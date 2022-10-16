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News reporting
News reporting
Based on facts, either observed and verified firsthand by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.

Girls swimming and diving results for Saturday, Oct. 15, 2022

A scoreboard of girls swimming and diving results.

Swimming Results Scores graphic
By Staff reports
October 15, 2022 09:49 PM
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TRUE TEAM SECTION 1AA

• At Lakeville North

Team scores

Lakeville North 1,016, Century 992, Lakeville South 739, Northfield 674.5, Farmington 629.5, Owatonna 328, Mayo 51, John Marshall 29

(First place; Century, Mayo, JM top eight)

200 medley relay: 1. Lakeville North 1:50.65; 2. Century (Emily Garrison, Paige Patten, Chloe Magnuson, Sophia Blixt) 1:52.36; 6. Century (Jian-Gross Jewel, Grace Barrone, Addison Kram, Natalie Homme) 2:02.97.

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200 freestyle: 1. Paige Patten (C) 2:00.11; 4. Sarah Homme (C) 2:04.76.

200 IM: 1. Izzy Satterlee (LN) 2:12.63; 2. Emily Garrison (C) 2:13.94.

50 freestyle: 1. Payton Hultgren (LN) 24.86; 2. Sophia Blixt (C) 25.12; 4. Katie Homme (C) 25.79; 6. Camrynn Manento (C) 26.18; 8. Chloe Magnuson (C) 26.46.

Diving: 1. Jordyn Schmucker (F) 427.10; 4. Abby Wigle (M) 310.60; 6. Shannon Penney (JM) 292.00; 8. Olivia Boxrud (M) 258.95.

100 butterfly: 1. Emily Garrison (C) 59.02; 8. Chloe Magnuson (C) 1:03.99.

100 freestyle: 1. Izzy Satterlee (LN) 53.85; 2. Katie Homme (C) 55.86; 3. Camrynn Manento (C) 57.83; 7. Natalie Homme (C) 59.59; 8. Jian-Gross Jewel (C) 59.75.

500 freestyle: 1. Paige Patten (C) 5:25.68; 5. Sarah Homme (C) 5:41.44.

200 freestyle relay: 1. Lakeville North 1:41.60; 2. Century (Camrynn Manento, Chloe Magnuson, Sarah Homme, Katie Homme) 1:43.94; 8. Century (Grace Barrone, Emilia Braun, Katie Dao, Akira Thomas) 1:53.23.

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100 backstroke: 1. Sophia Blixt (C) 1:00.40; 6. Jian-Gross Jewel (C) 1:05.71; 7. Natalie Homme (C) 1:06.41.

100 breaststroke: 1. Taylor Gergen (Far) 1:12.48.

400 relay: 1. Century (Emily Garrison, Sophia Blixt, Katie Homme, Paige Patten) 3:41.97; 4. Century (Camrynn Manento, Natalie Homme, Bree Brockman, Sarah Homme) 3:58.27.

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By Staff reports
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