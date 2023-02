Girls basketball results for Tuesday, Feb. 14, 2023

Mankato East 56, John Marshall 42

ROCHESTER — Brianna Aikens and Alayna Meister each had 13 points, but it wasn’t enough to lift John Marshall past Mankato East.

The Cougars prevailed 56-42. East, which has won its last six games and is 15-4 in the Big Nine and 16-6 overall, led 35-18 at halftime.

Macy Birkhol paced the Cougars with 22 points. She hit four 3-pointers.

JM slipped to 4-18 in the league and 4-14 overall.

MANKATO EAST (56)

Maddy Beaty 3 P, 1 3-PT; Peyton Stevermer 11 P, 2 3-PT; Hayden Henning 1 P; Ellie Edberg 13 P, 1 3-PT; Macy Birkholz 22 P, 4 3-PT; Kylinn Stangl 2 P; Hailey Petzel 4 P.

JOHN MARSHALL (42)

Brianna Aikens 13 P, 2 R, 1 3-PT; Jazmin Daing 2 P, 3 R; Madeline Gorden 2 R; Jacey Nelson 4 P, 1 R; Kiru Othow 1 P, 1 R; Alayna Meister 13 P, 5 R; Sarah Mullenbach 6 P, 2 3-PT; Stacie Mullenbach 3 P, 1 R.

Halftime: EAST 35, JM 18.

Free throws: EAST 6-16, JM 7-14.

Three-point goals: EAST 8, JM 3.

Alden-Conger/Glenville-Emmons 62, Schaeffer Academy 44

ROCHESTER — Alden-Conger/Glenville-Emmons built a 14-point halftime lead and then went on to beat Schaeffer Academy 62-44.

The loss dropped Schaeffer Academy to 6-18 overall. AC/GE is 11-11.

Kate Fries led the Lions with 13 points and 13 rebounds. Gabriella Buehler had 10 points and Linnea Ekbom had eight points and 12 rebounds.

Alden-Conger/Glenville-Emmons 62, Schaeffer Academy 44

ALDEN-CONGER/GLENVILLE-EMMONS (62)

Not stats submitted.

SCHAEFFER ACADEMY (44)

Winona Morgan 4 P; Kate Friese 13 P, 13 R, 1 3-PT; Gabriella Buehler 10 P, 2 3-PT; Blythe Morgan 2 P; Lillian Morrisey 7 P, 9 R; Linnea Ekbom 8 P, 12 R.

Halftime: AC 30, SA 16.

Free throws: AC 15-26, SA 5-12.

Three-point goals: SA 3.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 65, Kasson-Mantorville 39

KASSON-MANTORVILLE (39)

Sydney Shubert 3 P, 1 3-PT; Makenzie Carrier 6 P; Taycee Schwanke 2 P; Kaylee Narveson 11 P, 1 3-PT; Keigan Cummings 3 P, 1 3-PT; Mackenzie Tozier 3 P, 1 3-PT; Ella Babcock 6 P, 2 3-PT; Ella Stoskopf 5 P.

BYRON (65)

Taylor Finney 5 P, 1 3-PT; Finnley Klunder 4 P; Paige Halder 17 P; Lexi Nelson 4 P; Makana Schroeder 1 P; Jaiden Simon 4 P; Gabby Cornejo 1 P; Kayla Stork 2 P; Addison Johnson 2 P; Emma Stork 16 P, 4 3-PT; Kendra Harvey 9 P, 1 3-PT.

Halftime: BYR 37, KM 23.

Free throws: KM 5-9, BYR 5-7.

Three-point goals: KM 6, BYR 6.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 63, Rushford-Peterson 38

RUSHFORD-PETERSON (38)

Tayler Helgemoe 2 P; Ellie Ekern 17 P, 3 3-PT; Nadia Happel 2 P; Kaylee Ruberg 17 P.

CALEDONIA (63)

Alexis Schroeder 5 P, 1 3-PT; Aubrie Klug 8 P; Ava Privet 15 P, 3 3-PT; Paige Klug 2 P; Josie Foster 8 P; Jovial King 14 P; Regan King 2 P; Isabelle Schultz 9 P.

Halftime: CAL 27, RP 20.

Free throws: RP 5-1, CAL 11-12.

Three-point goals: RP 3, CAL 4.

Plainview-Elgin-Millville 76, Lewiston-Altura 40

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (76)

Ireland Russell 6 P, 8 R; Allie Sveen 5 P, 4 R, 1 3-PT; Macy Wozney 2 P, 3 R; Abigail O’Reilly 32 P, 8 R; Ainsley Schwantz 2 R; Abby Schumacher 2 P, 4 R; Claire Rahman 3 P, 1 3-PT; Lauren Rott 4 P, 4 R; Alyvia Engler 11 P, 3 R, 1 3-PT; Presley Newcomb 9 P, 4 R, 1 3-PT; Kadence Ihrke 1 R; Julia Foss 2 P, 1 R.

LEWISTON-ALTURA (40)

Natalie Lubinski 10 P, 4 R, 1 3-PT; Joelle Hammann 3 R; Ciera Ruzek 1 R; Halle McElmury 3 R; Tiegan Prigge 2 P, 4 R; Georgia Mundt 1 P, 6 R; Kylie Verthein 23 P, 5 R, 2 3-PT; Elliana Nelson 4 P, 1 R; Emily Hansen 2 R; Caidence Veraguth 2 R.

Halftime: PEM 41, LA 20.

Free throws: PEM 6-10, LA 7-11.

Three-point goals: PEM 4, LA 3.

Chatfield 70, Wabasha-Kellogg 34

WABASHA-KELLOGG (34)

Eve Pavelka 4 P; Elizabeth Graner 11 P; Madelynn Strobush 4 P; Brielle Adams 3 P, 1 3-PT; Ileana deAngel 12 P.

CHATFIELD (70)

Taylor Ask 14 P, 2 3-PT; Evy Goldsmith 10 P; Kylin Schroeder 8 P, 2 3-PT; Kendall Knutson 4 P; Avi Thompson 1 P; Katryn Johnson 3 P, 1 3-PT; Josie Koenigs 2 P; Essence Williams-Bell 2 P; Anna Kivimagi 10 P, 2 3-PT; Shea Jech 16 P.

Halftime: CHAT 41, WK 21.

Free throws: WK 11-15, CHAT 5-9.

Three-point goals: WK 1, CHAT 7.

Notes: Chatfield is 17-8 overall.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 57, LeRoy-Ostrander 25

LEROY-OSTRANDER (25)

Jenna Olson 5 P, 1 3-PT; Jordan Runde 8 P; Kendall Olson 2 P; Benita Nolt 8 P; Candace Hanson 2 P.

GRAND MEADOW (57)

Lauren Queensland 11 P, 7 R, 3 3-PT; Sydney Cotten 4 P; Aspen Kolling 3 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 16 P, 3 3-PT; Gracie Foster 3 P, 1 3-PT; Rebeca Hoffman 4 P; Lexy Foster 16 P, 4 3-PT.

Halftime: GM 40, LO 15.

Free throws: LO 2-4, GM 3-6.

Three-point goals: LO 1, GM 12.

Notes: Grand Meadow is 16-1 in the SEC and 23-2 overall.

Lanesboro 57, Kingsland 56

KINGSLAND (56)

Ashlyn Harwood 6 P, 2 3-PT; Anika Reiland 11 P, 1 3-PT; Ryley Guy 19 P, 3 3-PT; Katelyn Hauser 7 P, 1 3-PT; Hailee Warren 4 P; Cassidy Redman 3 P, 1 3-PT; Chantle Reiland 3 P, 1 3-PT; Brooke Lecy 3 P.

LANESBORO (57)

Skyler Check 3 P; Liz Hageman 3 P; Jessie Schreiber 10 P; Jensyn Storhoff 19 P, 3 3-PT; Kaci Ruen 22 P.

Halftime: KING 30, LANE 25.

Free throws: KING 3-9, LANE 10-17.

Three-point goals: KING 9, LANE 3

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 53, Medford 22

BLOOMING PRAIRIE (53)

Addison Doocy 0 P, 8 R; Chloe McCarthy 6 P; Claire Schwarz 9 P, 1 3-PT; Macy Lembke 5 P, 1 3-PT; Haven Carlson 8 P, 10 R; Shawntee Snyder 9 P, 2 3-PT; Anna Pauly 12 P, 9 R; Madelaine Stoen 4 P.

MEDFORD (22)

Amanda Bock 2 P; Andrea Bock 7 P, 1 3-PT; Peyton Snow 6 P; Clara Thurnau 2 P; Grace Keller 2 P; Jillian Kellen 1 P; Olivia Ward 2 P.

Halftime: BP 26, MED 8.

Free throws: BP 9-19, MED 7-14.

Three-point goals: BP 4, MED 1.

NON-CONFERENCE

La Crosse Aquinas 57, Winona Cotter 48

LA CROSSE AQUINAS (57)

Macy Donarski 26 P, 2 3-PT; Autumn Passehl 3 P, 1 3-PT; Madeline Murphy 11 P, 3 3-PT; Shea Bahr 6 P, 1 3-PT; Samantha Davis 9 P; Barcha Hnizdilova 2 P.

WINONA COTTER (48)

Katelyn Ubl 8 P, 2 3-PT; Lily Herber 2 P; Madison Hazelton 3 P, 1 3-PT; Elanna Kohner 6 P, 2 3-PT; Allyssa Williams 4 P; Clarissa Sauer 19 P, 5 3-PT; Ava Killian 6 P.

Halftime: LA 32, WIN 25.

Free throws: LA 10-18, WIN 4-4.

Three-point goals: LA 7, WIN 10.

Notes: Aquinas is 22-1 and has won 22 straight games. Cotter is 15-8.

Houston 51, Pine Island 37

PINE ISLAND (37)

Caitlyn Lerum 3 P, 1 3-PT; Paxyn Rendahl 9 P, 2 3-PT; Reese Koenen 15 P, 2 3-PT; Lyndee Northrop 4 P; Rebekah Stolp 2 P; Meta Schutte 2 P; Jade Severson 2 P.

HOUSTON (51)

Priya Kingsley 8 P; Sydney Torgerson 13 P; Olivia Beckman 9 P, 3 3-PT; Ashtyn Meyer 8 P; Avery Kingsley 2 P; Aburyana Boldt 1 P; Emily Botcher 7 P; Lilly Carr 3 P.

Halftime: PI 23, HOU 20.

Free throws: PI 2-4, HOU 18-31.

Three-point goals: PI 5, HOU 3.

Notes: Houston is 13-12 overall.