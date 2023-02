Girls basketball results for Tuesday, Jan. 31, 2023

Mayo 64, John Marshall 36

ROCHESTER — Hannah Hanson tallied a game-high 23 points to help the Spartans run away from the Rockets.

Hanson knocked down three triples for Mayo, which also received 19 points from Ava Miller.

Jacey Nelson scored 10 to lead the Rockets, who were held to 15 second half points.

MAYO (64)

Hannah Hanson 23 P, 3 3-PT; Taylor Hill 1 P; Kaia Kirkeby 5 P; Ava Miller 19 P; Izabel Ruskell 3 P; Amelia Mills 8 P; Mia Banks 5 P.

JOHN MARSHALL (36)

Kate Novak 1 R; Brianna Aikens 8 P; Jazmin Daing 3 P, 2 R; Madeline Gorden 3 P, 1 R, 1 3-PT; Jacey Nelson 10 P, 2 R; Kiru Othow 6 P, 3 R; Alayna Meister 4 P, 4 R; Sarah Mullenbach 2 P, 4 R; Stacie Mullenbach 1 R.

Halftime: MAYO 34, JM 21.

Free throws: MAYO 6-14, JM 7-11.

Three-point goals: MAYO 3, JM 1.

Century 72, Albert Lea 26

ROCHESTER — Taylor Clarey nearly outscored the Tigers by herself, finishing with 22 points for the Panthers.

Clarey made three of Century's 12 3-pointers and was one of three to finish in double figures. Lanaya Otterness added 12 points and Madison Ohm recorded 11 for Century, which led 40-13 at the half.

ALBERT LEA (26)

Jaelyn Boss 2 P; Kendall Kenis 16 P, 3 3-PT; Kristina Espinosa 4 P; Nevaeh Wacholz 4 P.

CENTURY (72)

Taylor Clarey 22 P, 3 3-PT; Audrey Whitney 7 P, 1 3-PT; Madison Ohm 11 P, 2 3-PT; Ella Zmolek 2 P; Amelia Walker 6 P, 1 3-PT; Bailey Klote 7 P, 3 3-PT; Lanaya Otterness 12 P, 2 3-PT; Ezmae Severson 5 P.

Halftime: CENT 40, AL 13.

Free throws: AL 1-3, CENT 8-11.

Three-point goals: AL 3, CENT 12.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 65, Wabasha-Kellogg 21

CALEDONIA (65)

Kensey King 2 P; Alexis Schroeder 16 P, 2 3-PT; Aubrie Klug 5 P, 1 3-PT; Ava Privet 11 P, 3 3-PT; Paige Klug 11 P, 3 3-PT; Josie Foster 5 P; Jovial King 4 P; Regan King 3 P; Arianna Tostenson 2 P; Kennedy Kruse 2 P; Peyton Felten 2 P; Isabelle Schultz 2 P.

WABASHA-KELLOGG (21)

Kylee Metcalf 2 P; Eve Pavelka 4 P, 8 R; Elizabeth Graner 4 P; Madelynn Strobush 2 P, 4 R; Lucy Traun 2 R; Ada Walch 2 R; Brielle Adams 4 R; Hayden Hawkins 3 R; Ileana DeAngel 9 P, 5 R, 2 3-PT.

Halftime: CAL 43, WK 8.

Free throws: CAL 4-9, WK 1-4.

Three-point goals: CAL 9, WK 2.

La Crescent-Hokah 76, Lewiston-Altura 63

LA CRESCENT-HOKAH (76)

Emma Hunt 8 P, 8 R; Savanah Klinski 3 P, 1 R, 1 3-PT; Maya Bubbers 12 P, 4 R, 1 3-PT; Kinlee Grattan 11 P, 9 R, 2 3-PT; Molly Bills 29 P, 7 R, 3 3-PT; Kelsey Kiesau 12 P, 6 R, 2 3-PT; Brooklyn Mitchell 2 R; Kaitlyn Miller 1 R.

LEWISTON-ALTURA (63)

Natalie Lubinski 20 P, 8 R; Halle McElmury 3 P, 3 R, 1 3-PT; Tiegan Prigge 14 P, 3 R, 2 3-PT; Georgia Mundt 6 P, 8 R; Kylie Verthein 18 P, 4 R, 2 3-PT; Elliana Nelson 2 P, 3 R; Emily Hansen 2 R.

Halftime: LAC 35, LA 24.

Free throws: LAC 18-24, LA 16-22.

Three-point goals: LAC 9, LA 5.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 69, Triton 49

HAYFIELD (69)

Kristen Watson 21 P, 3 3-PT; Chelsea Christopherson 4 P; Jojo Tempel 13 P; Emily Hansen 2 P; Natalie Beaver 24 P, 4 3-PT; Kenna Selk 4 P.

TRITON (49)

Rainey Dobbs 7 P, 1 3-PT; Reagan Essig 9 P, 3 3-PT; Gabby Molina 12 P, 2 3-PT; Brylee Iverson 19 P.

Halftime: HAY 40, TRI 24.

Free throws: HAY 4-9, TRI 9-10.

Three-point goals: HAY 7, TRI 6.

NON-CONFERENCE

Winona 67, La Crosse Logan 44

WINONA (67)

Emma Larson 2 P; MacKenzi Simmons 11 P, 2 3-PT; Lex Vesel 6 P; Faith Quinn 2 P; Adriana Brenengen 2 P; Anna Sonnenberg 4 P; Alivia Bell 21 P, 2 3-PT; Brittney Lee 5 P, 1 3-PT; Marin Keller 14 P, 4 3-PT.

LOGAN (44)

No stats available

Halftime: WIN 34, L 16.

Free throws: WIN 8-12, L 5-13.

Three-point goals: WIN 9, L 0.