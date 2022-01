High school wrestling results for Tuesday, December 21, 2021

NON-CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 52, Century 15

106 — Aiden Graner (PEM) pinned Mason Teal 0:37. 113 — Carson Rahman (PEM) pinned Gabrien Callies 3:43. 120 — Nolan Ford (PEM) won by forfeit. 126 — Nade Ellingson (C) pinned Nolan Pfeilsticker 4:23. 132 — Double Forfeit 138 — Isaak Douangdy (C) dec. Garion Wallgren 8-6.145 — Kyler Lamb (PEM) won by forfeit 152 — Dominic Michel (PEM) pinned Sam Johnston 3:59. 160 — Alex Hinrichs (PEM) pinned Samuel Jack 1:00. 170 — Alexander Bedsted (PEM) won by forfeit. 182 — Nevan de Gafferelly (C) pinned Devyn Hutchison 7:00 195 — Martin Prieto (PEM) maj. dec. Nathan Miller 15-6. 220 Drew Rahman (PEM) dec. Jack Buechler 2-0. 285 — Anthony Roberton (PEM) dec. Ezequiel Heins 3-2.

Westfield 45, Austin 34

106 — Kevin Hodge (Westfield) pinned Joel Thawng 4:59. 113 — Hunter Simonson (Westfield) pinned William Mullenbach 0:30.

120 — Por Htoo (Austin) pinned Cannon Wacek 1:55. 126 — Bo Swiener (Wesfield) pinned Ismael Nieto 1:57. 132 —Lathan Wilson (Austin) won by forfeit. 138 — Mark Tamke (Austin) maj. dec. Grant Magnuson 10-2. 145 — Cade Christianson (Westfield) pinned Jordan Salinas 4:01. 152 — Keegan Bronson (Westfield) won by forfeit. 160 — Sam Skillestad (Westfield) dec. Rylan Clark 10-5. 170 — Sam Oelke (Austin) pinned Ty Bronson 3:22. 182 — Tyler Archer (Westfield) pinned Garrin Wilson 5:37. 195 — Brenan Winkels (Austin) pinned Vincent Hernandez 4:01. 220 — Mason Callahan (Austin) pinned Brody Johnson 3:44. 285 — Wyatt Arndt (Westfield) pinned Hunter Tapia 4:33.

Goodhue 78, Somerset 0

106 — Lucas Erickson (G) won by forfeit. 113 — double forfeit.

120 — Ryan Bortz (G) won by forfeit. 126 — Lucas Bortz (G) won by forfeit. 132 — Jeremiah Bien (G) pinned Kohen Bonnetl 0:21. 138 — Ethan Breuer (G) won by forfeit. 145 — Beau Jaeger (G) pinned Landon Wilson 0:31. 152 — Maddox O'Reilly (G) won by forfeit. 160 — Makae O'Reilly (G) pinned Alex Lange 1:56. 170 — Jeremiah O'Reilly (G) pinned Ethan Osborn 0:39. 182 — Carsyn O'Reilly (G) won by forfeit. 195 — Mason Taxdalh (G) pinned Austin Mitchell 1:04. 220 — Cody Lohman (G) pinned Anthony Carrico 1:08. 285 — Caleb Kurtti (G) pinned Matheo Ngbemeneh 4:18.

Goodhue 52, Ellsworth (Wis.) 15

106 — Lucas Erickson (G) dec. Noah Walker 10-5. 113 — Carson Wright (E) won by forfeit.

120 — Ryan Bortz (G) won by forfeit. 126 — Lucas Bortz (G) dec. Willy Penn 11-4. 132 — Jeremiah Bien (G) pinned Michael Holst 1:18. 138 — Ethan Breuer (G) won by forfeit. 145 — Beau Jaeger (G) pinned Kehan Oneill 1:21. 152 — Maddox O'Reilly maj. dec. John Gillespie 16-4. 160 — Makae O'Reilly (G) dec. Ivan Veenendall 8-2. 170 — Anthony Madsen (E) dec. Grant Reed 7-4. 182 — Carsyn O'Reilly (G) pinned Ethan Veenendall 1:03. 195 — Louis Jahnke (E) pinned Mason Taxdahl 1:30. 220 — Cody Lohman (G) dec. Anthony Carrico 5-0. 285 — Caleb Kurtti (G) pinned Owen Bee 1:38.

South Winneshiek Triangular

Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton 46, Waukon (IA) 36

106 — Kane Larson (FCLM) maj. dec. Skyler Dugan 11-0. 113 — Ethan Gibbs (WAUK) pinned Clayton Knutson 5:12. 120 — Owen Malone (WAUK) won by forfeit. 126 — Jakob Regan (WAUK) won by forfeit. 132 — Kaedyn Anderson (WAUK) pinned Jeremiah Bushman 0:18. 138 — Kyle Daniels (FCLM) pinned Lucas Byrnes 3:18. 145 — Boston Wright (FCLM) won by forfeit. 152 — Carter Hovland (FCLM) won by forfeit. 160 — Cole Sass (FCLM) pinned Ashton Wohlfeil 4:21. 170 — Orion Sass (FCLM) pinned Riley Burington 1:33. 182 — Oliver Hoeltzle (FCLM) pinned Cullen Dickson 4:55. 195 — Bodey Wright (FCLM) pinned Mason Kelly 2:41. 220 — Isaac Roe (WAUK) pinned Aaron Hutton 0:37. 285 — Alex Goetzinger (WAUK) won by forfeit.

South Winneshiek 63, FCLMC 15

106 — Aiden Feickert (SOWI) pinned Kane Larson 0:59. 113 — Bo Wangsness (SOWI) tech. fall Clayton Knutson 15-0, 3:37. 120 — John Donovan (SOWI) won by forfeit. 126 — Xavier Williams (SOWI) won by forfeit. 132 — Lukas Weiss (SOWI) pinned Jeremiah Bushman 1:04. 138 — Ethan Maldonado (SOWI) pinned Kyle Daniels 5:29. 145 — Boston Wright (FCLM) dec. Chance Adam 6-1. 152 — Kaden Bullerman (SOWI) maj. dec. Carter Hovland 9-0. 160 — Parker Timp (SOWI pinned Cole Sass 3:24. 170 — Orion Sass (FCLM) pinned Levi Lennon 0:29. 182 — Oliver Hoeltzle (FCLM) pinned Quinn Huinker 1:06 195 — Lane Quandahl (SOWI) pinned Bodey Wright 0:37. 220 — Tony Greve (SOWI) pinned Aaron Hutton 0:57. 285 — Ethan Timp (SOWI) won by forfeit.