLES (34)

Samantha Perez 4 P; Lauryn Delger 4 P, 1 3-PT; Grace Buringa 2 P; Makadyn Gust 16 P; Mya Omdahl 8 P.

No. 7 WINONA COTTER (49)

Abby Williams 4 P; Madison Hazelton 3 P, 1 3-PT; Elanna Kohner 5 P, 1 3-PT; Allyssa Williams 7 P; Clarissa Sauer 26 P, 1 3-PT; Ava Killian 4 P.

Halftime: COTT 19, STC 10.

Free throws: STC 7-13, COTT 14-21.

Three-point goals: STC 1, COTT 3.

Dover-Eyota 64, Chatfield 53

No. 10 DOVER-EYOTA (64)

Emirson Brehmer 1 P; Izzy Aeschlimann 5 P; Isabel Duellman 11 P; Nora Pristash 3 P; Morgan Boettcher 2 P; Miranda Palmby 14 P; Madi Mullikin 20 P, 2 3-PT; Emma Webeck 6 P.

No. 7 CHATFIELD (53)

Taylor Ask 5 P, 1 3-PT; Evy Goldsmith 16 P, 4 3-PT; Kara Goetzinger 15 P; Kylin Schroeder 2 P; Kendall Knutson 1 P; Anna Kivimagi 12 P; Shea Jech 1 P.

Halftime: CHAT 28, DE 27.

Free throws: DE 14-23, CHAT 10-13.

Three-point goals: DE 2, CHAT 5.

Notes: Chatfield finishes 17-10.

1A SECOND ROUND

Fillmore Central 53, Houston 41

No. 9 HOUSTON (41)

Priya Kingsley 8 P, 6 R; Sydney Torgerson 18 P, 9 R; Olivia Beckman 3 P; Nicole Beckman 3 P; Ashtyn Meyer 2 P; Avery Kingsley 3 P; Aburyana Boldt 2 P; Lilly Carr 2 P.

No. 8 FILLMORE CENTRAL (53)

Madison Simon 18 P, 7 R; Abby Bothun 8 P; Kammry Broadwater 2 P, 9 R; Alyssa Britton 13 P, 8 R; Regan Hanson 2 P; Kyla Hellickson 8 P, 8 R; Aubrey Daniels 2 P.

Halftime: FC 20, HOU 15.

Free throws: HOU 12-26, FC 7-22.

Three-point goals: HOU 0, FC 0.

Hayfield 93, LeRoy-Ostrander 39

No. 16 LEROY-OSTRANDER (39)

Maria Alamraz-Nolt 2 P; Jordan Runde 23 P, 2 3-PT; Benita Nolt 12 P; Miranda Nagel 2 P.

No. 1 HAYFIELD (93)

Kristen Watson 16 P, 2 3-PT; Ava Carney 5 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 8 P; Molly Hansen 5 P, 1 3-PT; Avery Towey 2 P; Jojo Tempel 2 P; Emily Hansen 8 P; Grace Purrier 2 P; Natalie Beaver 17 P, 1 3-PT; Kenna Selk 5 P, 1 3-PT; Betsy Gillette 2 P; Melody Walker 5 P, 1 3-PT; Jenna Christopherson 16 P, 4 3-PT.

Halftime: HAY 64, LO 19.

Free throws: LO 11-19, HAY 10-16.

Three-point goals: LO 2, HAY 11.