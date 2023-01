Girls basketball results for Thursday, Jan. 5, 2023

Mankato East 59, John Marshall 34

MANKATO — The Mankato East duo of Amber Reuter and Kylinn Stangl proved too much to overcome for JM.

Reuter finished with 20 points, while Kylinn tallied 18 for East, which led 36-18 at the half.

Alayna Meister scored 19 points to pace the Rockets.

JOHN MARSHALL (34)

Brianna Aikens 2 R; Jazmin Daing 7 P, 1 3-PT; Madeline Gorden 2 R; Esmeralda Rizzo 1 R; Jacey Nelson 1 R; Kiru Othow 3 P, 2 R; Alayna Meister 19 P, 6 R; Sarah Mullenbach 2 P, 2 R; Stacie Mullenbach 3 P, 1 R.

MANKATO EAST (59)

Amber Reuter 20 P; Ariet Omot 11 P; Macy Birkholz 2 P; Kylinn Stangl 18 P; Hailey Petzel 4 P; Khadija Johnson 2 P; Nyarieek Tut 2 P.

Halftime: EAST 36, JM 18.

Free throws: JM 11-16, EAST 5-7.

Three-point goals: JM 1, EAST 0.

BIG NINE CONFERENCE

Austin 65, Northfield 43

NORTHFIELD (42)

Tatum Sawyer 2 P; Anni Quaas 4 P; Kat Organ 7 P; Grace Mostad 4 P; Tryann Eddy 11 P, 2 3-PT; Izzy Balvin 9 P, 1 3-PT; Amber Mahal 2 P; Cora McBroom 3 P, 1 3-PT.

AUSTIN (65)

Ajiem Agwa 23 P, 5 3-PT; Marissa Shute 6 P, 1 3-PT; Olivia Walsh 11 P; Nyabol Mourwal 1 P; Quinn Osgood 3 P, 1 3-PT; Cassidy Shute 17 P, 3 3-PT; Marie Tolbert 4 P.

Halftime: AUS 30, NFLD 26.

Free throws: NFLD 8-19, AUS 9-15.

Three-point goals: NFLD 4, AUS 10.

Red Wing 52, Faribault 31

FARIBAULT (31)

Jamie Adamek 4 P, 1 3-PT; Aubrey Filan 4 P; Isabel Herda 11 P, 1 3-PT; Hallie Rice 4 P; Aaliyah Reyes 4 P; Amira Williams 2 P; Rylee Sietsema 2 P.

RED WING (52)

Sammi Chandler 9 P, 1 3-PT; Sophia Rahn 8 P, 2 3-PT; Hannah Kosek 14 P, 1 3-PT; Izzy Guetzlaff 4 P; Bryn Guse 3 P; Katie Howe 2 P; Annika Johnson 7 P; Nora Hanson 5 P, 1 3-PT.

Halftime: RW 29, FAR 14.

Free throws: FAR 5-8, RW 9-10.

Three-point goals: FAR 2, RW 5.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 80, Zumbrota-Mazeppa 38

ZUMBROTA-MAZEPPA (38)

Lola Wagner 5 P, 1 3-PT; Megan Jasperson 2 P; Melanie Raasch 15 P; Paislee Peterson 7 P; Ava Knott 2 P; Natalie Dykes 4 P; Torey Stencel 3 P, 1 3-PT.

GOODHUE (80)

Kenzie Lodermeier 6 P, 2 3-PT; Natalie Thomforde 5 P, 1 3-PT; Tori Miller 18 P; Brooke Ryan 3 P, 1 3-PT; Kendyl Lodermeier 6 P, 6 R; Mel Beck 3 P, 1 3-PT; Elisabeth Gadient 23 P, 4 R, 4 3-PT; Ava Gadient 2 P; Ava Wallaker 3 P, 1 3-PT; Jada Scheele 11 P, 8 R.

Halftime: GOOD 54, ZM 19.

Free throws: ZM 8-11, GOOD 6-13.

Three-point goals: ZM 2, GOOD 10.

THREE RIVERS CONFERENCE

Lewiston-Altura 57, Wabasha-Kellogg 31

WABASHA-KELLOGG (31)

Eve Pavelka 1 P, 9 R; Elizabeth Graner 4 P, 2 R; Madelynn Strobush 4 P, 9 R, 1 3-PT; Lucy Traun 2 P; Ada Walch 3 R; Brielle Adams 6 P, 2 R; Hayden Hawkins 2 P, 1 R; Ileana deAngel 12 P, 6 R, 2 3-PT.

LEWISTON-ALTURA (57)

Natalie Lubinski 12 P, 5 R; Joelle Hammann 5 P, 8 R; Ciera Ruzek 1 R; Halle McElmury 3 P, 2 R, 1 3-PT; Tiegan Prigge 2 P, 11 R; Georgia Mundt 5 P; Kylie Verthein 20 P, 7 R; Elliana Nelson 2 P, 5 R; Emily Hansen 4 P, 8 R; Caidence Veraguth 4 P, 3 R.

Halftime: LA 23, WK 20.

Free throws: WK 4-8, LA 6-13.

Three-point goals: WK 3, LA 1.

Plainview-Elgin-Millville 48, Rushford-Peterson 42

RUSHFORD-PETERSON (42)

Tayler Helgemoe 3 P, 1 3-PT; Ellie Ekern 12 P, 1 3-PT; Kallie Eide 3 P; Navaeh Happel 7 P, 2 3-PT; Kaylee Ruberg 12 P, 4 3-PT; Torryn Schneider 5 P.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (48)

Ireland Russell 4 P; Allie Sveen 5 P; Macy Wozney 13 P, 1 3-PT; Abigail O’Reilly 11 P; Lauren Rott 6 P; Alyvia Engler 2 P; Presley Newcomb 7 P.

Halftime: PEM 24, RP 23.

Free throws: RP 10-16, PEM 9-15.

Three-point goals: RP 8, PEM 1.

Caledonia 70, Chatfield 41

CHATFIELD (41)

Evy Goldsmith 7 P, 1 3-PT; Kara Goetzinger 14 P; Kendall Knutson 2 P; Katryn Johnson 2 P; Anna Kivimagi 2 P; Shea Jech 12 P.

CALEDONIA (70)

Alexis Schroeder 1 P; Ava Privet 25 P, 6 3-PT; Paige Klug 12 P; Josie Foster 16 P, 1 3-PT; Jovial King 5 P, 1 3-PT; Elly Milde 2 P; Kennedy Kruse 3 P; Isabelle Schultz 6 P.

Halftime: CAL 40, CHAT 19.

Free throws: CHAT 5-11, CAL 8-15.

Three-point goals: CHAT 1, CAL 8.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 66, Triton 39

TRITON (39)

Reece Dobbs 3 P; Rainey Dobbs 11 P; Reagan Essig 8 P, 2 3-PT; Norah Freiderich 3 P, 1 3-PT; Addi Oakland 4 P; Jozey Boe 10 P, 1 3-PT.

HAYFIELD (66)

Kristen Watson 17 P, 2 3-PT; Chelsea Christopherson 9 P; Molly Hansen 2 P; Carly Nelson 3 P; Jojo Tempel 5 P; Emily Hansen 2 P; Lilly Beyer 6 P; Natalie Beaver 19 P, 1 3-PT; Betsy Gillette 3 P.

Halftime: HAY 35, TRI 17.

Free throws: TRI 5-6, HAY 9-15.

Three-point goals: TRI 4, HAY 3.

Notes: Hayfield is 9-1 overall and ranked No. 4 in Class A.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 65, Lyle/Austin Pacelli 41

LYLE/AUSTIN PACELLI (41)

Olivia Heard 14; 3 3-PT; Kendahl Lewis 6 2 3-PT; Abby Christopherson 2; Kirsten Koopal 5; Morgan Klankowski 6; Madi Klankowski 8.

LANESBORO (65)

Skyler Check 18 P, 1 3-PT; Lynsey Ruen 2 P; Liz Hageman 2 P; Jessie Schreiber 11 P; Jensyn Storhoff 11 P, 2 3-PT; Bailey Erwin 2 P; Taylor Hanson 2 P; Kaci Ruen 17 P.

Halftime: LANE 36, LP 11.

Free throws: LP 2-8, LANE 10-14.

Three-point goals: LP 0, LANE 3.

NON-CONFERENCE

Fillmore Central 87, LeRoy-Ostrander 14

LEROY-OSTRANDER (14)

Keira Lewison 2 P; Jordan Runde 8 P; Maddi Huntley 2 P; Miranda Nagel 2 P.

FILLMORE CENTRAL (87)

Madison Simon 20 P; Abby Bothun 8 P; Kammry Broadwater 3 P; Jersey Ristau 12 P; Sydney Bronner 4 P; Katie Pickett 4 P; Faith Schriever 10 P; Alyssa Britton 5 P; Regan Hanson 13 P; Aubrey Larson 8 P.

Halftime: FC 64, LO 6.

Free throws: LO 6-8, FC 8-14.

Three-point goals: LO 0, FC 0.

Cannon Falls 46, Medford 17

MEDFORD (17)

Jade Laue 1 P; Andrea Bock 6 P; Peyton Snow 2 P; Jillian Kellen 2 P; Lexi Laue 2 P; Olivia Ward 2 P; Mari Nelson 2 P.

CANNON FALLS (46)

Kyra Schoenfelder 16 P, 4 3-PT; Avery Rustad 10 P; Livia Tennessen 6 P, 1 3-PT; Anna Ritz 7 P, 1 3-PT; Izzy Pagel 3 P, 1 3-PT; Taylor Johnson 4 P.

Halftime: CF 21, M 6.

Free throws: M 7-13, CF 1-4.

Three-point goals: M 0, CF 7.