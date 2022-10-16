Girls swimming and diving results for Saturday, Oct. 15, 2022
A scoreboard of girls swimming and diving results.
TRUE TEAM SECTION 1AA
• At Lakeville North
Team scores
Lakeville North 1,016, Century 992, Lakeville South 739, Northfield 674.5, Farmington 629.5, Owatonna 328, Mayo 51, John Marshall 29
(First place; Century, Mayo, JM top eight)
200 medley relay: 1. Lakeville North 1:50.65; 2. Century (Emily Garrison, Paige Patten, Chloe Magnuson, Sophia Blixt) 1:52.36; 6. Century (Jian-Gross Jewel, Grace Barrone, Addison Kram, Natalie Homme) 2:02.97.
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200 freestyle: 1. Paige Patten (C) 2:00.11; 4. Sarah Homme (C) 2:04.76.
200 IM: 1. Izzy Satterlee (LN) 2:12.63; 2. Emily Garrison (C) 2:13.94.
50 freestyle: 1. Payton Hultgren (LN) 24.86; 2. Sophia Blixt (C) 25.12; 4. Katie Homme (C) 25.79; 6. Camrynn Manento (C) 26.18; 8. Chloe Magnuson (C) 26.46.
Diving: 1. Jordyn Schmucker (F) 427.10; 4. Abby Wigle (M) 310.60; 6. Shannon Penney (JM) 292.00; 8. Olivia Boxrud (M) 258.95.
100 butterfly: 1. Emily Garrison (C) 59.02; 8. Chloe Magnuson (C) 1:03.99.
100 freestyle: 1. Izzy Satterlee (LN) 53.85; 2. Katie Homme (C) 55.86; 3. Camrynn Manento (C) 57.83; 7. Natalie Homme (C) 59.59; 8. Jian-Gross Jewel (C) 59.75.
500 freestyle: 1. Paige Patten (C) 5:25.68; 5. Sarah Homme (C) 5:41.44.
200 freestyle relay: 1. Lakeville North 1:41.60; 2. Century (Camrynn Manento, Chloe Magnuson, Sarah Homme, Katie Homme) 1:43.94; 8. Century (Grace Barrone, Emilia Braun, Katie Dao, Akira Thomas) 1:53.23.
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100 backstroke: 1. Sophia Blixt (C) 1:00.40; 6. Jian-Gross Jewel (C) 1:05.71; 7. Natalie Homme (C) 1:06.41.
100 breaststroke: 1. Taylor Gergen (Far) 1:12.48.
400 relay: 1. Century (Emily Garrison, Sophia Blixt, Katie Homme, Paige Patten) 3:41.97; 4. Century (Camrynn Manento, Natalie Homme, Bree Brockman, Sarah Homme) 3:58.27.