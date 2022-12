Girls basketball results for Tuesday, Dec. 13, 2022

Mayo 60, John Marshall 40

ROCHESTER — Mayo kept John Marshall winless, dropping the Rockets 60-40 behind a balanced effort.

Kaia Kirkeby had 15 points, Ava Miller 14, Hannah Hanson 10 and Vicky Marial eight.

The Spartans, 4-1 overall, led 31-15 at intermission.

JM, which is 0-3, got eight points apiece from Kiru Othow and Kiera Derr.

JOHN MARSHALL (40)

Kiera Derr 8 P, 2 3-PT; Brianna Aikens 5 P, 1 3-PT; Jazmin Daing 4 P; Jacey Nelson 6 P; Kiru Othow 8 P; Alayna Meister 3 P; Sarah Mullenbach 6 P.

MAYO (60)

Hannah Hanson 10 P; Kaia Kirkeby 15 P, 2 3-PT; Addison Hill 2 P; Ava Miller 14 P; Izabel Ruskell 6 P; Lauren Brede 5 P, 1 3-PT; Vicky Marial 8 P.

Halftime: MAYO 31, JM 15.

Free throws: JM 1-4, MAYO 7-12.

Three-point goals: JM 3, MAYO 3.

Schaeffer Academy 66, Lyle/Austin Pacelli 44

ROCHESTER — Gabriella Buehler pumped in 21 points, hitting five 3-pointers along the way, as Schaeffer Academy beat Lyle/Austin Pacelli 66-44.

Linnea Ekbom added 13 points and six rebounds and Kate Friese had 11 points and five rebounds.

Schaeffer moved to 2-4 overall, while L/P is 0-4.

Schaeffer Academy 66, Lyle/Austin Pacelli 34

LYLE/AUSTIN PACELLI (34)

Olivia Heard 10 P, 1 3-PT; Morgan Klamkowski 10 P.

SCHAEFFER ACADEMY (66)

Winona Morgan 9 P, 1 3-PT; Kate Friese 11 P, 5 R, 2 3-PT; Gabriella Buehler 21 P, 5 3-PT; Lillian Morrisey 10 P, 4 R; Addison Morrisey 2 P; Linnea Ekbom 13 P, 6 R.

Halftime: SA 36, LP 16.

Free throws: LP 12-19, SA 8-11.

Three-point goals: LP 1, SA 8.

BIG NINE CONFERENCE

Red Wing 62, Austin 42

AUSTIN (42)

Allem Agwa 9 P, 1 3-PT; Nora Sand 2 P; Olivia Walsh 12 P; Quinn Osgood 2 P; Cassidv Shute 9 P, 1 3-PT; Addison Walsh 4 P; Kristen Neilson 3 P; Isabella Weideman 1 P.

RED WING (62)

Sammi Chandler 12 P, 11 R, 1 3-PT; Sophia Rahn 19 P, 2 3-PT; Hannah Kosek 5 P; Kayla Radtke 5 P, 1 3-PT; Izzy Guetzlaff 11 P, 12 R, 2 3-PT; Bryn Guse 2 P; Annika Johnson 5 P, 1 3-PT; Nora Hanson 2 P; Natalie Hanson 1 P.

Halftime: RW 34, AUS 19.

Free throws: AUS 16-27, RW 7-13.

Three-point goals: AUS 2, RW 7.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 70, Cannon Falls 31

GOODHUE (70)

Kenzie Lodermeier 3 P; Tori Miller 19 P, 6 R; Brooke Ryan 2 P, 5 R; Mel Beck 3 P, 1 3-PT; Elisabeth Gadient 21 P, 2 3-PT; Emma Thomforde 3 P, 1 3-PT; Alexa Schafer 2 P; Ellie Peterson 4 P; Julia Carlson 6 P.

CANNON FALLS (31)

Kyra Schoenfelder 7 P; Anna Ritz 9 P, 1 3-PT; Izzy Pagel 8 P, 2 3-PT; Taylor Johnson 7 P.

Halftime: GOOD 44, CF 17.

Free throws: GOOD 8-14, CF 10-17.

Three-point goals: GOOD 4, CF 3.

Notes: Goodhue is 4-0 in the HVL, 4-1 overall.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 76, Wabasha-Kellogg 41

CHATFIELD (76)

Taylor Ask 6 P; Evy Goldsmith 12 P, 1 3-PT; Kara Goetzinger 18 P; Kylin Schroeder 9 P, 3 3-PT; Katryn Johnson 12 P, 3 3-PT; Mya Henry 3 P, 1 3-PT; Josie Koenigs 4 P; Anna Kivimagi 4 P; Shea Jech 8 P.

WABASHA-KELLOGG (41)

Eve Pavelka 2 P, 12 R; Elizabeth Graner 11 P, 6 R, 1 3-PT; Madelynn Strobush 5 R; Ada Walch 2 R; Brielle Adams 11 P, 10 R, 1 3-PT; Hayden Hawkins 5 P, 8 R; Ileana deAngel 12 P, 12 R, 1 3-PT.

Halftime: CHAT 49, WK 25.

Free throws: CHAT 6-9, WK 4-9.

Three-point goals: CHAT 8, WK 3.

Caledonia 63, Rushford-Peterson 43

CALEDONIA (63)

Ava Privet 20 P; Paige Klug 9 P; Josie Foster 8 P; Jovial King 13 P; Regan King 1 P; Kennedy Kruse 3 P; Isabelle Schultz 9 P.

RUSHFORD-PETERSON (43)

Tayler Helgemoe 12 P; Ellie Ekern 10 P; Navaeh Happel 10 P; Kaylee Ruberg 9 P; Torryn Schneider 2 P.

Halftime: CAL 39, RP 18.

Free throws: CAL 7-18, RP 11-20.

Three-point goals: CAL 0, RP 0.

Plainview-Elgin-Millville 79, Lewiston-Altura 66

LEWISTON-ALTURA (66)

Natalie Lubinski 18 P, 1 3-PT; Halle McElmury 6 P, 2 3-PT; Tiegan Prigge 2 P; Georgia Mundt 11 P, 3 3-PT; Kylie Verthein 27 P, 2 3-PT; Emily Hansen 2 P.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (79)

Allie Sveen 20 P, 2 3-PT; Macy Wozney 2 P; Abigail O’Reilly 22 P; Marin Kreofsky 2 P; Lauren Rott 5 P; Alyvia Engler 6 P; Presley Newcomb 22 P, 2 3-PT.

Halftime: PEM 38, LA 35.

Free throws: LA 25-27, PEM 13-22.

Three-point goals: LA 8, PEM 4.

La Crescent-Hokah 66, Fillmore Central 52

LA CRESCENT-HOKAH (66)

Emma Hunt 15 P; Cali Esser 12 P; Maya Bubbers 3 P; Kinlee Grattan 2 P; Molly Bills 27 P; Kelsey Kiesau 5 P; Kaitlyn Miller 2 P.

FILLMORE CENTRAL (53)

Madison Simon 6 P; Abby Bothun 12 P; Kammry Broadwater 9 P, 10 R; Courtney Hershberger 4 P; Jersey Ristau 8 P; Katie Pickett 2 P; Alyssa Britton 5 P; Regan Hanson 6 P.

Halftime: LAC 39, FC 24.

Free throws: LAC 9-16, FC 7-16.

Three-point goals: LAC 0, FC 0.

Dover-Eyota 77, St. Charles 63

ST. CHARLES (63)

Samantha Perez 5 P, 1 3-PT; Lauryn Delger 13 P, 2 3-PT; Grace Burring 5 P, 1 3-PT; Makadyn Gust 27 P, 5 3-PT; Mya Omdahl 11 P, 2 3-PT; Noelle Barclay 2 P.

DOVER-EYOTA (77)

Emirson Brehmer 2 P; Izzy Aeschlimann 12 P, 3 3-PT; Isabel Duellman 6 P; Nora Pristash 10 P; Morgan Boettcher 4 P; Miranda Palamby 30 P; Madi Mullikin 9 P, 1 3-PT; Emma Webeck 4 P.

Halftime: DE 39, STC 34.

Free throws: STC 10-14, DE 15-23.

Three-point goals: STC 11, DE 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 51, Spring Grove 34

GRAND MEADOW (51)

Lauren Queensland 18 P, 2 3-PT; Sydney Cotten 8 P, 2 3-PT; Kendyl Queensland 6 P; Rylee Schaufler 2 P; Rebeca Hoffman 7 P; Haylie Paul 2 P; Lexy Foster 8 P, 1 3-PT.

SPRING GROVE (34)

Siri Konkel 2 P; Kendal VanMinsel 4 P; Brinley Middendorf 2 P; Addyson McHugh 5 P, 1 3-PT; Carlie Halverson 3 P; Izabel Kaufmann 5 P, 1 3-PT; Kylie Hammel 9 P; Emerson Ingvalson 2 P; Layla Kittleson 2 P.

Halftime: GM 25, SG 13.

Free throws: GM 10-17, SG 4-12.

Three-point goals: GM 5, SG 2.

Notes: Grand Meadow is 3-0 overall.

Randolph 49, Kingsland 37

RANDOLPH (49)

Anna Olsen 16 P; Paige Ford 9 P, 1 3-PT; Tessa Banks 12 P; Emily Coonrod 8 P; Allie Gillette 4 P, 1 3-PT.

KINGSLAND (37)

Anika Reiland 4 P, 1 3-PT; Morgan Phillips 4 P; Ryley Guy 4 P; Kaylin Mensink 3 P; Katelyn Hauser 10 P, 2 3-PT; Hailee Warren 6 P, 3 3-PT; Cassidy Redman 4 P; Brooke Lecy 2 P.

Halftime: RAND 27, KING 11.

Free throws: RAND 17-26, KING 2-10.

Three-point goals: RAND 2, KING 6.

NON-CONFERENCE

Hayfield 67, Houston 34

HAYFIELD (67)

Kristen Watson 38 P, 8 3-PT; Chelsea Christopherson 3 P; Molly Hansen 2 P; Jojo Tempel 5 P, 1 3-PT; Emily Hansen 4 P; Lilly Beyer 2 P; Natalie Beaver 11 P, 1 3-PT.

HOUSTON (34)

Sydney Torgerson 11 P, 1 3-PT; Julia Carr 2 P; Nataleigh Dankers 2 P; Ashtyn Meyer 3 P, 1 3-PT; Avery Kingsley 4 P; Jorja Meyer 2 P; Emily Botcher 5 P, 1 3-PT; Lilly Carr 5 P.

Halftime: HAY 40, HOU 16.

Free throws: HAY 5-13, HOU 5-9.

Three-point goals: HAY 10, HOU 3.