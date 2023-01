Girls basketball results for Tuesday, Jan. 17, 2023

Century 65, John Marshall 29

ROCHESTER — Taylor Clarey hit four 3-pointers and scored 18 points in Century’s easy 65-29 Big Nine Conference win over John Marshall.

Century moved to 3-2 in the Big Nine and 10-4 overall. JM is 1-9, 1-12.

Century held the struggling Rockets to 16 first-half points.

Audrey Whitney joined Clarey in double figures with 14 points. Madison Ohm had eight.

Eighth-grader Jazmin Daing paced JM with 12 points and six rebounds.

CENTURY (65)

Taylor Clarey 18 P, 4 3-PT; Audrey Whitney 14 P; Nora Lynch 7 P, 1 3-PT; Madison Ohm 8 P; Ella Kadlec 5 P; Ella Zmolek 5 P; Amelia Walker 3 P, 1 3-PT; Ryann Speer 4 P; Kianna Collins 5 P, 1 3-PT.

JOHN MARSHALL (13)

Kate Novak 2 P; Kiera Derr 3 P, 1 3-PT; Brianna Aikens 4 P, 4 R, 1 3-PT; Jazmin Daing 12 P, 6 R, 1 3-PT; Jacey Nelson 2 R; Alayna Meister 2 P, 1 R; Stacie Mullenbach 2 P.

Halftime: CENT 41, JM 16.

Free throws: CENT 5-8, JM 9-17.

Three-point goals: CENT 7, JM 3.

Lanesboro 60, Schaeffer Academy 39

LANESBORO — Jensyn Storhoff had 19 points, Kaci Ruen 16 and Jessie Schreiber 15 as Lanesboro rode that balanced to a 60-39 win over Schaeffer Academy in Southeast Conference play.

Linnea Ekbom and Gabriella Buehler each had nine points for Schaeffer.

Lanesboro led 33-20 at halftime.

Lanesboro 60, Schaeffer Academy 39

SCHAEFFER ACADEMY (39

Winona Morgan 2 P; Kate Friese 7 P, 1 3-PT; Gabriella Buehler 9 P, 1 3-PT; Blythe Morgan 7 P; Lillian Morrisey 5 P; Linnea Ekbom 9 P.

LANESBORO (60)

Skyler Check 6 P; Liz Hageman 2 P; Jessie Schreiber 15 P, 1 3-PT; Jensyn Storhoff 19 P, 2 3-PT; Bailey Erwin 2 P; Kaci Ruen 16 P.

Halftime: LANE 33, SA 20.

Free throws: SA 7-10, LANE 6-13.

Three-point goals: SA 2, LANE 3.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 67, Kasson-Mantorville 26

KASSON-MANTORVILLE (26)

Makenzie Carrier 7 P, 1 3-PT; Keigan Cummings 5 P, 1 3-PT; Mackenzie Tozier 2 P; Delaney Awe 2 P; Ella Babcock 2 P; Ella Stoskopf 4 P.

GOODHUE (67)

Natalie Thomforde 5 P, 1 3-PT; Tori Miller 7 P, 5 R; Brooke Ryan 5 P, 1 3-PT; Jordyn Lantis 2 P; Kendyl Lodermeier 8 P, 8 R; Mel Beck 8 P, 2 3-PT; Elisabeth Gadient 16 P, 6 R, 1 3-PT; Ava Wallaker 8 P, 2 3-PT; Jada Scheele 8 P, 8 R.

Halftime: GOOD 42, KM 13.

Free throws: KM 2-6, GOOD 4-10.

Three-point goals: KM 2, GOOD 7.

Notes: Goodhue is 13-2 overall, 8-1 in the HVL. K-M is 4-4, 8-6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton 45, LeRoy-Ostrander 39

LEROY-OSTRANDER (39)

Keira Lewison 3 P, 1 3-PT; Maria Alamraz-Nolt 2 P; Jordan Runde 11 P, 1 3-PT; Benita Nolt 19 P, 1 3-PT; Candace Hanson 2 P; Miranda Nagel 2 P.

MABEL-CANTON (45)

Sahara Morken 6 P; Hope Erickson 15 P; Kinley Soiney 13 P, 2 3-PT; Makenzie Kelly 11 P, 1 3-PT.

Halftime: LO 25, MC 22.

Free throws: LO 4-10, MC 16-26.

Three-point goals: LO 3, MC 3.

Southland 57, Lyle/Austin Pacelli 42

LYLE/AUSTINPACELLI (42)

Kendahl Lewis 9 P, 1 3-PT; Lexi Lewis 7 P, 1 3-PT; Kirsten Koopal 17 P, 1 3-PT; Morgan Klankowski 2 P; Lilly VaDeer 4 P.

SOUTHLAND (57)

Jaida Sorenson 2 P; Bria Nelson 23 P, 3 3-PT; Katelyn McCabe 9 P; Juliette Matheis 7 P; Greeley Galle 16 P, 4 3-PT.

Halftime: SOUTH 37, LAP 25.

Free throws: LAP 9-17, SOUTH 10-21.

Three-point goals: LAP 3, SOUTH 7.

GOPHER CONFERENCE

Randolph 53, Kenyon-Wanamingo 40

RANDOLPH (53)

Anna Olsen 19 P; Paige Ford 19 P, 2 3-PT; Tessa Banks 5 P; Emily Coonrod 4 P; Allie Gillette 6 P.

KENYON-WANAMINGO (40)

Tessa Erlandson 9 P, 2 3-PT; Josie Flom 10 P; Naveah Greseth 5 P; Carmen Nerison 3 P, 1 3-PT; Ivette Mendoza 11 P; Amber Lerfald 2 P.

Halftime: RAND 24, KW 22.

Free throws: RAND 9-18, KW 7-10.

Three-point goals: RAND 2, KW 3.

Hayfield 53, Faribault Bethlehem Academy 32

FARIBAULT BETHLEHEM ACADEMY (32)

Anna Tobin 4 P; Kate Trump 14 P, 2 3-PT; Brooke Johnson 2 P; Undsay Hanson 12 P.

HAYFIELD (53)

Kristen Watson 18 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 11 P; Molly Hansen 1 P; Jojo Tempel 5 P, 1 3-PT; Natalie Beaver 11 P, 1 3-PT; Kenna Selk 5 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 33, FBA 16.

Free throws: FBA 6-8, HAY 11-13.

Three-point goals: FBA 2, HAY 4.