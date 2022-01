Gymnastics results for Tuesday, Dec. 21, 2021

BIG NINE CONFERENCE

Team scores

Mayo 127.975, Century 120.650, Faribault 75.225, John Marshall 54.475.

Individual results

(Top three finishers)

All-around — 1. Mia Tiede (M) 34.525, 2. Farah Salama (M) 33.050, 3. Ava Brazeli (M) 31.150. Vault — 1. Lauren Pavelko (C) 8.675, 2. Mia Tiede (M) 8.600, 3. Brynn Rathbun (JM) 8.550. Uneven bars — 1. Mia Tiede (M) 8.175, 2. Farah Salama (M) 7.875, 3. Melissa Magruder (C) 7.575. Balance beam — 1. Mia Tiede (M) 8.175, 2. Farah Salama (M) 7.875, 3. Melissa Magruder (C) 7.575. Floor exercise — 1. Mia Tiede (M) 8.850, 2. Farah Salama (M) 3. Brianna Kartheiser (C) 8.375.