Girls basketball results for Tuesday, Dec. 6, 2022

ALBERT LEA — Mayo bounced back from a one-sided loss to Lakeville North by blasting Albert Lea 87-55 in Big Nine Conference action.

Hannah Hanson exploded for 28 points, with a pair of 3-pointers. Backcourt mate Kaia Kirkeby had 17 points, Izabel Ruskell 14 and Ava Miller 12 to pace an otherwise balanced attack.

Mayo led 50-27 at halftime against 0-2 Albert Lea. The Spartans are now 2-1.

Mayo 87, Albert Lea 55

MAYO (87)

Hannah Hanson 28 P, 2 3-PT; Kaia Kirkeby 17 P, 1 3-PT; Addison Hill 3 P, 1 3-PT; Ava Miller 12 P; Izabel Ruskell 14 P, 2 3-PT; Lauren Brede 4 P; Amelia Mills 4 P; Mia Banks 3 P, 1 3-PT; Vicky Marial 2 P.

ALBERT LEA (55)

Elizabeth Wallace 3 P, 1 3-PT; Jaira Maligaya 1 P; Kendall Kenis 29 P, 8 3-PT; Kristina Espinosa 5 P; Nevaeh Wacholz 17 P, 2 3-PT.

Halftime: MAYO 50, AL 26.

Free throws: MAYO 12-20, AL 12-18.

Three-point goals: MAYO 7, AL 11.

Northfield 44, John Marshall 42

NORTHFIELD — John Marshall trailed Northfield by eight points at halftime and wound up losing 44-42 in the Big Nine Conference game.

JM hurt itself at the free-throw line, making just 4 of 11 attempts.

The Rockets were led by Kiru Othow’s 15 points. Jazmine Daing had nine. Tatum Sawyer paced the Raiders with 11 points.

Northfield 44, John Marshall 42

JOHN MARSHALL (42)

Kate Novak 4 P; Brianna Aikens 2 P; Jazmin Daing 9 P; Esmeralda Rizzo 4 P; Jacey Nelson 2 P; Kiru Othow 15 P; Alayna Meister 4 P; Sarah Mullenbach 2 P.

NORTHFIELD (44)

Tatum Sawyer 11 P; Anni Quaas 6 P; Grace Mostad 4 P; Ryann Eddy 9 P; Izzy Balvin 6 P; Amber Mahal 6 P; Kate Sand 2 P.

Halftime: NFLD 24, JM 16.

Free throws: JM 4-11, NFLD 10-13.

Three-point goals: JM 0, NFLD 0.

THREE RIVERS CONFERENCE

Dover-Eyota 75, Lewiston-Altura 47

DOVER-EYOTA (75)

Emirson Brehmer 3 P, 1 R, 1 3-PT; Izzy Aeschlimann 3 P, 4 R; Ruby Schultz 6 R; Isabel Duellman 7 P, 4 R; Nora Pristash 9 P, 5 R; Reese Barker 1 R; Jayden Dahl 1 R; Mallory Peck 6 P, 2 R; Miranda Palamby 19 P, 18 R; Madi Mullikin 14 P, 4 R; Emma Webeck 14 P.

LEWISTON-ALTURA (47)

Natalie Lubinski 16 P, 10 R; Joelle Hammann 1 R; Halle McElmury 5 P, 8 R, 1 3-PT; Tiegan Prigge 5 P, 4 R, 1 3-PT; Georgia Mundt 3 P, 3 R; Kylie Verthein 18 P, 7 R, 2 3-PT; Elliana Nelson 3 R; Emily Hansen 6 R; Caidence Veraguth 3 R.

Halftime: DE 44, LA 20.

Free throws: DE 14-26, LA 12-25.

Three-point goals: DE 1, LA 4.

Caledonia 65, Fillmore Central 26

FILLMORE CENTRAL (26)

Madison Simon 4 P; Abby Bothun 3 P; Kammry Broadwater 7 P; Courtney Hershberger 3 P, 1 3-PT; Katie Pickett 2 P; Alyssa Britton 5 P; Klaudia Biel 2 P.

CALEDONIA (65)

Alexis Schroeder 8 P; Aubrie Klug 3 P, 1 3-PT; Ava Privet 23 P, 6 3-PT; Paige Klug 8 P, 1 3-PT; Josie Foster 8 P; Jovial King 6 P; Elly Milde 4 P; Isabelle Schultz 2 P.

Halftime: CAL 40, FC 15.

Free throws: FC 4-6, CAL 5-11.

Three-point goals: FC 1, CAL 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 75, LeRoy-Ostrander 46

LEROY-OSTRANDER (46)

Keira Lewison 3 P, 1 3-PT; Jenna Olson 6 P, 2 3-PT; Jordan Runde 18 P; Benita Nolt 15 P; Maddi Huntley 4 P.

LANESBORO (75)

Skyler Check 6 P; Lynsey Ruen 2 P; Liz Hageman 2 P; Jessie Schreiber 18 P; Jensyn Storhoff 18 P, 3 3-PT; Bailey Erwin 2 P; Taylor Hanson 6 P; Kaci Ruen 21 P.

Halftime: LANE 44, LO 28.

Free throws: LO 5-9, LANE 10-17.

Three-point goals: LO 3, LANE 3.

Notes: Lanesboro is 3-1, L-O 0-3.

Mabel-Canton 39, Lyle/Austin Pacelli 35

LYLE/AUSTIN PACELLI (35)

No stats provided

MABEL-CANTON (39)

Sahara Morken 5 P, 1 3-PT; Reese Draper 5 P; Hope Erickson 9 P, 8 R; Kinley Soiney 10 P, 10 R, 2 3-PT; Lydia Vatland 3 P; Katrinda Whalen 4 P; Makenzie Kelly 3 P, 1 3-PT.

Halftime: MC 18, LP 14.

Free throws: LP 11-18, MC 9-23.

Three-point goals: MC 4.

Grand Meadow 68, Southland 29

SOUTHLAND (29)

Bria Nelson 6 P, 2 3-PT; Aubrie Schneider 3 P; Katelyn McCabe 5 P; Juliette Matheis 12 P; Shannon Kiefer 1 P; Greeley Galle 2 P.

GRAND MEADOW (68)

Lauren Queensland 23 P, 8 R, 4 3-PT; Sydney Cotten 24 P, 8 3-PT; Kendyl Queensland 8 P; Rylee Schaufler 2 P; Rebeca Hoffman 2 P, 8 R; Haylie Paul 1 P; Lexy Foster 8 P, 2 3-PT.

Halftime: GM 31, SOUTH 17.

Free throws: SOUTH 10-15, GM 6-10.

Three-point goals: SOUTH 2, GM 14.

Notes: Grand Meadow is 2-0.

NON-CONFERENCE

Waseca 57, Triton 32

WASECA (57)

No stats submitted.

TRITION (32)

Reece Dobbs 2 P; Rainey Dobbs 2 P; Keanna Molina 6 P; Gabby Molina 4 P; Nancy Fernandez 2 P; Addi Oakland 4 P; Jozey Boe 12 P, 4 3-PT.

Halftime: WAS 32, TRI 12.

Three-point goals: TRI 4.