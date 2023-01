Girls basketball results for Thursday, Jan. 12, 2023

Schaeffer Academy 47, Wabasha-Kellogg 32

WABASHA — Schaeffer Academy got 19 points from Kate Friese and 11 from Linnea Ekbom as it beat Wabasha-Kellogg 47-32 in non-conference action.

Schaeffer led 19-12 at intermission.

Ileana deAngel had a massive game for W-K, with 22 points and 15 rebounds.

Falcons coach Mike Archer was pleased with his team despite the loss.

“I could not be more proud of a group of young women, who come out and fight for it every minute, every play, every night,” he said. “Wins will come and go and so will losses. When you develop a program you don't even think about that. Our only concern is getting better. We are doing that every day”

SCHAEFFER ACADEMY (42)

Winona Morgan 6 P; Kate Friese 19 P, 1 3-PT; Johanna Trondson 4 P; Gabriella Buehler 4 P, 1 3-PT; Blythe Morgan 3 P; Lillian Morrisey 4 P; Linnea Ekbom 11 P.

WABASHA-KELLOGG (32)

Eve Pavelka 3 P, 4 R; Elizabeth Graner 3 P, 2 R; Madelynn Strobush 3 P, 2 R; Ada Walch 2 R; Brielle Adams 7 R; Hayden Hawkins 1 P, 4 R; Ileana deAngel 22 P, 15 R, 2 3-PT.

Halftime: SA 19, WK 12.

Free throws: SA 7-16, WK 8-19.

Three-point goals: SA 2, WK 2.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 66, Kasson-Mantorville 55

BYRON (66)

Aubrey Akervik 17 P; Paige Halder 3 P; Makana Schroeder 6 P; Jaiden Simon 2 P; Emma Stork 15 P, 5 3-PT; Kendra Harvey 23 P.

KASSON-MANTORVILLE (55)

Sydney Shubert 11 P, 2 3-PT; Makenzie Carrier 7 P, 1 3-PT; Keigan Cummings 12 P, 1 3-PT; Mackenzie Tozier 8 P, 12 R, 1 3-PT; Ella Babcock 1 P; Ella Stoskopf 5 P, 12 R.

Halftime: BYR 27, KM 25.

Free throws: BYR 15-18, KM 10-16.

Three-point goals: BYR 5, KM 5.

THREE RIVERS CONFERENCE

Rushford-Peterson 55, Dover-Eyota 44

DOVER-EYOTA (44)

Emirson Brehmer 2 P; Izzy Aeschlimann 2 P; Isabel Duellman 10 P; Nora Pristash 10 P; Miranda Palmby 12 P; Emma Webeck 8 P.

RUSHFORD-PETERSON (55)

Tayler Helgemoe 14 P; Ellie Ekern 13 P; Navaeh Happel 2 P; Kaylee Ruberg 20 P; Torryn Schneider 6 P.

Halftime: RP 28, DE 19.

Free throws: DE 16-24, RP 3-12.

Three-point goals: DE 0, RP 0.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 57, Mabel-Canton 45

MABEL-CANTON (45)

Sahara Morken 6 P; Reese Draper 6 P; Hope Erickson 2 P; Kinley Soiney 22 P, 4 3-PT; Lydia Vatland 3 P; Katrinda Whalen 2 P; Makenzie Kelly 4 P, 1 3-PT.

SPRING GROVE (57)

Lydia Solum 3 P, 1 3-PT; Siri Konkel 5 P, 1 3-PT; Kendal VanMinsel 11 P; Brinley Middendorf 3 P; Addyson McHugh 18 P, 4 3-PT; Kylie Hammel 8 P; Emerson Ingvalson 9 P, 1 3-PT.

Halftime: MC 31, SG 22.

Free throws: MC 4-11, SG 4-16.

Three-point goals: MC 5, SG 7.

Kingsland 43, Grand Meadow 38

KINGSLAND (43)

Anika Reiland 5 P; Morgan Phillips 2 P; Ryley Guy 13 P, 2 3-PT; Kaylin Mensink 2 P; Katelyn Hauser 5 P, 1 3-PT; Hailee Warren 6 P, 2 3-PT; Chantle Reiland 6 P; Brooke Lecy 2 P; Hagstrom 2 P.

GRAND MEADOW (38)

Lauren Queensland 4 P; Sydney Cotten 1 P; Kendyl Queensland 2 P; Rebeca Hoffman 5 P; Lexy Foster 26 P, 13 R.

Halftime: KING 20, GM 17.

Free throws: KING 6-10, GM 18-22.

Three-point goals: KING 5, GM 0.

Notes: Grand Meadow is 6-1 in the Southeast Conference, 9-2 overall. Kingsland is 7-0, 10-4.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 47, Randolph 42

HAYFIELD (47)

Kristen Watson 20 P, 2 3-PT; Ava Carney 4 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 9 P, 1 3-PT; Jojo Tempel 3 P; Natalie Beaver 11 P, 1 3-PT.

RANDOLPH (42)

Anna Olsen 12 P; Paige Ford 17 P, 4 3-PT; Tessa Banks 2 P; Emily Coonrod 4 P; Allie Gillette 7 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 28, RAND 22.

Free throws: HAY 12-16, RAND 3-7.

Three-point goals: HAY 5, RAND 5.

NON-CONFERENCE

Kenyon-Wanamingo 52, Southland 37

KENYON-WANAMINGO (52)

Tessa Erlandson 22 P, 3 3-PT; Josie Flom 7 P, 1 3-PT; Naveah Greseth 2 P; Josi Quam 4 P; Carmen Nerison 8 P, 2 3-PT; Ivette Mendoza 5 P, 1 3-PT; Amber Lerfald 4 P.

SOUTHLAND (37)

Jaida Sorenson 4 P; Bria Nelson 6 P; Katelyn McCabe 11 P; Juliette Matheis 10 P; Emma Lewison 2 P; Breeley Galle 3 P, 1 3-PT; Maren Wehrenberg 1 P.

Halftime: KW 31, SOUTH 19.

Free throws: KW 9-17, SOUTH 13-22.

Three-point goals: KW 7, SOUTH 1.

Caledonia 61, Triton 34

TRITON (34)

Rainey Dobbs 6 P, 2 3-PT; Gabby Molina 6 P, 2 3-PT; Ella Thomas 3 P; Brylee Iverson 7 P, 1 3-PT; Jozey Boe 6 P, 2 3-PT; Rainey Weber 6 P.

CALEDONIA (61)

Alexis Schroeder 8 P, 2 3-PT; Ava Privet 7 P, 1 3-PT; Paige Klug 2 P; Josie Foster 9 P; Jovial King 21 P; Nicole Banse 3 P; Kennedy Kruse 3 P; Isabelle Schultz 6 P; Hannah Myhre 2 P.

Halftime: CAL 22, TRI 12.

Free throws: TRI 1-3, CAL 5-11.

Three-point goals: TRI 7, CAL 3.

Goodhue 64, Blooming Prairie 21

BLOOMING PRAIRIE (21)

Chloe McCarthy 3 P; Claire Schwarz 8 P, 2 3-PT; Shawntee Snyder 4 P; Anna Pauly 6 P.

GOODHUE (64)

Tori Miller 20 P; Brooke Ryan 4 P; Kendyl Lodermeier 6 P; Mel Beck 4 P; Elisabeth Gadient 18 P, 2 3-PT; Emma Thomforde 2 P; Ava Wallaker 3 P, 1 3-PT; Jada Scheele 6 P; Olivia Ryan 1 P.

Halftime: GOOD 46, BP 12.

Free throws: BP 1-5, GOOD 5-16.

Three-point goals: BP 2, GOOD 3.

Notes: Goodhue is 11-2 and ranked fourth in Class AA. Blooming Prairie is 4-4.